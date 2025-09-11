ตร.ไซเบอร์รวบ 3 เครือข่าย อายัดเงินคืนเหยื่อแก๊งคอลฯ เกือบ 2 ล้าน

จตช. เดินหน้าปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ขับเคลื่อน Warroom IAC จับมือตำรวจไซเบอร์ รวบ 3 เครือข่าย อายัดเงินคืนผู้เสียหายเกือบ 2 ล้าน
วันนี้ (11 ก.ย.) ที่ศูนย์บริหารเหตุการณ์แก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์นานาชาติ (ศกค.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงผลการสืบสวนจับกุม 3 เครือข่ายมิจฉาชีพออนไลน์ พร้อมอายัดเงินคืนผู้เสียหาย 3 ราย รวมเกือบ 2 ล้านบาท
คดีที่ 1 ผู้เสียหายสนใจการลงทุนและถูกเพจมิจฉาชีพอ้างชื่อ “นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี” ชักชวนลงทุน โดยโอนเงินรวม 16 ครั้ง เป็นเงิน 12,650,000 บาท เมื่อพบว่าถูกหลอกจึงแจ้งความ ตำรวจ กก.2 บก.สอท.1 จับกุมผู้ต้องหาบางส่วนและอายัดเงินคืนได้ 1,000,000 บาท
คดีที่ 2 ผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนหุ้น โอนเงินไป 9 ครั้ง รวม 2,335,484 บาท แต่ถอนเงินไม่ได้ ตำรวจ กก.3 บก.สอท.1 สืบสวนรวบผู้ต้องหาบางส่วน อายัดเงินคืนได้กว่า 598,000 บาท
คดีที่ 3 ผู้เสียหายถูกหลอกทำภารกิจออนไลน์ผ่านกลุ่มขายเสื้อผ้ามือสอง สูญเงินไป 2,319,729 บาท ต่อมาตำรวจ บก.สอท.2 สอบสวนขอหมายจับผู้ต้องหาหลายราย หนึ่งในนั้นคือนายสุภวัช อายุ 26 ปี ที่ถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษพัทยา ซึ่งถูกอายัดตัวมาแจ้งข้อหา และสามารถอายัดเงินได้ 399,527 บาท
รวมมูลค่าเงินที่สามารถอายัดคืนได้ 1,997,569.02 บาท โดยในวันนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ พร้อมทีมงาน ได้นำเงินส่งคืนให้ผู้เสียหายทั้ง 3 ราย ตามโครงการ “MONEY Cash Back ปิดบัญชี ตามล่าม้า คว้าเงินคืน”