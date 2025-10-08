สนจ. จุดประกายแรงบันดาลใจของแผ่นดิน พร้อมก้าวสู่ปีที่ 80 อย่างทรงพลัง ปักหมุดไฮไลต์ 8 สิ่งที่ต้องห้ามพลาด เปิดม่าน SWAY THE SERIES ทัชใจคนเจน Z

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) จัดงานแถลงข่าว “ปิยมหาราชานุสรณ์ ๒๕๖๘ : จุฬาลงกรณ์ แรงบันดาลใจของแผ่นดิน”
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ที่ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.พญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมประกาศเจตนารมณ์และแนวทางการจัดงานกิจกรรมประจำปี ที่สะท้อนถึงพระราชปณิธานด้านการศึกษาของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 6 ที่เป็นแรงบันดาลใจให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำรงบทบาทในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เป็นการ Kick off เพื่อก้าวสู่ปีที่ 80 แห่งการสถาปนาสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) อีกด้วย
ดร.ณัฐพล รังสิตพล นายก สนจ. และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “การก้าวสู่ปีที่ 80 ของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 นั้น เปรียบเสมือนต้นจามจุรีที่มีอายุยืนยาว ที่ได้แผ่กิ่งก้านสาขาแผ่ปกคลุมไปอย่างกว้างไกล เช่นเดียวกับชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีอยู่ทั่วโลก ที่พร้อมจะนำความรู้ที่ได้นำมารับใช้สังคม สำหรับในวันนี้ถือเป็นการ Kick off กิจกรรมประจำปีอย่างยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา ด้วย 8 กิจกรรมไฮไลต์ที่คนไทยต้องห้ามพลาด ประกอบไปด้วย 1.การจัดกิจกรรม Special Talk พันธมิตรแห่งเอเชีย สร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงความสัมพันธ์อินเดีย-สยาม ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 150 ปีที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน, 2.การจัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จประพาสต่างประเทศ แสดงสัญลักษณ์ด้วยการนำเอาธงไตรรงค์ไปสู่สายตาชาวต่างชาติ ให้นานาประเทศได้รู้จักราชอาณาจักรสยาม, 3.การนำบทเพลงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 บทเพลงมา เรียบเรียงทำนองใหม่ให้ร่วมสมัย เพื่อเชื่อมคนทุกวัยในสังคมไทยให้เกิดความรู้รักสามัคคี, 4.จัดกิจกรรมเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วย E-Donation ได้ทุกที่ ทุกเวลา, 5.การสร้าง Chula Market Pink แพลตฟอร์มใหม่แบบ Metaverse เชิญชวนนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันของจุฬาฯ มาร่วมกิจกรรมสร้าง AI Avatar ของตัวเอง สามารถรองรับสมาชิกได้ถึงหลักแสนคน, 6.กิจกรรมต่อบุญ ส่งเลือดให้กับศูนย์บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ด้วย Blood Buddie แอพพลิเคชันที่จะทำให้คนที่ไม่สามารถบริจาคเลือดได้ สามารถไปจับคู่กับคนที่มีคุณสมบัติพร้อมในการบริจาคเลือด ให้บริจาคเลือดได้แทนตัวเอง เพื่อรับแต้มสะสมนำไปแลกของรางวัลต่าง ๆ ได้, 7.จัดกิจกรรมขายเสื้อ WARRIX x CU20 คอลเลกชันพิเศษ โดยนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้าสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์ ทุนอาหารกลางวัน และกิจกรรมเพื่อสังคมของสนจ.ต่อไป, 8.การจัดสร้างละครซีรีส์พิเศษ “SWAY THE SERIES : เพราะเธอใช่ไหม...ที่ทำให้ใจฉันสั่น” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สะท้อนพลังของเยาวชนและความผูกพันของชาวจุฬาฯ ผ่านเรื่องราวอบอุ่นหัวใจ สืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 5 ที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศมาจวบจนปัจจุบัน”
นายดนุชา พิชยนันท์ อุปนายก สนจ. และเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานปิยมหาราชานุสรณ์ 2568 กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดงานปิยมหาราชานุสรณ์ ๒๕๖๘ : จุฬาลงกรณ์ แรงบันดาลใจของแผ่นดินเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ สนจ. Center of Connections ศูนย์กลางที่จะรวบรวมเครือข่ายพี่นิสิตเก่าเข้าไว้ด้วยกัน ตั้งเป้ายอดสมาชิกไว้ 100,000 คนภายในสองปี จากปัจจุบันที่มีอยู่เพียง 18,000 คน เพื่อรวมพลังสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเปิดการระดมทุนรูปแบบใหม่ ที่ไม่ต้องรอบริจาคเงินเฉพาะในเดือนตุลาคม โดยทุกคนสามารถบริจาคได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน QR Code ในระบบ E-Donation ตั้งเป้าเงินบริจาคไว้ 35 ล้านบาทเสริมพลังในการทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสแกน QR Code ร่วมบริจาคสมทบทุนได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569”
ทางด้าน ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกรุ่นมีความภาคภูมิใจที่ได้นำเอาความรู้ที่ได้มาดูแลประชาชน ด้วยถูกสอนเสมอมาว่า “เกียรติภูมิของจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน” ดังนั้นพี่น้องชาวจุฬาฯ ที่มีอยู่ทั่วโลก จะสามารถช่วยกันขับเคลื่อนสังคมไทยได้ในหลายมิติ มีหลายโครงการที่เราผลักดันให้เป็นนโยบายระดับชาติได้ มีนวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมและโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งกิจกรรมที่ทางสนจ.ได้มุ่งมั่นที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยินดีที่จะสนับสนุนในทุกมิติ”
โดยงานในวันนี้ ยังได้มีการเปิดตัวซีรีส์ “SWAY THE SERIES : เพราะเธอใช่ไหม...ที่ทำให้ใจฉันสั่น” รศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนจ. ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และผลิตรายการ ได้กล่าวว่า “ซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความบันเทิง แต่เป็นการสื่อสารแนวคิดที่ลึกซึ้ง ผ่านการเล่าเรื่องที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลและสังคม ประกอบไปด้วย 3 แนวคิดหลัก นั่นก็คือ 1.แรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจสำคัญ ๆ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อาทิ ด้านการศึกษา สาธารณสุข คมนาคม และการสื่อสาร ที่ทรงวางรากฐานความเจริญให้แก่ประเทศไทยเมื่อกว่า 150 ปีที่ผ่านมา 2.การสำรวจตัวเองและทดลองค้นหาตัวตนของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ทางเพศ ความรักและแรงบันดาลใจในชีวิต 3.การแก้ปัญหาสังคมด้วยนวัตกรรม นำเสนอด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อสังคม เช่น โครงการ CU Blood และแอป Blood Buddie โดยผู้ที่ไม่สามารถบริจาคเลือดได้ สามารถไปจับคู่กับผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมในการบริจาคเลือด ให้บริจาคเลือดได้แทนตนเอง กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมอย่างสร้างสรรค์ โดย “SWAY” ในชื่อซีรีส์ หมายถึงการโอนเอนหรือการเปลี่ยนแปลง ทั้งในแง่ของความรู้สึก ความคิด และทิศทางของสังคม มุ่งหวังให้ผู้ชมเห็นว่าประวัติศาสตร์สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้อย่างมีความหมาย การค้นหาตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาและควรได้รับการยอมรับ และสังคมไทยสามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในการเติบโต ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านนักแสดง เจน Z กลุ่ม Rising star ซึ่งล้วนเป็นนิสิตปัจจุบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง SWAY THE SERIES มีกำหนดออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD กด 35 และสามารถชมสดออนไลน์ทาง Bugaboo TV เริ่มออนแอร์ตอนแรกวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568“