พบกับซีรีส์น้ำดีเรื่อง “ขมจนขำ” ทาง #ช่อง9กด30 ผลงานปลายปากกาพร้อมกำกับโดย “ครูเล็ก-ภัทราวดี”

ทุกสุดสัปดาห์ ในวันอาทิตย์ เวลา 11.00 น ทางช่อง 9 กด 30 พบกับซีรีส์น้ำดีเรื่อง “ขมจนขำ” Retired, not Expired โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ ครูเล็ก-ภัทราวดี มีชูธน ร่วมสร้างสรรค์ เรื่องราวของ ครูวัย Retired ที่หัวใจยังไม่ Expired ครูวัยเกษียณที่พร้อมจะใช้ชีวิตเรียบง่ายในบั้นปลาย แต่เหล่าลูกศิษย์ทั้งหลายดันพร้อมใจกันเอาเรื่องขม ๆ มาให้แก้ เมื่อรับมือคนเดียวไม่ไหว เลยต้องขอความช่วยเหลือคนรักเก่าที่ดันเป็นคนรักคนเดียวกับเพื่อนรักเก่า แล้วรักสามเส้ารุ่นใหญ่จะปล่อยวางกันกี่โมง ไม่รู้ว่าเรื่องของหนุ่มสาววัยเกษียณ กับเกรียน Gen Z ใครจะ “ขม จน ขำ” กว่ากัน เขียนบทและกำกับการแสดงโดย ครูเล็ก-ภัทราวดี มีชูธน ประเดิมตอนแรกวันอาทิตย์ที่ 2 พ.ย. นี้
เรื่องราวความสนุกเริ่มต้นที่ ครูทิวา ครูวัยเกษียณ ตั้งใจจะใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างเรียบง่าย แต่ทุกอย่างก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด เมื่อจินตนา น้องสาวต่างมารดาพาลูกชายมาฝาก เมื่อปอหลานชาย มาอยู่กับทิวา เธอจึงรู้ว่าหลานมีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นโรคแอสเพอร์เกอร์ (Asperger) ไม่สามารถเข้าสังคมกับคนอื่นได้ ในเวลาเดียวกันแม็กซ์ ลูกศิษย์ตัวตึงพามิค ไอดอลชื่อดังที่ตนดูแลอยู่มาหลบนักข่าวเพราะพฤติกรรมติดยาทำร้ายตัวเองและแอบหวังว่าครูจะดัดนิสัยมิคได้เติร์ด นักโทษพ้นคดี ลูกศิษย์จากในคุกของครูทิวาเดินทางมาฝากเงินผิดกฎหมายกับครู โดยไม่รู้เลยว่ากำลังถูกเจ้าหนี้ตามเอาชีวิต ขณะที่บ้านครูกำลังระอุด้วยลูกศิษย์เลือดร้อน อมิตตาแฟนคลับตัวยงของมิคก็พาเพื่อนมาวุ่นวายไร้มารยาท ไม่แคร์เจ้าของบ้านอย่างทิวาเอาซะเลย เมื่อเกินที่ครูทิวาจะรับมือไหว เธอจึงขอความช่วยเหลือจาก ชไมพร “เพื่อนรักเก่า” และ ครูซอ “คนรักเก่า” มาช่วยอบรมลูกศิษย์ โดยที่ทิวาคิดว่าทุกคนคงลืมความรู้สึกเก่า ๆ ไปหมดแล้ว แต่กลายเป็นว่าความรักสามเส้าของหนุ่มสาววัยเกษียณกลับปะทุขึ้นมาอีกครั้งและดูจะเจ็บปวดกว่าเดิม “ขมจนขำ” Retired, not Expired นำแสดงโดย ภัทราวดี มีชูธน, นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์, ศันสนีย์ ศีตะปันย์, ดิเรก อมาตยกุล, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์,นิธิส วารายานนท์, ณัฐวัฒน์ เอี่ยมชื่น, ณภัทร เลิศวิราม, อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, อันโทนี่ กวินท์ ทง, วรากร วรุณเจริญธรรม, ณยฎา สุมณศิริ, ศรายุท กมลจรัสเกษม ฯลฯ