“ชนิสราฟาร์ม” ฟาร์มหมูหมื่นตัวที่เติบโตด้วยสองมือ และหัวใจไม่หยุดเรียนรู้

ทุกก้าวของความมั่นคง เริ่มจากคนธรรมดาที่เชื่อในคุณค่าของการลงมือทำ เพราะไม่มีทางลัดสู่ความมั่นคง มีแต่ทางเดินที่ต้องก้าวด้วยตัวเอง
“ชนิสรา ละลา” และ “วรเชษฐ์ ไชยแว่นตา” คู่สามีภรรยาจากอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ชีวิตเรียบง่าย ขายข้าวสารและรับจ้างทั่วไป ก่อนจะเลือกเดินบนเส้นทางใหม่ในระบบ “คอนแทรคฟาร์มมิ่ง” (Contract Farming) เส้นทางที่เปลี่ยนทั้งอาชีพและชีวิต
แม้ไม่เคยเลี้ยงหมูมาก่อน แต่ทั้งคู่เปิดใจเรียนรู้ เพราะเห็นความมั่นคงจากการมีบริษัทที่เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยง ก่อนเริ่มฟาร์มแรกในปี 2559 หลังศึกษารายละเอียดสัญญาอย่างรอบคอบ และเห็นตัวอย่างความสำเร็จของเพื่อนเกษตรกรรอบข้าง
“เชื่อมั่นในระบบของซีพีเอฟที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ และยังมีทีมสัตวแพทย์ สัตวบาล และเทคโนโลยีสนับสนุน ทำให้เลี้ยงหมูได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีรายได้ต่อเนื่องทุกรุ่น” ชนิสรากล่าวด้วยรอยยิ้ม
จากโรงเรือนเดียวที่เลี้ยงหมู 650 ตัว ฟาร์มของพวกเขาค่อยๆ ขยายขึ้น ด้วยความมั่นใจและระมัดระวัง ในปี 2564 ทั้งสองตัดสินใจสร้างโรงเรือนเพิ่มอีก 4 หลัง จากนั้นก็ซื้อฟาร์มต่อจากเกษตรกรที่อยู่ติดกันอีก 2 หลัง ในปี 2566 และเมื่อเห็นว่าที่ดินข้างๆ ยังว่างอยู่ และรายได้จากการเลี้ยงหมูมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง พวกเขาจึงตกลงซื้อที่ดินเพิ่มอีก 23 ไร่ สร้างโรงเรือนเพิ่มอีก 4 หลัง เริ่มเข้าเลี้ยงเมื่อต้นปี 2568
จากคนที่ไม่เคยเลี้ยงหมู ตอนนี้ หจก.ชนิสราฟาร์ม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีโรงเรือนเลี้ยงขุน 11 หลัง ความจุรวม 9,150 ตัว บนพื้นที่กว่า 55 ไร่ กลายเป็นหนึ่งในฟาร์มหมูที่มีระบบการจัดการที่ทันสมัย ใช้ระบบอัตโนมัติ และกำลังก้าวสู่ Smart Farm โดยมีพนักงานดูแลเพียง 12 คน
“การเลี้ยงหมูคอนแทรคฟาร์มมิ่ง ไม่ใช่อาชีพเสี่ยง เพราะมีระบบที่มั่นคงและชัดเจน เราแค่ต้องตั้งใจ ใส่ใจ และทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด” วรเชษฐ์เล่าถึงเคล็ดลับความสำเร็จ
เทคโนโลยีและความรู้ในฟาร์มถูกอัปเดตอยู่ตลอด ทั้งอุปกรณ์เลี้ยง การจัดการฟาร์ม และระบบ Smart Farm เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รายได้ก็เติบโตตามไปด้วย
แม้มีฟาร์มใหญ่ระดับหมื่นตัว ชนิสรายังคงใช้ชีวิตเรียบง่าย ยังคงขายของแม่และเด็ก และกำลังวางรากฐานให้ลูกๆ ทั้งสองคนเข้ามาเรียนรู้การเลี้ยงหมู ให้เรียนรู้มรดกอาชีพที่พ่อแม่สร้างให้ เพราะเชื่อว่า “อาชีพที่มั่นคงคืออาชีพที่รู้จริงและลงมือทำเอง”
สำหรับชนิสราและวรเชษฐ์ ความมั่นคงคือการมีอาชีพที่สร้างรายได้แน่นอน พอเลี้ยงครอบครัว พอขยายกิจการ และยังพอสำหรับแบ่งปันให้กับชุมชนที่เขาอยู่ อย่างเช่นการปัน “น้ำปุ๋ย” ให้เพื่อนเกษตรกรในชุมชนใช้ในนาข้าว เป็นการทำที่เริ่มจากใจ เพื่อให้ฟาร์มและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
“ชนิสราฟาร์ม” จึงไม่ใช่แค่ฟาร์มหมูทันสมัย ที่มีคอนแทรคฟาร์มเป็นระบบที่ช่วยสนับสนุน แต่คือเรื่องราวของคนสองคนที่ลงมือสร้างอนาคตอย่างมั่นคง และเป็นแรงบันดาลใจให้เห็นว่า “ความสำเร็จ สร้างได้ด้วยสองมือ”