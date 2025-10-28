ผบก.น.1 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ตร.จราจร สน.ดุสิต ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่

ผบก.น.1 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.ดุสิต ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่
วันนี้ (28 ต.ค.) เวลาประมาณ 10.50 น. เกิดเหตุอุบัติเหตุ บริเวณหน้าประตูวชิราวุธวิทยาลัย ถนนพิชัย ระหว่างรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ คือ ส.ต.ต.วิชยุทธ ศรีวงษ์ราช ผบ.หมู่ (ป.) ช่วยราชการจราจร สน.ดุสิต กับคู่กรณีรถยนต์ส่วนบุคคล ทำให้ ส.ต.ต.วิชยุทธ ได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่รู้สึกตัว ขณะเกิดเหตุ ว่าที่ พ.ต.อ.คงศักดิ์ ศรีโหร ผกก.สน.ดุสิต พ.ต.ท.ชนธัญ ขวัญใจธัญญา รอง ผกก.จร.สน.ดุสิต และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร รีบเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมประสานกู้ชีพกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจ
ต่อมา เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1 (ผบก.น.1) ได้เดินทางมาที่ห้องฉุกเฉิน รพ.ตำรวจ เพื่อเยี่ยมอาการบาดเจ็บของ ส.ต.ต.วิชยุทธ ทั้งนี้ ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นระหว่างรักษา จำนวน 10,000 บาท และจะรับผิดชอบให้การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทั้งหมดนอกเหนือจากสิทธิ์รักษา จนกว่าจะหายเป็นปกติ และให้รายงานอาการให้ทราบต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน ผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่ติดภารกิจ ได้ติดตามอาการบาดเจ็บของ ส.ต.ต.วิชยุทธ อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ ส.ต.ต.วิชยุทธ อาการปลอดภัย อยู่ในการรักษาของแพทย์อย่างใกล้ชิด