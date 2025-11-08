xs
ไขข้อสงสัย! ใครคือ “วิตินญ่า” เจาะลึกสไตล์ "เจ้าเต วรากร" ดาวรุ่งแปดริ้ว ที่ถูกยกเป็น "เพลย์เมกเกอร์" อนาคตชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นาทีไม่มีใครไม่รู้จัก "วิตินญ่าแห่งแปดริ้ว" แข้งจอมพลิ้วจากหมอนทองวิทยา ซึ่งมีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับ วิตินญ่า ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในโลก และเป็นเพลย์เมกเกอร์ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงและมีพรสวรรค์ทางเทคนิค

หลังจาก “เจ้าเต วรากร ช่างเขียนดี” มิดฟิลด์หมายเลข 6 วัย 17 ปี ที่ถูกตั้งฉายา "วิตินญ่าแห่งแปดริ้ว" แข้งจอมพลิ้วจากโรงเรียนหมอนทองวิทยา ทีมล้มยักษ์ในศึกฟุตบอล 7 สี ซึ่งมีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับ วิตินญ่า กองกลางชาวโปรตุเกส

ล่าสุด วันนี้ (8 พ.ย.) มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Ekkachai Guide Saengchai“ ได้โพสต์ข้อความลงกลุ่ม “แปดริ้วซิตี้ แฟนคลับ” ที่มาของของฉายา “วิตินญ่าแห่งแปดริ้ว” โดยระบุว่า “หลายคนที่ไม่เคยดูบอล คงสงสัย วิตินญ่าคือใคร?

ทำไม “วรากร ช่างเขียนดี” เด็กหนุ่มผู้นี้ ถึงโดนขนานนามว่า เขาคือ “วิตินญ่าแห่งแปดริ้ว”

วิตินญ่าเป็นนักฟุตบอลอาชีพชาวโปรตุเกส ปัจจุบันเล่นในตำแหน่งกองกลางให้กับสโมสรปารีสแซ็ง-แฌร์แม็ง ใน ลีกเอิงและทีมชาติโปรตุเกส เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในโลก

เขาคือเพลย์เมกเกอร์ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงและมีพรสวรรค์ทางเทคนิค มี ทักษะฟุตบอลที่ยอดเยี่ยม ทั้งการเลี้ยงบอลและการควบคุมลูกฟุตบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะกองกลางตัวรุก ที่สามารถพาบอลไปกับตัว เลี้ยงกินตัวคู่แข่ง และเซนส์ในการจ่ายบอลให้เพื่อนทำประตูที่เฉียบคม
วิตินญ่าคือกองกลางที่แย่งบอลเก่ง เปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้อย่างรวดเร็ว ว่องไว ทักษะและการควบคุมที่รวดเร็วของเขาทำให้คู่แข่งแย่งบอลจากเขาแทบไม่ได้เลยเมื่อเขาครองบอลอยู่

เขายังเก่งในการพาบอลไปข้างหน้าและมีความสามารถในการส่งบอลไปยังพื้นที่อันตรายด้วยการจ่ายบอล การโต้กลับ การแย่งบอล และการเสียบสกัด เมื่อไม่มีบอล

โดย เจ้าเต นั้นมีการเล่นที่คล้ายคลึงวิตินญ่าอยู่หลายอย่าง นี่คือเพชรเม็ดงาม ที่เชื่อว่า ถ้าเขาได้รับการเจียระไนโดยสโมสรอาชีพ สานต่อจากอาจารย์สกล นี่คืออนาคตของชาติโดยแท้”









