คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 8 – 14 กันยายน 2568 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
มีความตั้งใจที่แน่วแน่เพราะอยากทำผลงานให้ออกมาดี และก็ด้วยศักยภาพที่โดดเด่นทำให้เป็นที่อิจฉาของผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว จะโดนใส่ร้ายป้ายสีหรือถูกก๊อปปี้ผลงานพึงต้องระวังให้มากด้วย นอกจากที่จะต้องมีความขยันที่คงเส้นคงวาแล้วก็ควรให้ต้องรอบคอบกับทุกรายละเอียดด้วย สำหรับเรื่องที่เป็นกังวลอยู่นั้นจะยังไม่เจอคำตอบในเร็วๆนี้เว้นเสียแต่ว่าจะได้ตัวช่วยที่อยู่ในวงในและต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่สมน้ำสมเนื้อ ในบางกรณียิ่งอ้อมค้อมมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสียผลประโยชน์มากเท่านั้น ตราบใดที่ยังมิได้มีการลงนามให้เป็นกิจลักษณะก็อย่าเพิ่งถือเป็นจริงเป็นจังไม่ว่าจะเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องอันใดเพราะคำพูดสามารถบิดพลิ้วได้เสมอ ควรที่จะต้องคิดและวิเคราะห์สถานการณ์ให้ขาดด้วย บางท่านมีโอกาสที่จะได้ทำงานจิตอาสาหรือทำบางสิ่งเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือเป็นจังหวะที่ได้เดินสายทำบุญ
ด้านการเงิน รับซ้ายจ่ายขวา มีแนวโน้มว่าสภาพคล่องจะติดขัด มีเรื่องให้ต้องเสียเงินตลอด มีทุกขลาภ จัดสรรงบได้ไม่ลงตัว แต่จะมีลาภปากหรือได้ของกินของฝากที่มาในรูปของผลประโยชน์ต่างตอบแทน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คนที่เข้ามาติดพันนั้นมิใช่ธรรมดาทั้งหน้าตาและฐานะ ส่วนคนมีคู่ ชีวิตคู่ราบรื่น เมื่่อเลิกยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
ความที่ชอบวิตกกังวลไปร้อยแปดพันประการทำให้มีสิทธิ์ที่จะพลาดโอกาสที่มาเยือนดังนั้นจึงมิควรที่จะตีตนไปก่อนไข้ มีเรื่องให้เรียนรู้ใหม่ได้ตลอด บางท่านก็น่าที่จะได้เริ่มต้นทำตามอุดมการณ์ตนสักทีหลังจากที่สะสมข้อมูลมาพอสมควรเป็นจังหวะเหมาะที่จะได้ลองของจริง จะได้ศึกษางานจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ควรต้องเพิ่มความใส่ใจกับความเป็นไปรอบๆตัวให้มากขึ้นกว่าเดิม ตัวแปรบางอย่างอาจก่อปัญหาให้แบบคาดไม่ถึงจึงต้องมีการปรับกระบวนกันใหม่ ความใจร้อนจะทำให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการเจรจา แต่ไม่ว่าจะด้วยเรื่องอันใดก็ควรต้องน้อมรับในผลที่จะตามมาให้ได้ไม่ว่าจะออกหัวหรือก้อยก็ตาม บางเรื่องต้องอาศัยความเรียบง่าย อุปสรรคจะทำให้ค้นพบมุมมองใหม่ที่น่าสนใจ ระวังการทำอะไรที่เป็นการรวบรัดตัดตอนหรือการพูดจาที่รวบรัดตัดความจนเกินไปเพราะจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
ด้านการเงิน ควรต้องทำมาหาเก็บบ้าง อย่าให้ต้องหมดเปลืองไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง คิดให้ดีก่อนที่จะซื้อ ยื้อสตางค์ไว้ในกระเป๋าให้นานเท่าที่จะเป็นไปได้ สิ่งที่หวังจะยังมิได้มาโดยง่าย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เสน่ห์ปัง มีโอกาสได้พบเจอเนื้อคู่ ส่วนคนมีคู่ แฟนคุณขี้อ้อนเป็นพิเศษ
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
มีเรื่องให้ต้องปวดเศียรเวียนเกล้าไม่เว้นแต่ละวัน เจอเข้ากับสถานการณ์แบบไฟล์ทบังคับจนถึงกับจุกจนแทบพูดไม่ออกโดยเฉพาะช่วงต้นสัปดาห์อาจจะต้องรับศึกหนักหลายด้านหน่อย เป็นช่วงที่มีความกดดันหรือถูกบีบบังคับทางอ้อมให้ต้องรับปากรับคำหรือจัดการบางสิ่งให้โดยที่คุณมิได้สมัครใจจากความทะเยอทะยานของบุคคลรอบๆตัว ต้องกัดฟันทน แต่ก็อย่าเพิ่งถอดใจ การเปลี่ยนแปลงที่ใกล้จะมาถึงนี้จะทำให้อะไรๆดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อยก็สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้น บางท่านอาจจะกลายเป็นม้ามืดโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้ จะถูกผู้ใหญ่ขอแรงให้ช่วยเหลือในภารกิจเฉพาะบางอย่างเนื่องจากมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่ตรงพอดีซึ่งทำให้คุณต้องจัดตารางงานใหม่ ข้อมูลในเชิงลึกที่ได้มานับว่าเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและการดำเนินงาน
ด้านการเงิน ยังมีความคล่องตัวถึงจะเข้าข่ายของการรับมาจ่ายไป ส่วนใหญ่หมดไปกับเด็กเล็กในปกครอง แต่จะมีเงินเข้ามาเติมในกระเป๋าได้ทันเวลาทำให้มิต้องชักเนื้อ มีโชคลาภ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มิควรเผลอไผลไปกับรักออนไลน์ จะถูกหลอกไม่รู้ตัว ส่วนคนมีคู่ รักมั่นคงถ้าปลงกับเรื่องที่ผ่านมาได้
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
มีความเป็นไปได้สูงที่จะทำพลาดอย่างที่ไม่เคยมาก่อนโดยอาจเกิดจากความประมาทหรือมั่นใจในตัวเองมากเกินไปหน่อย บางประเด็นก็ยังมิได้มีความเข้าใจที่ถ่องแท้นัก อีกทั้งยังถูกกดดันด้วยเงื่อนไขของเวลาที่จำกัดสบทบเข้าไปด้วย การพูดการจาหรือสื่อสารใดๆจำเป็นต้องให้เคลียร์แต่ในบางสถานการณ์ก็จำเป็นที่จะต้องปลงหากมิได้เป็นไปอย่างที่ตั้งใจทั้งที่ทำอย่างเต็มที่แล้ว มิควรใช้วิธีการที่เสี่ยงหรือลุยไปแบบไร้ซึ่งแผน โครงการบางอย่างจะแป้กตั้งแต่ยังไม่เริ่มเหตุจากถูกคัดค้านจากครอบครัว ต้องมีสติในการรับมือกับความระส่ำระสายที่มีมาเป็นระลอก อย่าพยายามที่จะเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง ข้อเท็จจริงบางอย่างถึงจะรู้แต่ก็พูดไม่ได้เพราะมีสิทธิ์ที่จะผิดใจกับผู้ใหญ่และคนอื่นๆได้ และไม่ควรออกรับหน้าแทนใครๆจะเจ็บตัวฟรีได้ ระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุด้วย
ด้านการเงิน หมุนให้ควั่ก มีเรื่องสารพัดที่ต้องจ่าย ควรที่จะต้องใจแข็งกับคนรอบข้างบ้าง แต่ช่วงกลางสัปดาห์มีเกณฑ์รับทรัพย์เป็นกอบเป็นกำ ระวังปัญหาจากการใช้บัตรเครดิตหรือเช็คด้วย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะเจอคนใจถึงพึ่งได้ ส่วนคนมีคู่ ดูแลความรู้สึกของกันและกัน อย่าเห็นคนอื่นสำคัญกว่าคนในครอบครัว
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
ปัญหาหยุมหยิมมีเข้ามาไม่ขาดแต่อีกไม่ช้าไม่นานก็จะค่อยๆซาลงไป การดำเนินการบางอย่างที่ต้องอาศัยแรงคนอื่นอาจทำให้ต้องรู้สึกลำบากใจอยู่บ้างแต่ก็จำเป็น จัดการทุกสิ่งอย่างตรงไปตรงมาและเป็นไปตามหลักการดีที่สุด ความเกรงอกเกรงใจที่ไม่เข้าท่าจะนำพาความเดือดร้อนมาให้ มีบางภารกิจที่แม้ว่าจะมิได้มีหน้าที่รับผิดชอบตรงแต่จะมีเหตุให้ต้องเข้าไปข้องเกี่ยวจนได้ถึงจะไม่ได้ปรารถนาเลยก็ตามซึ่งบางทีอาจเป็นการร้องขอของผู้ใหญ่ การขออนุมัติใดๆในช่วงนี้มิใช่ว่าจะได้มาง่ายๆ อย่าโฟกัสผิดที่ ต้องเร่งเครื่องและทำทุกทางเพื่อให้ได้เนื้องานมากที่สุด ทำการใดอิงผู้ใหญ่ไว้ปลอดภัยสุด จะมีโอกาสติดสอยห้อยตามเจ้านายไปในงานสังคมซึ่งจะยังประโยชน์ให้คุณอย่างคาดไม่ถึง ในที่สุดสถานการณ์จะค่อยๆพลิกจากร้ายกลายเป็นดี
ด้านการเงิน มีรายได้จากหลายช่องทาง หาเงินเก่งแต่มักเก็บได้ไม่ค่อยทน นอกจากจะมือเติบเองแล้วก็ยังจะถูกรบกวนอยู่เนืองๆ ต้องทำใจกับข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกยืมไปเพราะไม่มีทางที่จะได้คืนมาในสภาพเดิมเป็นแน่ ระวังทรัพย์สินสูญหาย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบคนที่เคมีเข้ากัน สานสัมพันธ์ง่าย หายเหงา ส่วนคนมีคู่ หากไม่คิดเอาแต่ความคิดของตนเป็นใหญ่ ก็ไร้เรื่องบาดหมาง
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
อยู่ในช่วงขาขึ้น หยิบจับทำอะไรก็สำเร็จ ผลงานเป็นที่ยอมรับและเข้าตาผู้ใหญ่ มีสิทธิ์ที่จะได้รับการโปรโมทถ้าไม่มีอะไรที่พลิกโผไปซะก่อน เป็นช่วงที่ต้องใช้ความคล่องตัวในการบริหารจัดการสูงและการตัดสินใจที่เด็ดขาด ได้ตัวช่วยที่เป็นงานทำให้ยิ่งมีความรุดหน้าไวขึ้นกว่าที่คาดไว้ ได้สํญญาณตอบรับที่ดีในหลายๆเรื่อง สถานการณ์ค่อนข้างที่จะเป็นใจจนแทบไม่น่าเชื่อ แต่ต้องหมั่นติดตามความเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอด้วยเพราะมิอาจที่จะประมาทต่อปัจจัยภายนอกบางอย่างที่อยู่เหนือการควบคุมได้ จะได้รับการสนับสนุนนเรื่องของข้อมูลอย่างเต็มที่เพียงแค่จะมีข้อแลกเปลี่ยนบ้างเท่านั้น ผู้ที่คุณต้องไปพบปะเจอะเจอมิใช่ธรรมดา พึงระลึกไว้ว่าผูกมิตรดีกว่าสร้างศัตรู กลั่นกรองคำพูดให้ดีก่อนที่จะเอ่ยอะไรออกไป
ด้านการเงิน มีสภาพคล่อง มีลาภลอย ได้ผู้อุปถัมภ์ที่ใจดี มีเกณฑ์รับทรัพย์เพิ่ม ผลประโยชน์งอกเงยดี บางท่านจะเจอสถานการณ์แบบอัฐยายซื้อขนมยายก็เป็นได้ กับบางเรื่องก็อย่าให้ต้องสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบคนที่โดนใจ อย่าให้ระยะทางมาเป็นอุปสรรคละกัน ส่วนคนมีคู่ กลั่นกรองคำพูดสักนิดก่อนจะลั่นอะไรออกไปจะได้ไม่ผิดใจกัน
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
จะเป็นจังหวะที่คุณได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่หลายคนคาดไม่ถึงซึ่งอาจจะแค่นึกว่าเป็นการเปิดโอกาสหรือเพิ่มทางเลือกให้ตนเองแต่ในความเป็นจริงอาจพลิกไปในทางตรงข้ามก็เป็นได้ มิควรรั้นหรือดันทุรังโดยเฉพาะเมื่อมีคนค้านแล้ว แม้จะทำอะไรที่พลิกแพลงแต่ก็ควรคำนึงถึงความถูกต้องและอย่าได้ริทำอะไรที่หมิ่นเหม่ต่อกฏเกณฑ์ข้อบังคับหรือเป็นการท้าทายอำนาจของผู้ที่อยู่เหนือกว่าคุณ ปัจจัยที่อยู่เหนือความคาดหมายมีมากมาย พึงต้องมีวิจารณญาณต่อข้อมูลข่าวสารที่รับมาด้วยเพราะมิฉะนั้นจะกลายเป็นเครื่องมือหรือถูกหลอกใช้โดยไม่รู้ตัว ในบางเรื่องยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่ง การประมวลผลที่ล่าช้าจะส่งผลกระทบไปในลักษณะของลูกโซ่ สถานการณ์บังคับให้ต้องตอบรับข้อเสนอหรือข้อแลกเปลี่ยนที่ดูว่าไม่ค่อยจะคุ้มนักในความคิดแต่ในเวลานี้ก็คงไม่มีอะไรจะเสียหรือดีไปกว่านั้น
ด้านการเงิน มีเสถียรภาพดี มีกำลังซื้อสูง แต่ก็จะร่อยหรอไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเมื่อใช้อย่างไม่บันยะบันยัง มีโอกาสได้จับจองเป็นเจ้าของบ้านหรือรถ จะสงเคราะห์ใครก็ควรต้องมีลิมิต
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบรักต่างวัย โดยรวมแล้วคุณจะแพ้ทางอย่างแน่นอน เอาใจเก่งสุดๆ ส่วนคนมีคู่ เรื่องเครียดจะคลี่คลายเมื่อได้ปรึกษาหารือกัน
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
หลายเรื่องเป็นไปอย่างที่กะเกณฑ์ไว้ จะได้ค้นพบแนวทางใหม่ที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงานหรือได้ทดลองใช้รูปแบบอื่นๆที่แตกต่างไปจากที่เคยๆ แต่ในระหว่างทางอาจต้องเจออุปสรรคอยู่บ้างแต่ก็จะสามารถเอาตัวรอดได้ สนุกกับการที่ได้ลองผิดลองถูก หากแต่ช่วงกลางสัปดาห์ไปหลังจากที่การปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างจะทำให้เกิดข้อแม้หรือเงื่อนไขต่างๆเพิ่มขึ้นทำให้มีความวุ่นวายพอสมควร สมุนบริวารมีการชิงดีชิงเด่นซึ่งก็จะสร้างความลำบากใจให้กับคุณมิใช่น้อยๆ ที่สำคัญอย่าให้ต้องมีใครรู้สึกถึงการเลือกที่รักมักที่ชังล่ะเพราะจะเสียถึงภาพลักษณ์ได้ ในบางเรื่องที่ยิ่งได้เข้าไปรู้ลึกก็จะยิ่งถึงกับไปไม่เป็นเลยก็ได้คล้ายกับว่าอยู่ผิดที่ผิดเวลาชอบกลโดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง เป็นช่วงที่น่าจะต้องได้ใช้จิตวิทยาและวาทศิลป์ให้มากขึ้น
ด้านการเงิน รับมาจ่ายไป หาได้ไม่ทันใช้ ทั้งจ่ายจรและประจำ บริวารเบียดเบียน มีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงิน ตัวเลขสำหรับค่าปรับปรุงบำรุงซ่อมแซมสูงใช่เล่นแต่มิควรที่จะให้เข้าเนื้อนะต้องคุมเข้าเพื่อป้องกันมิให้บานปลาย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบคนที่ถูกใจคุณถึงกับไปไม่เป็นเลยทีเดียว ส่วนคนมีคู่ ระวังความหงุดหงิดเจ้าอารมณ์ของตนจะบั่นทอนชีวิตคู่
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
จะต้องได้เจอเข้ากับสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกเพลียละเหี่ยใจหรือตัดสินใจลำบาก หากไม่ตั้งสติไว้ให้มั่นก็มีสิทธิ์ที่จะปะทะคารมด้วยเหตุจากอารมณ์พาไปก็เป็นได้ ช่วงนี้เน้นเรื่องของความชัดเจนเป็นสำคัญไม่ว่าจะด้านคำพูดหรือการกระทำ เตรียมพร้อมรับมือเมื่อต้องผจญกับคนที่คิดเอาแต่ได้หรือประเภทหน้าไหว้หลังหลอกให้ดี ควรมีความหนักแน่น อย่าหลงกลใครง่ายๆ ได้รับผลดีจากความเปลี่ยนแปลงที่มาเยือน บางเรื่องที่เหมือนถูกดองก็กลับกระเตื้องขึ้นแม้ว่าจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป เรื่องที่ยื่นไว้หรือรอคอยคำตอบอยู่ก็จะได้รับการติดต่อกลับสักที ศรัทธาหรือความเชื่อบางอย่างอาจส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าเติบโตในอาชีพการงาน บางทีก็น่าที่จะต้องมองในมุมกลับด้วย มีเกณฑ์เดินทางหรือเปลี่ยนแผนกะทันหัน ระวังอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน หมุนเวียนได้สะดวกมากกว่าเดิม มีช่วงเวลาที่จะได้รับเนื้อๆ แต่ก็จะหมดไปกับเรื่องของการซื้อหาความสุขประเภทกินเที่ยวช้อปเป็นส่วนใหญ่ ระวังทำของมีค่าหายหรือทรัพย์สินถูกขโมยด้วยล่ะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบคนที่ชื่นชอบแต่ก็ทำได้เพียงชื่นชมอยู่ห่างๆ ส่วนคนมีคู่ ปัญหาไม่ลงรอยกันล้วนมาจากคำพูด
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
เป็นช่วงที่ควรจะต้องตรึกตรองอะไรๆให้มากกว่าที่เคย โอกาสที่จะตัดสินใจพลาดหรือเลือกผิดข้างมีค่อนข้างสูงและอาจถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องยอมที่จะปล่อยเลยตามเลยอีกต่างหาก แต่บางท่านน่าจะมีเซ้นส์ที่แม่นยำทำให้สามารถกลับลำได้ทันเวลา มิอาจที่จะปล่อยประละเลยกับเรื่องที่กำลังดำเนินการได้เลย ยังไม่เหมาะที่จะเริ่มต้นหรือริเริ่มทำอะไรใหม่โดยเฉพาะการสวนกระแส ความรั้นแบบหัวชนฝาและเอาแต่ความคิดตนเป็นใหญ่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาหรือสร้างความไม่พอใจให้ผู้อื่นและจะถูกพูดถึงในทางลบ สำหรับงานที่จำเป็นต้องเข้าไปรับช่วงต่อนั้นไม่ง่ายต่อการจัดการเนื่องจากมีความซับซ้อนซ่อนปมเกินกว่าที่คุณจะคาดถึงได้ จะเจอเหตุการณ์ที่ทำให้หัวหมุนหรือถึงกับพูดไม่ออกบอกไม่ถูก ระวังปัญหาสุขภาพ ควรบริจาคเลือดแก้เคล็ดหน่อยก็ดี
ด้านการเงิน รับเยอะจ่ายมาก แต่ก็จะมีทยอยมาเติมอยู่เรื่อยๆ มีโชคลาภเล็กๆ แต่ความปลอดภัยในทรัพย์สินยังมีไม่มากพอจึงควรหาทางปกป้องอย่างเนิ่นๆหรือระวังความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คนเก่าก็ยังไม่ไปคนใหม่ก็แทรกเข้ามา ระวังความลุ่มหลงบังตาจะทำให้พลาดท่าได้ ส่วนคนมีคู่ เทคแคร์กันดีแถมยังเผื่อแผ่ไปถึงครอบครัวอย่างทั่วถึง
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
การจัดการงานต่างๆยังไม่เป็นไปในแบบที่ควรจะเป็น คนรอบข้างและผู้ใหญ่ดูเหมือนว่าไม่เห็นด้วยกับวิธีคิดของคุณ แต่ด้วยความที่เป็นคนสู้งานจึงทำให้คุณยังคงได้รับความไว้วางใจอยู่ โดยเฉพาะเมื่อมีทักษะทางด้านการวิเคราะห์และภาษาต่างประเทศที่เป็นจุดแข็งด้วยแล้วจึงทำให้คุณสามารถยืนอยู่ในระดับหัวแถวได้อย่างต่อเนื่อง แต่คงจะต้องปรับทัศนคติกับบางเรื่องบ้างเท่านั้น เป็นช่วงที่อาจจะโดนทวงสัญญาหรือขอคำตอบที่ติดค้างอยู่ คววรต้องมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความกระตือรือร้นและความว่องไวสูง มีการตัดสินในที่รวดเร็วและเต็มไปด้วยความรอบคอบ อย่าทำการแบบพวกมากลากไปเป็นอันขาด ใช้อำนาจในการต่อรองที่มีอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะนำมาใช้ด้วย จะได้กรณีศึกใหม่ๆเพิ่มแบบไม่ตั้งใจหรือมีโอกาสได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการไปดูงานหรือเดินทางไกล
ด้านการเงิน คล่องตัว มีใช้ไม่ขาดมือ แต่ที่สำคัญคือต้องไม่ใช้อย่างสูญเปล่า อะไรที่สามารถประหยัดได้ก็ควรทำ ปิดช่องทางการรั่วไหล ระวังข้าวของจะหายหรือชำรุดจากความสะเพร่า
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รักจอมปลอม เจอคนสร้างภาพ ส่วนคนมีคู่ ระวังวาจาที่เฉือดเฉือนใช้อารมณ์ห่ำหั่นกัน
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นโดยลำดับจะเรียกได้ว่ามาถูกทางแล้วก็ว่าได้แต่ก็อย่างเพิ่งมั่นใจเร็วจนเกินไปนักยังคงต้องคอยจับตาอย่างใกล้ชิดไปก่อน การเจรจาต่อรองหรือเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลงอาจเกิดความรู้สึกว่าไม่แฟร์หรือถูกซื้อเวลาออกไป แต่จะมีบางสิ่งบางอย่างที่มาหันเหความสนใจของคุณจึงดูเหมือนว่าจะได้ค่อยอนาทรร้อนใจกับเรื่องที่ไม่เป็นไปตามคาดจนเกินไปนัก ท่านมีโอกาสที่จะจับพลัดจับผลูเข้าเสียบแทนตำแหน่งที่ว่างอย่างไม่คาดฝัน แต่ก็เหมือนการที่ได้ขึ้นขี่หลังเสือซึ่งนอกจากภาระรับผิดชอบจะเยอะขึ้นเป็นเงาตามตัวแล้วก็ต้องเพิ่มความระแวดระวังเป็นพิเศษด้วย มิควรรับปากใครๆแบบส่งเดชโดยเฉพาะในเรื่องที่รู้อยู่แล้วว่ามิอาจทำให้ได้ ต้องเร่งสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ใหญ่ให้ลุล่วง ระวังความผิดพลาดที่เกิดจากการสื่อสารหรือการใช้ข้อมูลบางอย่างด้วยล่ะ
ด้านการเงิน สภาพคล่องดี มีเงินเข้ามาหมุนในมือเยอะ แต่รายรายจิปาถะก็แยะ อย่าช้อปเพลินก็แล้วกันเน้นที่ความจำเป็นไว้ก่อน อย่าสปอล์ยตนเองและคนรอบข้างจนมากไป ระวังหลงกลโฆษณาชวนเชื่อด้วยล่ะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะเจอคนที่ถูกใจผ่านการแนะนำของผู้ใหญ่หรือเพื่อนสนิท ส่วนคนมีคู่ วอกแวกเมื่อไหร่เป็นได้เจอดี สปายของแฟนคุณมีเยอะ