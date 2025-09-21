องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเผย ปรากฏการณ์ลานีญาจะเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปี 2568 นี้

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meterological Organization - WMO) คาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ลานีญา (La Niña) จะกลับมาอีกครั้งในช่วงปลายปี พ.ศ. 2568 นี้ โดยมีความเป็นไปได้ 55% ที่จะมีการเปลี่ยนผันเข้าสู่ปรากฏการณ์ลานีญาระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน และความเป็นไปได้เพิ่มขึ้นเป็น 60% ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568
สภาวะเป็นกลาง (ENSO - Neutral) สภาวะที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนไม่ร้อนหรือเย็นกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งหมายความว่าไม่ได้เข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญ (น้ำอุ่น) หรือลานีญา (น้ำเย็น) เป็นช่วงเวลาที่สภาพอากาศโลกคาดเดาได้ยาก ยังคงอยู่มาตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 โดยความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลยังคงใกล้เคียงค่าเฉลี่ยทั่วบริเวณเส้นศูนย์สูตรแปซิฟิก อย่างไรก็ตาม สภาวะเหล่านี้อาจค่อยๆ ทำให้เกิดสภาวะลานีญาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งอาจเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2568 นี้
จากการคาดการณ์ล่าสุดจากศูนย์พยากรณ์ตามฤดูกาลขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก เผยว่า ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นมา มีการพบว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่เย็นลง และได้ขยายพื้นที่ไปยังบริเวณของแปซิฟิกเขตแนวเส้นศูนย์สูตร แต่ยังคงมีอุณหภูมิอุ่นที่ผิดปกติในระดับน้ำทะเลที่ลึกลงไป
ปรากฏการณ์ลานีญาจะส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเล บริเวณภาคกลางและตะวันออกของเขตแปซิฟิกที่อยู่แนวเส้นศูนย์สูตรโลกเย็นลงเป็นบริเวณกว้างและเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและปัจจัย เช่น ลม ความกดในอากาศ และฝน ผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญาจะตรงข้ามกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในพื้นที่เขตร้อน และแม้อิทธิพลของปรากฏการณ์ลานีญาจะกลับมาปลายปีแต่การสำรวจเผยว่าอุณหภูมิทั่วโลกจะยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ข้อมูล – รูปอ้างอิง
- wmo.int (La Niña may return but temperatures are likely to be above average)
- climate.gov (update: La Niña is here)