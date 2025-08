ฟ้องนานาชาติ! ครอบครัว 8 ชีวิต ขอความเป็นธรรม ขณะคณะทูต-สื่อนอกดูปั๊มน้ำมันโดน BM21 เขมรยิงถล่ม

วันนี้(1 ส.ค.) เมื่อเวลา 14.49 น. เพจ “กองทัพภาคที่ 2” โพสต์ภาพครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กองทัพกัมพูชายิงจรวด BM-21 ใส่ปั๊มน้ำมันและร้านสะดวกซื้อ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา ยืนถือภาพถ่ายผู้เสียชีวิต 8 รายให้คณะทูตและผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศดูขณะลงพื้นที่ พร้อมข้อความบรรยายว่าครอบครัวผู้สูญเสียยืนเรียกร้องความยุติธรรม ขณะที่ทูต-ทูตทหารกว่า 30 ประเทศยืนมองความจริงThai families stood holding portraits of the dead.While military attachés and diplomats saw the evidence with their own eyes.หลักฐานประจักษ์กลางสายตาโลกทูต-ทูตทหาร 23 ประเทศ เห็นกับตา “เหยื่อ BM-21” จากกัมพูชาบ้านผือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ – จุดที่จรวด BM-21 จากฝั่งกัมพูชาตกใส่ปั๊มน้ำมัน ปตท. และร้านสะดวกซื้อกลางชุมชนภาพที่ชัดเจนกว่าคำพูด: ครอบครัวของผู้เสียชีวิต 8 ราย นำกรอบรูปผู้จากไป มายืนเงียบๆ หน้าซากความเสียหาย เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมจากกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนทางการทูตทั่วโลกจุดเกิดเหตุ มีผู้บาดเจ็บ 10 ราย รวมถึงเด็ก – พิสูจน์การละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมสากลอย่างร้ายแรงโดยกัมพูชาคณะลงพื้นที่:– พล.ท.อานุภาพ ศิริมณฑล รองเสนาธิการทหารบก– พล.อ.ท.ณรัฐ บุญประเสริฐ เจ้ากรมกิจการพลเรือน ทอ.– นายรัศม์ ชาลีจันทร์ ผู้ช่วย รมต. กต.– เอกอัครราชทูต/อุปทูต 11 ประเทศ– ทูตทหาร 23 ประเทศ– สื่อต่างประเทศ-สื่อไทยนี่ไม่ใช่ละคร ไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อ แต่คือ บาดแผลของคนไทย ที่ตายจริง บาดเจ็บจริง…“เมื่อความตายของพลเรือนไทย กลายเป็นพยานที่โลกมองเห็น”