ดร.ธรณ์ เตือน “คัลแมกี” ถล่มเวียดนาม ลมแรง 209 กม./ชม. จ่อถึงอีสานพรุ่งนี้

ผู้เชี่ยวชาญทางทะเล “ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์” เผยพายุคัลแมกีกำลังขึ้นฝั่งเวียดนาม ด้วยความเร็วลมสูงสุดกว่า 200 กม./ชม. คาดพรุ่งนี้บ่ายถึงอีสาน พร้อมเตือนคนกรุงระวังน้ำเหนือบวกน้ำทะเลหนุนกลางเดือนนี้
วันนี้ (6 พ.ย.) เฟซบุ๊ก "Thon Thamrongnawasawat" ของ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล และรองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ระบุข้อความว่า "คัลแมกีจ่อฝั่งเวียดนามแล้ว ความเร็วลมสูงสุด 209 กม/ชม แรงเลยครับ หวังว่าชาวเวียดนามคงปลอดภัย พยากรณ์ว่าพายุจะเฉียงขึ้นเหนือกว่าที่คิดไว้นิดหน่อย พรุ่งนี้บ่ายคงมาถึงอีสานบ้านเรา เตรียมรับมือกันไว้ 7-9 ตามที่กรมอุตุรายงาน จากนั้นอาจเจอน้ำเหนืออัปพลังด้วยฝนจากคัลแมจีไหลมากรุงเทพ บวกกับน้ำทะเลหนุนสูงถึงกลางเดือน สู้ๆ นะครับเพื่อนธรณ์"
ทั้งนี้ พายุ Typhoon Kalmaegi หรือ พายุไต้ฝุ่นคัลแมกี (Kalmaegi)” เป็นคำที่ตั้งโดยประเทศเกาหลีเหนือ หมายถึง นกนางนวล ใช้เรียกพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอยู่ในบัญชีรายชื่อพายุขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) สำหรับมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก
โดยเกิดขึ้นเมื่อปลายตุลาคม ต้นพฤศจิกายน 2568 และเคลื่อนตัวผ่านกลางประเทศฟิลิปปินส์ด้วยความเร็วลมกระชากถึงกว่า 180 กม./ชม. พร้อมฝนหนักและลูกคลื่นสูงถึง 3 เมตร ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 60 ราย มีผู้สูญหายหลายสิบคน และบ้านเรือนได้รับความเสียหายรุนแรงในพื้นที่ Cebu ก่อนที่จะผ่านทะเลจีนใต้มุ่งหน้าไปยังเวียดนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้า