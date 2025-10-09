ศาลปฏิเสธอุทธรณ์ “อารึม” อดีตสมาชิก T-ara คดีทำร้ายลูกและหมิ่นประมาท – จำคุก 8 เดือน รอลงอาญา 2 ปี

ศาลแขวงซูวอน สาขาอันซาน มีคำพิพากษายืนโทษจำคุก 8 เดือน รอลงอาญา 2 ปี แก่ อารึม อดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง T-ara ในคดี ทำร้ายร่างกายเด็กและหมิ่นประมาท หลังศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง ปฏิเสธการอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา
นอกจากโทษจำคุกรอลงอาญาแล้ว ศาลยังสั่งให้อารึมเข้ารับการอบรมป้องกันการทารุณกรรมเด็กเป็นเวลา 40 ชั่วโมง
คดีนี้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนมกราคม หลังอารึมถูกฟ้องในข้อหา ทำร้ายจิตใจบุตรโดยวาจา ระหว่างมีปากเสียงกับอดีตสามีต่อหน้าเด็ก ซึ่งเข้าข่ายเป็น “การทารุณกรรมทางอารมณ์” และในข้อหาหมิ่นประมาท หลังเธอเปิดเผยเอกสารของศาลผ่านการถ่ายทอดสดทางออนไลน์
ศาลชั้นต้นระบุว่า “จำเลยยอมรับทุกข้อกล่าวหา การสร้างบาดแผลทางจิตใจต่อผู้ปกครองของเด็กถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรง” ส่วนข้อหาหมิ่นประมาท ศาลเห็นว่า แม้จะไม่มีเจตนาร้ายโดยตรง แต่อารึมไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือน จึงถือว่ามีเจตนาโดยอ้อมในการทำลายชื่อเสียงผู้อื่น
ขณะเดียวกัน มารดาของอารึม ซึ่งถูกฟ้องในข้อหาทารุณกรรมเด็กเช่นกัน ได้รับโทษจำคุก 4 เดือน รอลงอาญา 1 ปี
อารึมเข้าร่วมวง T-ara ในเดือนกรกฎาคมปี 2012 ก่อนจะถอนตัวออกในปีถัดมา ต่อมาในปี 2019 เธอแต่งงานกับนักธุรกิจรุ่นพี่สองปี และมีบุตรชายสองคน แต่ในเดือนธันวาคม 2024 เธอประกาศหย่าร้าง พร้อมเผยแผนแต่งงานใหม่กับชายคนรักคนปัจจุบัน “เอ”
ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา อารึมตกเป็นข่าวอื้อฉาวหลายครั้ง ทั้งข้อกล่าวหาเรื่องการทำร้ายร่างกายอดีตสามี (ซึ่งภายหลังถูกยกฟ้อง) และข้อพิพาททางการเงินกับคู่รักคนใหม่ แม้จะผ่านมรสุมชีวิตหลายครั้ง แต่อารึมยังคงเป็นบุคคลที่สื่อเกาหลีจับตามอง เนื่องจากอดีตในวง T-ara และเรื่องส่วนตัวที่ยังคงได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง