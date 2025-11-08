"วิตินญ่าแห่งแปดริ้ว" สู่ไทยลีก! "วรากร ช่างเขียนดี" ดาวรุ่ง 7 สี ซบ การท่าเรือ คว้าสัญญานักเตะอาชีพ

การท่าเรือ เอฟซี ปิดดีลคว้าตัว "เจ้าเต" วรากร ช่างเขียนดี ดาวรุ่งฟอร์มแรงจากหมอนทองวิทยา เจ้าของฉายา "วิตินญ่าแห่งแปดริ้ว" เซ็นสัญญานักเตะอาชีพเข้าสู่รังอย่างเป็นทางการ หลังโชว์ลีลาสุดเด่นในศึกฟุตบอล 7 สี
หลังจาก เจ้าเต วรากร ช่างเขียนดีนักฟุตบอลดาวรุ่งที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้ โดยเฉพาะจากผลงานที่โดดเด่นในศึก ฟุตบอลนักเรียน 7 คน "แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025" กับโรงเรียนโรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา จนได้รับฉายา"วิตินญ่าแห่งแปดริ้ว" หรือ "วิตินญ่าบางน้ำเปรี้ยว" เนื่องจากมีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับ วิตินญ่า กองกลางชาวโปรตุเกส จุดเด่นคือการลากเลื้อยไปกับบอลได้ดี มีความเร็ว ความคล่องตัว และสามารถเอาตัวรอดในพื้นที่แคบ ๆ ได้อย่างยอดเยี่ยม
เป็นคีย์แมนสำคัญที่ช่วยให้โรงเรียนหมอนทองวิทยา ทีมม้ามืด ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอล 7 สี และทำประตูได้หลายลูกในรายการนี้ ด้วยฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรง ทำให้ "เจ้าเต" วรากร ช่างเขียนดี เป็นที่จับตามองของหลายสโมสรในไทยลีก และมีโอกาสได้รับการพิจารณาเข้าร่วม ทีมชาติไทย U-17 อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันี่ 7 พ.ย. เจ วรปัฐ ผู้บรรยายกีฬาชั้นนำ ออกมาเปิดเผยว่า การท่าเรือ มอบสัญญานักเตะอาชีพ ให้กับ "วิตินญ่าเมืองไทย" "เต วรากร ช่างเขียนดี" ดาวเตะจาก โรงเรียนหมอนทองวิทยา หลังโชว์ในฟุตบอล 7 สี ได้อย่างโดดเด่น
นอกจากนี้ ยังมีรายงานอีกว่า สโมสรการท่าเรือปิดดีลคว้าตัว เจษฏา ลังกา (นาว) กองหน้าโรงเรียนหมอนทองวิทยาเรียบร้อยแล้วอีก 1 ราย