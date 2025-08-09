พบหมู่บ้านเดียว! ถูกทหารเขมรยิง BM21 ถล่ม 16 ลูก ปชช.สังเวย 2 ศพ สาหัส 2 คณะ สว.สุรินทร์ลงพื้นที่เยียวยา

สุรินทร์- พบบ้านโจรก อ.กาบเชิง หมู่บ้านเดียว ถูกทหารเขมรยิงจรวด BM- 21 ถล่ม 16 ลูก ประชาชนสังเวยชีวิต 2 ศพ เป็นหนุ่ม 34 ปีกับเด็กชายวัย 8 ขวบ บาดเจ็บสาหัสอีก 2 ราย หนึ่งในผู้บาดเจ็บเป็นเด็กหญิง 9 ขวบ ล่าสุดคณะ สว.สุรินทร์ลงพื้นที่มอบเงินเยียวยา ครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า พล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย สมาชิกวุฒิสภา จ.สุรินทร์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรม วุฒิสภา พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา จ.สุรินทร์ ประกอบด้วย นายรุจิภาส มีกุศล รองประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรม วุฒิสภา , นายกฤษณุ เหลืองวิบูลย์กิจ, นายสุพัตรชัย เตียวเจริญโสภา,นางสมพร วรรณชาติ และนายสาลี สิงห์คำ สมาชิกวุฒิสภา จ.สุรินทร์ ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พบปะเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
พร้อมมอบเงินเยียวยาจำนวนหนึ่ง ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะในพื้นที่ อ.กาบเชิง ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 2 ราย ประกอบด้วย นายบัณฑิต อุ่นจิตร อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 83/2 บ.โจรก ต.ด่าน อ.กาบเชิง เสียชีวิตจากระเบิด , ด.ช.ธิติวัฒน์ บุญแต่ง หรือ น้องน้ำโขง อายุ 8 ขวบ อยู่บ้านเลขที่ 159 บ.โจรก เสียชีวิตจากระเบิด, นายอภิสิทธิ์ บุญแต่ง อายุ 30 ปี บ้านเลขที่ 159 บ.โจรก บาดเจ็บสาหัส และ ด.ญ.ฐิติญา บุญแต่ง หรือ น้องน้ำค้าง อายุ 9 ขวบ บาดเจ็บแผลฉีกขาดและถลอกตามร่างกาย
และผู้เสียชีวิต อ.พนมดงรัก ประกอบด้วย นายบุญเรือง รูปขำ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 177 ม.8 ต.บักได อ.พนมดงรัก เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลว,นายสมชาติ สุพรรณดี อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35 ม.1 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลว และนายธวัชชัย รัตนสงคราม อายุ 60 ปี ชาวบ้านรุน ต.บักได อ.พนมดงรัก บาดเจ็บใบหน้าและลำตัวจากกระจกแตกใส่ โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา ผวจ.สุรินทร์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ จ.สุรินทร์
จากนั้น คณะ สว.สุรินทร์ จะเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนและ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์พักพิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ก่อนเดินทางไปยังที่ว่าการ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปข้อมูล ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ อ.กาบเชิง จาก นายสิทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นาย อ.กาบเชิง
ก่อนลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในพื้นที่ พร้อมด้วยนายวสันต์ ชิงชนะ รอง ผวจ.สุรินทร์ ที่บ้านเลขที่ 159 ม.2 บ.โจรก ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นบ้านที่มีเด็กชายวัย 8 ขวบ และหนุ่มวัย 34 ปี ซึ่งเป็นน้าหลาน เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 2 ราย ตามรายชื่อข้างต้น จากเหตุจรวด BM- 21 ตกลงข้างตัวบ้าน เมื่อวันที่ 24 ก.ค.68 ที่ผ่านมา ตามที่เป็นข่าว
โดยพบกับนายสุที บุญแต่ง อายุ 60 ปี เป็นตาของ ด.ช.วัย 8 ขวบที่เสียชีวิต รอให้ข้อมูลและเล่าถึงเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้น พร้อมพาคณะ สว.สุรินทร์ ดูจุดจรวด BM21 ตกและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวบ้านและยุ้งฉางข้าวที่พังเสียหาย
ขณะผู้บาดเจ็บยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ ส่วนศพของผู้เสียชีวิต 2 ราย ถูกเก็บรักษาไว้ในห้องเย็น รอพิธีฌาปนกิจตามประเพณีต่อไป
อย่างไรก็ตามพบว่าในพื้นที่หมู่บ้านโจรก มีจรวด BM21 ตกในหมู่บ้าน โดยเฉพาะข้างบ้าน หลังดังกล่าว 1 ลูกและบริเวณทุ่งนารอบหมู่บ้านอีก 15 ลูก รวมทั้งหมด 16 ลูกด้วยกัน ซึ่งได้มีการเก็บกู้ทำลายแล้วบางส่วน และบางส่วนอยู่ระหว่างตรวจสอบ
ทั้งนี้คณะ สว.สุรินทร์ ยังได้รับฟังข้อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีสถานการณ์ทั้งจากชาวบ้าน และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เพื่อนำปัญหาดังกล่าว ไปหารือในการประชุมวุฒิสภาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป
จากนั้นคณะ สว.สุรินทร์ ได้เดินทางไปมอบหน้ากากอนามัยให้กับ จนท.ทหารที่ กองบัญชาการมลฑลทหารบกที่ 25 (มทบ.25) จำนวน 4 หมื่นกว่าชิ้นอีกด้วย