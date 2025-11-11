xs
KINJI แบรนด์แฟชั่นมือสองรายใหญ่จากญี่ปุ่น ประกาศเปิดโกดังอย่างเป็นทางการ 15 พ.ย.นี้

11 พ.ย.



วันนี้ (11 พ.ย.) เตรียมพบกับแบรนด์แฟชั่นเสื้อผ้ามือสองคุณภาพเยี่ยมรายใหญ่จากญี่ปุ่น “KINJI (คินจิ)” พร้อมเปิดโกดังต้อนรับลูกค้าชาวไทยอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2025 นี้

KINJI บริหารงานในประเทศไทยโดย บริษัทยูกิโนะ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Fiber CDM ที่มีบริษัทแม่อยู่ที่โอซากา ประเทศญี่ปุ่น โดยนำเสนอแนวคิด "ทางเลือกแฟชั่นที่ยั่งยืน" ที่ผสานความหลากหลายของสไตล์ญี่ปุ่นเข้ากับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง พร้อมมอบประสบการณ์ "การค้นพบแฟชั่น" ที่ไม่เหมือนใครให้แก่คนไทย

KINJI แฟชั่นญี่ปุ่นหลากสไตล์ ค้นพบได้ไม่รู้จบ

KINJI สร้างความแตกต่างด้วยกลไกการนำเสนอสินค้าที่เน้นทั้งคุณภาพและปริมาณ โดยนำเข้าสินค้าเสื้อผ้ามือสองหลากหลายสไตล์ ที่ผ่านการคัดสรรจากญี่ปุ่นโดยตรง ไม่ใช่แค่นั้น สินค้าของ KINJI มีสไตล์ย้อนไปถึงยุค 90s ทำให้ไม่จำกัดกลุ่มเป้าหมายอยู่แค่สไตล์ใดสไตล์หนึ่ง ตอบโจทย์นักชอปทุกเพศทุกวัย ให้สามารถใช้เวลาในการสำรวจและค้นพบสินค้าได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์แฟชั่นปัจจุบัน สตรีทแวร์ หรือไอเท็มแบรนด์เนมหายาก ที่รอให้ลูกค้ามา "ค้นพบเสื้อผ้าที่ไม่ซ้ำใคร"

ทางเลือกแฟชั่นที่ยั่งยืน

ในฐานะแบรนด์ที่ขับเคลื่อนโดย Fiber CDM ซึ่งมุ่งมั่นสร้าง "เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)" ในวงการเสื้อผ้า การเลือกซื้อสินค้าจาก KINJI จึงไม่เพียงแต่ได้สไตล์ที่ใช่และราคาที่คุ้มค่าเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยโลกเพราะมีส่วนช่วยลดการผลิตใหม่และการเกิดขยะสิ่งทอ โดยการซื้อเสื้อผ้ามือสอง 1 ชิ้นจาก KINJI มีส่วนช่วยลดการใช้น้ำในการผลิตเสื้อผ้าใหม่ได้ถึง 2,700 ลิตร (ต่อเสื้อยืดคอตตอน 1 ตัว)

KINJI พร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักชอปชาวไทยในรูปแบบ “โกดังเสื้อผ้า” ให้มาสัมผัสเสื้อผ้ามือสองคุณภาพดีจากญี่ปุ่นและสนุกกับการค้นพบเสื้อผ้าที่ไม่ซ้ำใคร ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2025 นี้ แถมยังมีโปรโมชันช่วงเปิดตัว เพียงเพิ่มเพื่อนทาง LINE Official ก็สามารถกดรับคูปองส่วนลด 50% ทั้งร้านโดยไม่มีขั้นต่ำ

โกดัง KINJI ตั้งอยู่บนถนนร่มเกล้า (ลาดกระบัง) ด้านในปั๊มน้ำมันบางจากที่อยู่ติดกับคอนโดฯ Airlink Residence เพียงเลี้ยวเข้าไปด้านในปั๊ม ตรงเข้าไปเรื่อยๆ จนถึง “โกดัง 3” ก็จะเจอ KINJI หรือง่ายกว่านั้น เสิร์ช KINJI Bangkok ในแมป แล้วไปตามหมุดได้เลย

อย่าลืมว่าการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองคุณภาพดีจาก KINJI คือการชอปสไตล์ที่ใช่ ในราคาที่คุ้มค่า พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกไปพร้อมกัน





