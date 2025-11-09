xs
มาเลเซียไม่เคยหิวแสง ผบ.ทสส.เสือเหลืองโต้รังษี โวยทำลายสันติภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"โมฮด์ นิซาม จาฟฟาร์" ผบ.ทสส.มาเลเซีย ร่ายยาวบทความแจงข้อกล่าวหา พล.อ.รังษี ระบุว่า นายกฯ อันวาร์ ของมาเลเซียเป็นไส้ศึก ไม่เป็นความจริง และทำลายวัตถุประสงค์หลักคือสันติภาพ ย้ำมาเลเซียไม่เคยหิวแสง สนใจอย่างเดียวคือฟื้นฟูเสถียรภาพ ปกป้องชีวิต ยึดมั่นความสามัคคีในอาเซียน กลับถูกลากเป็นประเด็นการเมือง

วันนี้ (9 พ.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า พล.อ.โมฮด์ นิซาม จาฟฟาร์ (Mohd Nizam Jaffar) ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย เผยแพร่บทความ การชี้แจงของมาเลเซียเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพไทย-กัมพูชา ตีพิมพ์ผ่านสำนักข่าวแห่งชาติเบอร์นามา (BERNAMA) และสื่อมวลชนหลายแห่งในประเทศมาเลเซีย เพื่อตอบโต้ พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจ และอดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 กล่าวหาว่านายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เป็นไส้ศึกให้กับสหรัฐอเมริกา และข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทย-กัมพูชาจะทำให้ประเทศไทยสูญเสียทางเศรษฐกิจ แปลเป็นภาษาไทยดังนี้

- ภูมิหลังของความขัดแย้ง

ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชามีนัยยะสำคัญทางประวัติศาสตร์และอารมณ์ความรู้สึก เหตุการณ์ที่เริ่มต้นจากเฉพาะพื้นที่ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วกลายเป็นการปะทะที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่าทศวรรษ ขณะที่พลเรือนต่างอพยพหนีภัยจากบ้านเรือน และทหารทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากัน มาเลเซียได้ก้าวออกมาด้วยจิตวิญญาณแห่งความรับผิดชอบในภูมิภาค

ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียน มาเลเซียเชื่อมั่นเสมอว่าสันติภาพและเสถียรภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องได้รับการคุ้มครองในภูมิภาค ผ่านการเจรจา ความเคารพซึ่งกันและกัน และความไว้วางใจ ทั้งไทยและกัมพูชาแสดงความพร้อมที่จะคลี่คลายสถานการณ์ และภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี มาเลเซียได้อำนวยความสะดวกในการหารือครั้งแรกที่เมืองปุตราจายา การหารือเหล่านี้ซึ่งจัดขึ้นโดยสอดคล้องกับบทบาทของอาเซียนและด้วยการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอื่นๆ นำไปสู่ข้อตกลงหยุดยิงทันที ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2568

ในคืนเดียวกันนั้น ทีมของผมได้เดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และต่อด้วยกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อนำข้อตกลงหยุดยิงไปปฏิบัติในพื้นที่จริง เราได้พบกับ พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พล.อ.วงษ์ ปิเซน (Vong Pisen) ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพกัมพูชา พร้อมด้วยผู้นำทหารระดับสูงท่านอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ให้ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งสองประเทศได้ตกลงกันในหลักการที่จะจัดตั้งคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (ASEAN Observer Team หรือ AOT) ขึ้นเป็นกลไกอย่างเป็นทางการในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ในระหว่างที่โครงสร้างของ AOT กำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (Augmented Interim Observer Team หรือ IOT) ซึ่งนำโดยผู้ช่วยทูตฝ่ายกลาโหมของมาเลเซียประจำกรุงเทพฯ และกรุงพนมเปญ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบทั้งแบบเป็นกลางและชั่วคราว IOT และ AOT เป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นร่วมกันของอาเซียนในการสร้างความโปร่งใส การสร้างความเชื่อมั่น และการกำกับดูแลที่เป็นกลาง ทีมงานเหล่านี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาความเป็นกลาง ตรวจสอบการนำไปปฏิบัติ และป้องกันการสู้รบเกิดขึ้นซ้ำ โดยปฏิบัติงานทั้งสองฝั่งของชายแดนภายใต้คำสั่งที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2568 ประเทศไทยและกัมพูชาได้ลงนามในขอบเขตอำนาจหน้าที่ (Terms of Reference หรือ TOR) ของคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) และความสำเร็จนี้ยิ่งตอกย้ำด้วยการลงนามในข้อตกลงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2568 ข้อตกลงดังกล่าวได้กำหนดแผนปฏิบัติการสำคัญ 4 แผน ได้แก่ การถอนอาวุธหนัก การดำเนินการร่วมกันเพื่อกำจัดทุ่นระเบิดและเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ความร่วมมือด้านมนุษยธรรม รวมถึงการเตรียมการปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัว และการส่ง AOT เพื่อตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินการ แผนปฏิบัติการเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแถลงการณ์เชิงทฤษฎี แต่เป็นพันธกรณีผูกพันที่อาเซียนเป็นพยานและได้รับการสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศ

- การชี้แจงข้อกล่าวหา

ในบริบทนี้ ผมต้องกล่าวถึงคำกล่าวล่าสุดของ พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์ อดีตนายทหารของไทย ซึ่งกล่าวหามาเลเซียและนายกรัฐมนตรีของเราว่า กระทำการในฐานะมือที่ซ่อนเร้น หรืออย่างที่เขาเรียกว่า “ศัตรูภายใน” ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เพียงแต่ไม่มีมูลความจริงและไม่เป็นธรรมเท่านั้น แต่ยังน่าผิดหวังอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกกล่าวโดยอดีตนายทหารระดับสูง คำกล่าวอ้างเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความเป็นแกนกลางของอาเซียน และละเลยโครงสร้างความร่วมมือที่เป็นรากฐานของกรอบสันติภาพนี้ นอกจากนี้ยังบ่อนทำลายหลักการแห่งความเป็นมืออาชีพและความเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นแนวทางที่สถาบันทหารในภูมิภาคของเรายึดถือมายาวนาน

ยิ่งไปกว่านั้น ข้อกล่าวหานี้ยังบิดเบือนทั้งเนื้อหาและเจตนารมณ์ของข้อตกลงกัวลาลัมเปอร์ เอกสารทางการที่สนับสนุนกระบวนการนี้มีความโปร่งใสและได้รับการรับรองร่วมกันจากรัฐบาลที่เข้าร่วมทุกประเทศ เอกสารเหล่านี้ระบุถึงพันธกรณีที่ชัดเจนซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะสันติภาพ ความมั่นคง ความร่วมมือด้านมนุษยธรรม และเสถียรภาพในภูมิภาค ณ จุดนี้ ความพยายามใดๆ ที่จะทำลายชื่อเสียงของบทบาทของมาเลเซีย ความเป็นผู้นำของนายกรัฐมนตรีของเรา หรือความซื่อสัตย์สุจริตของคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ล้วนมีเจตนาเป็นความชั่วร้ายทั้งสิ้น

มันทำลายวัตถุประสงค์หลักของกระบวนการซึ่งก็คือสันติภาพ

มาเลเซียไม่เคยแสวงหาการยอมรับหรือความน่าเชื่อถือ ความสนใจเพียงอย่างเดียวของเรา คือการฟื้นฟูเสถียรภาพ ปกป้องชีวิต และยึดมั่นในหลักการแห่งความสามัคคีในภูมิภาค ทหารทั้งสองฝั่งชายแดนสมควรได้รับโอกาสในการวางอาวุธ ขณะที่ครอบครัวที่ต้องเผชิญความหวาดกลัวมานานหลายเดือน สมควรได้รับความปลอดภัยเพื่อสร้างชีวิตใหม่ นั่นคือเป้าหมายของเรามาโดยตลอดและยังคงเป็นเช่นนั้น

กองทัพมาเลเซียยึดมั่นในหลักการที่ว่า สันติภาพจะบรรลุผลได้ดีที่สุด ผ่านความเข้าใจและความร่วมมือซึ่งกันและกัน ตั้งแต่มินดาเนา ติมอร์-เลสเต ถึงเลบานอน เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของเราปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพ ความเป็นกลาง และความเคารพในอธิปไตย การอำนวยความสะดวกให้เกิดสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชา เป็นส่วนหนึ่งของธรรมเนียมปฎิบัติในการรับใช้ชาติ

- การสะท้อนความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำและความซื่อสัตย์สุจริต

สันติภาพไม่เคยปราศจากค่าใช้จ่าย ต้องอาศัยความอดทน ความกล้าหาญทางศีลธรรม และความสามารถในการมองข้ามความภาคภูมิใจส่วนตัวหรือทางการเมือง นับตั้งแต่เริ่มต้น มีสาระสำคัญ 3 ประการ ที่นำทางทุกย่างก้าวที่เราได้ก้าวไป นั่นคือ "สันติภาพมีราคาแพง ชีวิตมีค่า และเวลาเป็นสิ่งสำคัญ" สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงคำขวัญ แต่เป็นความจริงอันโหดร้ายที่ทหารทุกคนเข้าใจ

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าเศร้าใจ ที่บุคคลผู้เคยสวมเครื่องแบบทหาร เลือกที่จะนำกระบวนการที่มุ่งป้องกันการสูญเสียชีวิตมาสู่ประเด็นทางการเมือง การเรียกผู้นำคนอื่นว่าเป็นคนทรยศหรือสายลับโดยไม่มีหลักฐาน ย่อมไม่ใช่การดูหมิ่นผู้ถูกกล่าวหา แต่เป็นการดูหมิ่นผู้กล่าวหา การเพิกเฉยต่อความพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ของผู้ที่ทุ่มเททำงานอย่างเงียบๆ และเสียสละเพื่อสร้างสันติภาพ และกัดกร่อนความไว้วางใจ ซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคงในภูมิภาค

ผมขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทหารทุกท่าน ทั้งที่ประจำการและเกษียณอายุราชการ ให้ยึดมั่นในหลักการแห่งความจริง ความยุติธรรม และความเป็นมืออาชีพ หน้าที่ของทหารไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่การเกษียณอายุราชการ แต่ยังคงดำเนินต่อไปด้วยสติปัญญา ความยับยั้งชั่งใจ และแบบอย่างความรับผิดชอบของเรา แผ่ขยายออกไปนอกพรมแดน เพื่อรักษาเสถียรภาพของภูมิภาคที่เรารับใช้

ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุด ข้าพเจ้ายังคงมั่นใจว่า คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ร่วมกับรัฐบาลไทยและกัมพูชา จะปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ลงนามในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ความคืบหน้าปรากฏให้เห็นแล้วในพื้นที่จริง ทั้งการถอนอาวุธ ปฏิบัติการกู้ระเบิดกำลังดำเนินอยู่ และชุมชนตามแนวชายแดนเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ สิ่งเหล่านี้คือเครื่องหมายแห่งความสำเร็จที่แท้จริง ไม่ใช่เสียงกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริง มาเลเซียยังคงยึดมั่นในความมุ่งมั่นต่อแนวทางแก้ไขปัญหาที่นำโดยอาเซียน การเคารพอธิปไตยของชาติ และการปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพทั้งหมดอย่างโปร่งใส กองทัพมาเลเซียจะยังคงทำหน้าที่เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้และไว้วางใจในการส่งเสริมค่านิยมร่วมเหล่านี้ต่อไป

ในตอนท้าย กล่าวว่า "Pax optima rerum." สันติภาพยังคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด และเป็นสถานะสุดท้ายที่เรามุ่งหมายมาตั้งแต่ต้น.
