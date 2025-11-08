"ติดหญิง-สนใจความสวยงามรุ่นพี่" อ.สกล ย้อนเล่า "แบงค์ วงแคลช" อดีตแข้งผอมแต่ใจสู้! เผยจุดเปลี่ยนทิ้งสนามบอลไปจับกีตาร์

อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ โค้ชผู้สร้างปรากฏการณ์พา "หมอนทองวิทยา" เข้าชิงฟุตบอล 7 สี ออกมาเปิดใจถึง "แบงค์ วงแคลช" อดีตลูกศิษย์นักฟุตบอล เผยเคยเป็นเด็กผอมใจสู้ ก่อนเบนเข็มสู่เส้นทางดนตรี และ "สนใจความสวยงามของรุ่นพี่" พร้อมย้ำภูมิใจในตัวศิษย์คนนี้
จากกรณี "แบงค์ ปรีติ" โพสต์ซึ้งถึง "อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ" โค้ชผู้ทุ่มเทและเป็นคนให้โอกาสแรกในสนามชิงชนะเลิศสมัยมัธยม พร้อมยกย่องหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของอาจารย์ หลังสร้างปรากฏการณ์พา "หมอนทองวิทยา" ทีมภูธร เข้าชิงฟุตบอล 7 สี 2025 ได้อย่างยิ่งใหญ่
ล่าสุด วันนี้ (8 พ.ย.) เพจดังอย่าง "คิดไซด์โค้ง" ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอ "อ.สกล" พูดถึง แบงค์ ”วงแคลช“ อดีตลูกศิษย์บอลนักเรียน ว่า
แบงค์เคยเป็นนักฟุตบอลที่มีฝีมือใช้ได้ และมีความใจรักในกีฬา แบงค์เป็นเด็กที่มีรูปร่างผอม แต่มีความพยายามสูงที่จะวิ่งและต่อสู้ในการแข่งขัน ครู ได้สานฝันให้แบงค์มีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรุ่น 14 ปีของกรมพละ และทีมของพวกเขาเคยได้ตำแหน่ง รองแชมป์
สมัยนั้น โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ยังถือเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชนบท โดยมีนักเรียนที่ "ตัวดำ ๆ" และมีความมุ่งมั่น
แม้จะเป็นนักฟุตบอลที่ดี แต่สมาธิของแบงค์เริ่มเปลี่ยนไป แบงค์เริ่มสนใจเรื่องอื่น โดยอาจจะไป "ติดหญิง" หรือสนใจ "ความสวยงามของรุ่นพี่" แบงค์เลือกที่จะฉีกตัวเองออกจากเส้นทางฟุตบอลและไปซ้อมดนตรีแทน
หลังจากแบงค์จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขาก็เลือกเดินตามเส้นทางดนตรี พ่อของแบงค์เคยดำรงตำแหน่ง ประธานผู้ปกครอง ของโรงเรียน ครูยังคงยึดมั่นในเส้นทางของตนเองและกลายเป็นโค้ชฟุตบอล ทำให้เส้นทางชีวิตของครูและแบงค์แยกจากกัน
แบงค์ประสบความสำเร็จและมี ชื่อเสียงโด่งดัง ในฐานะนักร้อง/นักดนตรี อ.สกล เล่าว่าเมื่อไปหน้าโรงเรียน มักจะเห็นแบงค์เดินถือ กีตาร์ โดยมีผู้หญิงเดินตามอยู่เสมอ ครูเชื่อว่าแบงค์ไม่ได้คิดว่าจะโด่งดัง แต่เล่นดนตรีเพราะความชอบ
อ.สกล เน้นย้ำว่า ไม่เคยลืมความทรงจำ ที่มีกับลูกศิษย์ทุกคน เปรียบเทียบตัวเองเหมือนศิลปินที่ละทิ้งประชาชนไม่ได้ และรู้สึกภูมิใจที่ผู้คนหลากหลายระดับ ตั้งแต่ยามหน้าประตู สนามศุภชลาศัย ไปจนถึงผู้ขับขี่รถรับจ้าง ยังเข้ามาขอถ่ายรูปและสัมผัสกับตน อ.สกล ระบุว่าลูกศิษย์อย่างแบงค์เป็นคนที่ "โอเค เลย ละ