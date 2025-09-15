(คลิป)"พระสิ้นคิด" มอบหมูกระทะ 200 ชุดบำรุงขวัญทหารชายแดนไทย-เขมร

อุบลราชธานี - หลวงตาสินทรัพย์ หรือพระสิ้นคิด มอบหมูกระทะ 200 ชุดส่งบำรุงขวัญกำลังใจทหารชายแดนไทย-กัมพูชาด้านจังหวัดอุบลราชธานี และ ศรีสะเกษ โดยมี พลตรี ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด
ที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี พลตรี ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าแนว พร้อมจัดเลี้ยงหมูกระทะกว่า 200 ชุดที่ได้รับการสนับสนุนจาก หลวงตาสินทรัพย์ จรณธัมโม ประธานที่พักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทหารได้ผ่อนคลาย และให้รู้ว่าแนวหลังยังห่วงใย และส่งกำลังใจให้รั้วของชาติที่ปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความเสียสละ
สร้างความยินดีแก่เหล่าทหารหาญ โดยบางนายอยู่ประจำการที่ชายแดนตั้งแต่ก่อนการปะทะจนถึงการหยุดยิงก็ยังคงประการอยู่ที่ฐานหน้าแนวชายแดนยังไม่ได้หยุดพักกลับไปเยี่ยมครอบครัว ทหารหลายนายบอกว่าตอนนี้ยังกำลังใจดี พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด และอยากจะฝากบอกครอบครัวว่าไม่ต้องเป็นห่วง เพราะไม่เครียดแล้วเนื่องจากสถานการณ์เริ่มผ่อนคลายแล้ว
พลทหาร ธีระภัทร ศรีทูล ที่ประจำการอยู่ฐานปฏิบัติการช่องบก เล่าว่า ตนมาปฏิบัติการที่ชายแดนได้ 3 เดือนแล้ว ทางกองทัพได้มีการจัดให้กำลังพลผลัดเปลี่ยนกันกลับบ้านเดือนละครั้งสองครั้ง ทำให้ไม่เครียดกับสถานการณ์ที่ชายแดน ซึ่งตอนนี้ไม่ถือว่าตึงเครียด เริ่มผ่อนคลายแล้ว ทำให้มีกำลังใจดีอยู่สบายดี และอยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เลี้ยงหมูกระทะ อยากให้มีเลี้ยงแบบนี้ทุกอาทิตย์
ด้านหลวงตาสินทรัพย์ หรือพระสิ้นคิด ประธานที่พักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ได้กล่าวว่า "เราได้เห็นข่าวว่าพี่น้องที่อยู่ชายแดนที่มีการปะทะ พวกเราอยู่แนวหลังก็จะไปให้กำลังใจ เมื่อวานมีชมรมสโมสรไลออนส์มาบอกอยากให้หลวงตาร่วมเลี้ยงอาหารทหารที่ช่องบก และที่ภูมะเขือ ซึ่งหลวงตาก็เห็นด้วย จึงให้ปัจจัยไป 5 หมื่นบาท ซื้อหมูกระทะมาเลี้ยงจำนวน 200 ชุด พวกเราอยู่แนวหลังเราขอให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้า" หลวงตาสินทรัพย์กล่าว