เยาวชนกะเหรี่ยงรวมพลัง ปลุกชีวิตชุมชนริมภูเขา – ตลาดเล็กสร้างรายได้ยั่งยืนไม่ต้องพึ่งนายทุน

กาญจนบุรี – “โผล่งสะนี่พุ่งเพี่ย” เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในหมู่บ้านสะเนพ่อง อ.สังขะบุรี ที่รวมตัวกันสร้าง “พื้นที่ของชุมชน เพื่อคนในชุมชน” ใช้เป็นแหล่งค้าขาย แบ่งปัน และเรียนรู้วิถีชีวิตแบบกะเหรี่ยงอย่างแท้จริง
“โผล่งสะนี่พุ่งเพี่ย” ตลาดแห่งนี้ถือกำเนิดจากแนวคิดง่ายๆ ที่อยากให้ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน—ตั้งแต่ผัก ผลไม้ ไปจนถึงของแปรรูป—มีที่จำหน่ายโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อเพิ่มมูลค่าและให้รายได้กลับคืนสู่คนในพื้นที่ ขณะเดียวกันก็เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดให้เด็กรุ่นใหม่เรียนรู้และสานต่อจากรุ่นสู่รุ่น
จากแนวคิดสู่การลงมือทำ กลุ่มเยาวชนจึงเลือก “ยุ้งข้าวกลางหมู่บ้าน” ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะหน้าป้ายบ้านสะเนพ่อง เป็นจุดตั้งตลาด ก่อนร่วมแรงร่วมใจสร้างร้านค้าด้วยวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ ทั้งไม้ไผ่ ใบลาน และหญ้าคา ทำให้ตลาดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และยังสะท้อนถึงความพอเพียงและความสามัคคีของชุมชน
สินค้าเด่นของตลาด ได้แก่ กาแฟโรบัสต้าแบรนด์ “กาแฟสะนี่พุ่ง”, ขนมพื้นบ้าน และอาหารกะเหรี่ยงรสเข้มข้น โดยเฉพาะ ขนมจีนน้ำยากะเหรี่ยง ที่ชาวบ้านยืนยันว่า “เด็ดจริง” จนกลายเป็นเมนูที่นักท่องเที่ยวต้องมาชิม
นอกจากจะเป็นพื้นที่ค้าขายแลกเปลี่ยน “โผล่งสะนี่พุ่งเพี่ย” ยังเป็นศูนย์กลางของการพบปะพูดคุยของคนในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายทำบุญ เข้าป่า หาอาหารตามฤดูกาล ไปจนถึงเวทีสำหรับเด็กและเยาวชนได้ฝึกค้าขาย เรียนรู้การประกอบอาชีพจากของจริง
น.ส.อิสรีย์ วนาวิเศษศักดิ์ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งตลาด เล่าว่า “เราอยากให้ตลาดนี้เป็นของทุกคนในหมู่บ้าน เป็นพื้นที่ที่คนรุ่นเก่าสามารถถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นใหม่ ทั้งเรื่องการทำอาหาร การค้าขาย และการอยู่ร่วมกันอย่างพอเพียง”
ด้าน นางจำปา ร่มไพรงาม แม่ค้าชาวบ้าน บอกว่า “ตั้งแต่มีตลาดนี้ รายได้ในครอบครัวก็ดีขึ้น ที่สำคัญคือได้อยู่ใกล้บ้าน ไม่ต้องไปขายของไกลๆ อีกต่อไป”
ตลาด “โผล่งสะนี่พุ่งเพี่ย” เปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 05.00 – 10.00 น. และเตรียมเปิดเพิ่มวันเสาร์ในช่วงฤดูท่องเที่ยวที่จะถึงนี้ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวกะเหรี่ยงบ้านสะเนพ่อง
ตลาดเล็กๆ แห่งนี้อาจไม่มีเสียงโฆษณาดังหรือป้ายไฟระยิบระยับ แต่มีสิ่งที่จับใจยิ่งกว่านั้น — “หัวใจของชุมชน” ที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกัน ภายใต้ชื่อ “โผล่งสะนี่พุ่งเพี่ย” ตลาดของพวกเรา เพื่อพรุ่งนี้ของทุกคน