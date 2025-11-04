“ฮุนเซน” ย้ำไม่เคยทำตัวต่ำต้อยขอให้ไทยเปิดด่าน จะปิดอีก 500 ปีก็เรื่องของไทย เขมรไม่ตาย แต่ห่วงไฮเวย์อาเซียนจะไปทางไหน

“ฮุนเซน” ย้ำไม่เคยทำตัวต่ำต้อยขอให้ไทยเปิดด่าน แต่นักการไทยชอบเอามาพูดหาเสียง ลั่นจะปิดอีก 100 ปี 500 ปี ก็เป็นเรื่องของไทย ไม่ทำให้กัมพูชาตาย มีแต่ทำให้สินค้าในประเทศเข้ามาแทนสินค้าไทย แต่ไทยปิดด่านไม่ใช่แค่ตัดการเชื่อมโยงกับกัมพูชา แต่การเชื่อมโยงอาเซียนด้วย แล้วรถไฟ-ไฮเวย์เอเชียจะไปทางไหน
วันนี้(4 พ.ย.) เมื่อเวลา 19.52 น. ในเฟซบุ๊ก “Samdech Hun Sen of Cambodia” ของนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา มีการโพสต์ข้อความว่า “นับตั้งแต่หลังแถลงการณ์สันติภาพไทย-กัมพูชา ได้มีการลงนามระหว่างนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และนายกรัฐมนตรีไทย ภายใต้การประสานจัดการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ซึ่งเป็นประธานอาเซียน และประธานาธิบดีสันติภาพของสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์
“เราพบว่า มีความคืบหน้าอย่างน่าสังเกต ตั้งแต่การประชุม JBC/RBC จนถึงการถอนอาวุธหนักระยะแรกออกจากพื้นที่พิพาท โดยมีคณะสังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ตรวจสอบรับรอง นี่คือการเดินหน้าไปสู่การยุติหรือบรรเทาความเป็นศัตรูระหว่างสองประเทศ ที่เราทุกคนควรร่วมแสดงความยินดี
“พร้อมกับการแสดงความยินดีนี้ ผมจำเป็นต้องแจ้งประชาชนกัมพูชาอย่าเข้าใจผิดเรื่องการเปิดด่านพรมแดนไทย-กัมพูชาอีกครั้ง เพราะช่วงหลังมานี้ ผู้นำไทยบางกลุ่มได้หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดอยู่มาก ซึ่งอาจกลายเป็นประเด็นหาเสียงเลือกตั้งของไทยในอนาคตด้วย
“การที่ผู้นำไทยรวมถึงนายกรัฐมนตรีไทยเองพูดมากเรื่องการเปิดด่านเช่นนี้ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนกัมพูชา หรือประชาชนไทย ว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายไปขอให้ไทยเปิดด่านขึ้นใหม่ ผมไม่ต้องการให้ประชาชนกัมพูชานอนหลับไปพร้อมข้อมูลที่เข้าใจผิดแบบนี้ ส่วนในด้านประชาชนไทย นั่นคือเรื่องของไทยเอง ซึ่งอาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือหาเสียงในการเลือกตั้ง โดย “การเปิดด่าน” กลายเป็นหัวข้อโฆษณาหาเสียง
“สำหรับประชาชนกัมพูชา ผมขอย้ำอีกครั้งว่า ตั้งแต่ไทยปิดด่านพรมแดนฝ่ายเดียว กัมพูชาไม่เคยไปขอไทยให้เปิดด่านอีกเลย
“ไทยจะปิดต่อไป 100 ปี หรือ 500 ปี ก็เป็นเรื่องของไทย เพราะลูกกุญแจอยู่ในมือไทย การปิดที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้กัมพูชาตาย ตรงกันข้าม กลับทำให้สินค้าในประเทศเข้ามาแทนที่สินค้าจากไทย ซึ่งนั่นคือโอกาสกระตุ้นการผลิตภายในประเทศให้เพิ่มขึ้น
“ผมได้แจ้งเพื่อนพันธมิตรต่างประเทศว่า การที่ไทยปิดด่านพรมแดนกับกัมพูชา ไม่ใช่แค่ตัดการเชื่อมโยงกัมพูชา-ไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการ “ตัดการเชื่อมโยงของอาเซียนและเอเชีย” อีกด้วย แล้วไฮเวย์อาเซียน รถไฟอาเซียน และไฮเวย์เอเชีย จะไปทางไหน?
“ผมหวังว่าสารนี้จะไปถึงผู้นำไทยและประชาชนไทยว่า กัมพูชาไม่ได้ไปขอไทยเปิดด่านอีก และหวังว่าประชาชนกัมพูชาจะไม่เข้าใจผิดว่าผู้นำกัมพูชาทำตัวต่ำต้อยไปขอไทยให้เปิดด่านพรมแดนอีกเช่นกัน” นายฮุนเซน กล่าว