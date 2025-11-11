เลือดหนึ่งถุงเปลี่ยนชีวิต! หมอเล่าปาฏิหาริย์คนไข้ฟื้นจากความตาย วอนร่วมบริจาคหลังขาดแคลน

“ให้เลือด เท่ากับให้ชีวิต” ไม่ใช่แค่คำพูด แต่คือเรื่องจริงของหมอจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่เผยเหตุการณ์คนไข้ซีดอาการวิกฤตรอเลือดอย่างหมดหวัง ก่อนจะรอดชีวิตหลังได้รับเลือดจากผู้บริจาค
วันนี้ (11 พ.ย.) เพจ “เรียนหมอ by หมอแก้ว หมอแนต” ได้โพสต์เรื่องราวสุดสะเทือนใจจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เมื่อคลังเลือดของโรงพยาบาลขาดแคลนจนหมด ขณะผู้ป่วยรายหนึ่งมีอาการซีดหนักจนหมอระบุว่า “ถ้าไม่ได้เลือดคืนนี้ คือตายแน่”
หมอรีบโทร.หาห้องเลือดเพื่อประสานขอความช่วยเหลือ พร้อมเผยว่าผู้ป่วยยังอายุน้อย และภรรยาก็กำลังเดินทางมาดูใจ เสียงร้องไห้ของภรรยาผ่านสายโทรศัพท์ทำให้ทีมแพทย์ต้องสู้สุดกำลัง จนสุดท้ายผู้ป่วยก็ได้รับเลือด
ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริง จากคนไข้ที่ไม่รู้สึกตัว ไม่ตอบสนอง กลับเริ่มขยับ ลืมตา และตอบสนองได้อีกครั้ง หมอระบุว่า “เลือดที่ได้รับคือสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเขากลับมาทำงานได้อีกครั้ง”
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จึงขอเชิญผู้มีร่างกายแข็งแรงมาร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังรอคอยอยู่จำนวนมาก โดยสามารถบริจาคได้ที่ตึกบริจาคเลือด หน้าตึกเขียวของโรงพยาบาล มีเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน