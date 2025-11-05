กวาด 2 เจ้าใหญ่! YouTube Shopping ขยายพาร์ทเนอร์ Lazada

YouTube เดินหน้าปักตระกร้าร่วมกับ Lazada เพิ่ม หลังก่อนหน้านี้ทำงานร่วมกับ Shopee เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ครีเอเตอร์ พร้อมแนะนำฟีเจอร์ใหม่ ขับเคลื่อนวิดีโอคอมเมิร์ซ เผยครีเอเตอร์ที่ผ่านเกณฑ์กว่า 35% สมัครเข้าโปรแกรมสร้างรายได้จากยอดขายของ
มุกพิม อนันตชัย หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ YouTube ประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน YouTube ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ที่มองหาแรงบันดาลใจในการช็อปปิ้ง เฉพาะในเดือนมิถุนายนปีนี้ พบว่ามีการค้นหาเกี่ยวกับการช็อปปิ้งบน YouTube มากถึง 4.5 พันล้านรายการ
“ครีเอเตอร์คือหัวใจสำคัญของการเติบโตนี้ จึงเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จของโปรแกรมแอฟฟิลิเอต YouTube Shopping ด้วยการร่วมมือกับลาซาด้าในฐานะพาร์ทเนอร์ใหม่ของโปรแกรมฯ รวมทั้งเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่จะทำให้ประสบการณ์การช็อปปิ้งบน YouTube มีประโยชน์และราบรื่นยิ่งขึ้น”
ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จของโปรแกรมแอฟฟิลิเอต YouTube Shopping ซึ่งนับตั้งแต่ที่เปิดตัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปีที่ผ่านมา โปรแกรมนี้ได้ช่วยปลดล็อกช่องทางใหม่ๆ ในการสร้างรายได้ให้กับครีเอเตอร์และช่วยให้แฟนๆ สามารถซื้อสินค้าจากการแนะนำของครีเอเตอร์คนโปรดได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องออกจากวิดีโอที่กำลังรับชมอยู่
โดยครีเอเตอร์ที่มีสิทธิ์กว่า 35% ในไทยได้สมัครเข้าร่วมโปรแกรมแอฟฟิลิเอต YouTube Shopping นอกจากนี้ยังพบว่าเวลาในการรับชมคอนเทนต์เกี่ยวกับการช็อปปิ้งในไทยพุ่งสูงขึ้นกว่า 400% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่มูลค่าสินค้ารวม (Gross Merchandise Value: GMV) บน YouTube Shopping ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 5 เท่า
YouTube Shopping ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้ชมค้นพบสินค้าโปรดชิ้นใหม่ โดย 81% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ Google หรือ YouTube ในการช็อปปิ้งมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าแบรนด์เดิมซ้ำ และ 90% กล่าวว่าพวกเขาพึงพอใจกับการซื้อสินค้า
นอกจากนี้ยังพบว่า 88% ของผู้ชมชาวไทยที่ตอบแบบสอบถามเชื่อมั่นในมุมมองและความคิดเห็นของครีเอเตอร์ YouTube ที่มีต่อแบรนด์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากกว่าครีเอเตอร์บนแพลตฟอร์มอื่นๆ ไม่เพียงเท่านี้ YouTube Shopping ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับแบรนด์ต่างๆ ในการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่มีส่วนร่วมสูงผ่านการพาร์ทเนอร์กับครีเอเตอร์
วาริสฐา เกียรติภิญโญชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลาซาด้า ประเทศไทย กล่าวว่า โปรแกรมแอฟฟิลิเอต YouTube Shopping ตอกย้ำความมุ่งมั่นอีกระดับของลาซาด้าในการมอบประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ไร้รอยต่อ ด้วยการเสริมศักยภาพให้แก่อินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์ในการเข้าถึงช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆ ผ่านคอนเทนต์บน YouTube
“ความร่วมมือกับ YouTube จะส่งเสริมการเติบโตของครีเอเตอร์ในทุกกลุ่ม และยังช่วยเชื่อมโยงแบรนด์กับผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของลาซาด้าในการเป็นศูนย์รวมแบรนด์ชั้นนำและประสบการณ์พรีเมียมที่ขับเคลื่อนด้วย AI”
นอกจากนี้ YouTube ยังได้นำเครื่องมือ AI มาสนับสนุนครีเอเตอร์ในการทำคอนเทนต์ช็อปปิ้งด้วย โดย YouTube เพิ่งเปิดตัวฟีเจอร์ Auto Timestamps ที่ใช้ระบบ AI ในการแสดงแท็กสินค้าโดยอัตโนมัติทันทีที่มีการกล่าวถึงในวิดีโอเพื่อช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชมในช่วงเวลาที่มีผู้ชมสูงสุดและช่วยประหยัดเวลาของครีเอเตอร์ด้วย