คุณตาเด็ก 8 ขวบชาวสุรินทร์เรียกร้องโลกร่วมประณาม “ฮุนเซน-ฮุน มาเนต” อาชญากรสงคราม

สุรินทร์ - คุณตา เด็กชาย 8 ขวบ และหลานอีกคนวัย 34 ปี ถูกระเบิด BM-21 ของทหารเขมรยิงใส่เสียชีวิต 2 ราย สุดช้ำหลังเดินทางกลับบ้านสำรวจความเสียหาย วอนชาวโลกประณาม “ฮุนเซน-ฮุน มาเนต” อาชญากรสงคราม ไม่สนใจอะไร กล้ายิงกระทั่งเด็กและพลเรือนจนเสียชีวิต
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 159 บ.โจรก ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นบ้านที่ถูกจรวจ BM-21 ยิงถล่มเมื่อวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 2 ราย ประกอบด้วยนายบัณฑิต อุ่นจิตร อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 83/2 บ.โจรก เสียชีวิตจากระเบิด, ด.ช.ธิติวัฒน์ บุญแต่ง หรือน้องน้ำโขง อายุ 8 ขวบ อยู่บ้านเลขที่ 159 บ.โจรก เสียชีวิตจากระเบิด, นายอภิสิทธิ์ บุญแต่ง อายุ 30 ปี บ้านเลขที่ 159 บ.โจรก บาดเจ็บสาหัส และด.ญ.ฐิติญา บุญแต่ง หรือน้องน้ำค้าง อายุ 9 ขวบ บาดเจ็บแผลฉีกขาดและถลอกตามร่างกาย ซึ่งผู้บาดเจ็บมีอาการดีขึ้นแล้ว
นายสุที บุญแต่ง อายุ 60 ปี ซึ่งเป็นตาของ ด.ช.ธิติวัฒน์ บุญแต่ง ที่เสียชีวิต กล่าวว่าวันเกิดเหตุตนเอาควายไปผูก รับปากหลานว่าจะพาไปดูการแข่งขันกีฬาที่โรงเรียน ตนนำควายไปได้ครึ่งทาง ก็ทราบว่าครูที่โรงเรียนบอกว่าให้ผู้ปกครองมารับเด็กกลับบ้าน ตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดดังไกลๆ แล้ว คิดว่าคงไม่มาลงถึงพื้นที่เรา ระหว่างนั้นยายก็ไปรับหลานกลับบ้าน ก็ได้ยินเสียงระเบิดดัง ไม่คิดว่าจะเป็นระเบิด เหมือนเสียงดังที่บ้านเรา
สักพักหลานมาบอกว่าให้กลับบ้าน ว่าบ้านถูกระเบิด พอผูกควายเสร็จตนวิ่งมาดูที่บ้าน ก็เห็นระเนระนาด จมกองเลือด ใครอยู่ใครไป ทำอะไรไม่ถูกสับสนวุ่นวายไปหมด ก็มีเสียชีวิต 2 ราย เป็นหลานแท้ๆ ของตนอายุ 8 ขวบ กับหลานห่างๆ กันอีกคน คือนายบัณฑิต อายุ 34 ปี นอนจมกองเลือดอยู่หน้าบ้าน ซึ่งน้องนายบัณฑิตมาบอกว่าตายายไม่มีรถ เขาให้อพยพเขาจะมารับ เตรียมของไว้แล้ว อุตส่าห์หวังดีมาบอกแต่เช้า แต่ก็เตรียมไว้ก่อนหน้านี้บ้างแล้ว หลังจากนั้นก็มารับที่บ้านและก็เกิดเหตุสลด
“วันนั้นที่บ้านอยู่ด้วยกัน 6 คนรวมกับน้องบัณฑิต ตอนนี้ครอบครัวก็พักอยู่ที่บ้านเด็กและครอบครัว ผู้บาดเจ็บก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ส่วนบ้านที่เสียหายยังไม่มีการเยียวยาจากรัฐบาล ก็พอใจในระดับหนึ่ง ดีกว่าเราสูญเสียโดยไม่ได้อะไรเลย แต่ถามว่าคุ้มไหม ไม่มีคำว่าคุ้ม ให้เรามีแค่กำลังใจต่อสู้ต่อไปวันข้างหน้า ผมรู้สึกไม่ดีกับกัมพูชา ฮุนเซน กับฮุน มาเนต เป็นคนบงการแน่นอน ขอให้ชาวโลกรุมประณามด้วยให้เขารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น” นายสุทีกล่าว
ทั้งนี้ สำหรับร่างของผู้เสียชีวิตถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องเย็นของโรงพยาบาลสุรินทร์ รอเวลาเหมาะสมเพื่อนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ส่วนแผนการอพยพต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนสำคัญต่อการวางแผนอพยพครั้งต่อไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทบทวน ว่าหากเกิดสถานการณ์สู้รบขึ้นอีก คุณครูจะต้องให้เด็กนักเรียนหลบเข้าหลุมหลบภัยก่อน ไม่ใช่ประสานให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านทันที เมื่อเสียงปืนสงบ ค่อยประสานผู้ปกครองมารับเด็กนักเรียนออกจากพื้นที่ไปยังที่ปลอดภัย ซึ่งการรีบมารับกลับบ้านจึงเกิดเหตุการณ์สลดดังกล่าว