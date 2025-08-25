ดร.ธรณ์เตือน พายุ “คาจิกิ” ทวีความรุนแรงในพริบตา แนะติดตามประกาศเตือนภัยใกล้ชิด

ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เตือนพายุ “คาจิกิ” จากดีเปรสชันทวีความรุนแรงเป็นไต้ฝุ่นระดับ 2 ภายใน 2 วัน ความเร็วลมพุ่ง 169 กม./ชม. คาดขึ้นฝั่งเวียดนามเร็วๆ นี้ แนะผู้ที่เคยได้รับผลกระทบจากพายุ “ยางิ” และ “วิภา” เตรียมพร้อมรับมือ ติดตามประกาศเตือนภัยใกล้ชิด และอพยพทันทีหากมีคำสั่ง
วันนี้ (25 ส.ค.) เฟซบุ๊ก "Thon Thamrongnawasawat" หรือ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล และรองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ระบุข้อความว่า "พายุในยุคโลกร้อนเพิ่มความแรงในพริบตา พายุคาจิกิจากดีเปรสชั่นในค่ำวันศุกร์ กลายเป็นไต้ฝุ่นระดับ2 ในบ่ายวันอาทิตย์ ความเร็วลมเร่งจาก 48 กม/ชม กลายเป็น 169 กม/ชม และจ่อขึ้นฝั่งเวียดนาม
พายุหมุนเขตร้อนได้พลังจากทะเล เมื่อทะเลร้อนขึ้น พายุจึงแรงขึ้นในเวลาสั้นๆ คาจิกิยังไม่ขึ้นแผ่นดิน พายุอยู่ในทะเลตลอด จึงแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว
พี่น้องที่เคยเจอผลกระทบจากยางิและวิภา เตรียมรับมือนะครับ เชื่อฟังประกาศในท้องถิ่น อพยพหากมีการแจ้งเตือน การติดอยู่ในบ้านแล้วขอความช่วยเหลือ มันยากมากๆ ที่ความช่วยเหลือจะเข้าไปถึงทันท่วงที โดยเฉพาะเมื่อมีผู้ติดอยู่เป็นจำนวนมาก มืด น้ำเชี่ยว ฯลฯ เหมือนที่เราเคยโดนในครั้งก่อน ขอให้ทุกคนปลอดภัยครับ"
โดยได้โพสต์เพิ่มเติมอีกระบุว่า “พายุคาจิกิทำให้เกิดคลื่นยักษ์สูง 6-7 เมตรเข้าชายฝั่งเวียดนาม พื้นที่แถวนี้เป็นหาดทรายกับที่ราบ มีหมู่บ้านชาวประมงเป็นหย่อมๆ พายุไต้ฝุ่นอาจทำให้เกิด Storm surge ที่อันตรายอย่างมาก Storm surge คือระดับน้ำที่สูงผิดปรกติเมื่อพายุแรงกว่า 100 กม/ชม เข้าชายฝั่ง ความกดอากาศที่แตกต่างกันทำให้ระดับน้ำสูงขึ้น
ปรากฏการณ์นี้อาจเกิดก่อนพายุขึ้นฝั่ง ยิ่งถ้าเป็นชายฝั่งตื้นๆ อาจได้รับผลกระทบมากกว่า เมื่อระดับน้ำสูงขึ้นกว่าปรกติ บวกกับคลื่นที่แรงเพราะพายุ จะทำให้คลื่นพัดเข้ามาลึกในชายฝั่ง นอกจากนี้อาจเกิดน้ำทะเลท่วมฉับพลัน เมื่อรวมกับฝนที่ตกหนัก น้ำจืดระบายไม่ได้ น้ำทะเลหนุนเข้ามา น้ำยิ่งท่วมสูงจนเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เหมือนที่เคยเกิดในหลายเมืองชายฝั่งอเมริกาตอนเฮอริเคนเข้า ดูจากสภาพภูมิประเทศของเวียดนาม บริเวณเมืองวิญเป็นหาดทราย/ที่ราบเปิดรับลม ต่างจากชายฝั่งแถวไฮฟองที่พายุยางิเคยเข้า ชายฝั่งแบบวิญอันตรายมากกว่า
สำหรับคลื่นลมแรงที่อื่นในทะเลไทย นั่นเกิดจากพายุดึงลมเข้าไป แต่ไม่ใช่ Storm surge เพราะปรากฏการณ์แบบนี้จะเกิดเฉพาะจุดที่มีพายุเข้าฝั่ง
หวังว่าชาวเวียดนามคงปลอดภัย พอพายุขึ้นฝั่งเมื่อไหร่ ลมจะลดความแรงอย่างเร็ว แต่ฝนจะตกหนัก ทุกจังหวัดที่อยู่แถบนั้น น่าน เชียงราย เลย หนองคาย ฯลฯ เตรียมรับมือกันให้ดี พร้อมอพยพทันทีที่มีคำเตือนจากทางการครับภาพ - windy และ NG thai”