"โดนัท BeautyBrain" ลั่นพร้อมดำเนินคดี หากพบการตัดต่อ-บิดเบือนคลิปให้ร้าย หรือนำไปใช้เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

"โดนัท DONUTBeautyBrain" คอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้านสกินแคร์ ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องชื่อเสียงหลังภาพของตนเองถูกเผยแพร่ในเพจ "หมอเวร" พร้อมระบุว่า ภาพดังกล่าวมาจากคลิปสัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ยืนยันหนักแน่นว่าตนเอง "ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดต่อ" และ "ไม่เคยปักตะกร้า หรือแนบลิงก์ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆ ทั้งสิ้น"
เมื่อวันที่ 9 พ.ย. เพจ “DONUTBeautyBrain” คอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้านการดูแลผิวและสกินแคร์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องชื่อเสียง ภาพลักษณ์ จากกรณีภาพของตนเองที่ถูกเผยแพร่ในเพจ "หมอเวร" ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"สวัสดีค่ะ
โดนัทขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และจรรยาบรรณในวิชาชีพเภสัชกร เพื่อความโปร่งใสและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนค่ะ
ภาพที่ถูกเผยแพร่ในเพจ “หมอเวร” มีการระบุรายละเอียดบางส่วน ซึ่งอาจทำให้แฟนเพจและคุณลูกค้าของโดนัทเกิดความไม่สบายใจ และเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ค่ะ
ขอสรุปสาระสำคัญสำหรับท่านที่ไม่สะดวกอ่านรายละเอียดทั้งหมดนะคะ
ภาพที่ปรากฏในบางโพสต์ มาจากคลิปสัมภาษณ์ในรายการ Zerosicks
ซึ่งโดนัทได้รับเชิญให้ไปพูดคุยในฐานะเภสัชกร เพื่อให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แก่สาธารณะ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
ภาพดังกล่าวถูกนำไปเผยแพร่ในกลุ่ม โดยที่โดนัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดต่อหรือเผยแพร่เอง และไม่เคยปักตะกร้า หรือแนบลิงก์ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ
ผู้โพสต์ได้ติดต่อมาขอโทษและลบโพสต์ออกเรียบร้อยแล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับ Omega-3 ที่กล่าวถึง เป็นข้อมูลที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ซึ่งทั้งโดนัทและคุณหมอเวรมีความเห็นสอดคล้องกันว่า Omega-3 มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายจริง และไม่ใช่ข้อมูลที่กล่าวอ้างขึ้นโดยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ
ในทุกการให้ความรู้ โดนัทย้ำเสมอว่า
“อาหารดีมาก่อนอาหารเสริมเสมอ”
และไม่เคยกล่าวข้อความที่เกินจริง เช่น “กินแล้วหายใน 24 ชั่วโมง” แต่อย่างใดค่ะ
หากมีการอ้างอิงเพิ่มเติมจากฝ่ายอื่น ควรกำกับข้อความให้ครบถ้วนเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนของประชาชน
ยืนยันค่ะว่า Omega-3 เป็น essential fatty acid ไม่ใช่วิตามิน
คำว่า “วิตามิน” ที่โดนัทใช้ในคลิป หมายถึง “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” เพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจง่าย และตอบคำถามตามบริบท แต่ในทางวิชาการจะระมัดระวังการใช้คำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในครั้งต่อไปค่ะ
โดนัทไม่มีเจตนาให้ใครนำคลิปหรือเนื้อหาไปใช้เพื่อการค้า หรือในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือกระทบต่อชื่อเสียง
หากมีการตัดต่อ เพิ่มลิงก์ขายสินค้า หรือเผยแพร่โดยบิดเบือนจากต้นฉบับ
หากเกิดความเสียหาย โดนัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายตามสมควรค่ะ
โดนัทสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สังคมได้รับข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์สูงสุด
อย่างไรก็ตาม การเผยแพร่ข้อมูลที่ตัดต่อ บิดเบือน หรือกล่าวถึงผู้อื่นโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ"