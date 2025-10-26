ในหลวง-พระราชินี ทรงสรงน้ำพระบรมศพ 'พระพันปีหลวง' ถวายพระเกียรติสูงสุด พระโกศทองใหญ่ เศวตฉัตร 9 ชั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงสรงน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายพระเกียรติสูงสุด พระโกศทองใหญ่ เศวตฉัตร 9 ชั้น
วันนี้ (26 ต.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร และเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย เพื่อเชิญพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวัง
จากนั้น เวลา 15.42 น. เสด็จ ฯ ถึงอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เสด็จขึ้น ชั้น 29 โดยลิฟต์ ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน รอรับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ชั้น 29
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เดินนำขบวนเชิญพระบรมศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานสรณ์ คณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาพยาบาลเลื่อนพระแท่นพยาบาลเชิญพระบรมศพเข้าสู่ลิฟต์
เมื่อเชิญพระบรมศพถึงชั้นล่างของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระแท่นพยาบาลพระบรมศพขึ้นรถยนต์หลวง ร.ย.ล. 1 ด.- 0929 เชิญพระบรมศพ
จากนั้นเวลา 16.26 น. ขบวนเชิญพระบรมศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวัง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ตามรถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวัง
ทั้งนี้ ขบวนเชิญพระบรมศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เคลื่อนผ่านไปยังพระบรมมหาราชวังโดยรถยนต์หลวง ร.ย.ล. 1 ด.- 0929 โดยใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังต์ เลี้ยวขวาออกเส้นถนนพระราม4 แยกสามย่าน แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไท ผ่านแยกพญาไทแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยา ผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติและวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรมหาวิหาร แล้วเลี้ยวซ้ายถนนราชดำเนินนอก-กลาง-ใน มุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวัง
ในหลวง-พระราชินี ถวายน้ำสรงพระบรมศพ
ต่อมาเวลา 17.05 น. ขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพถึงพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี รถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพเทียบทางด้านซ้ายประตูพรหมโสภา คณะแพทย์และพยาบาลรอรับพระบรมศพและเชิญพระแท่นพยาบาลพระบรมศพลงจากรถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยมีเจ้าพนักงานภูษามาลา กำกับ
รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ข้างพระที่นั่งราชกรัณยสภา ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระดำเนินตามพระบรมศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยา ในการนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รอเฝ้าฯ รับเสด็จ
เมื่อเชิญพระบรมศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยา ถึงที่พระแท่นสรงพระบรมศพ คณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระบรมศพขึ้นบรรรทมบนพระแท่น ซึ่งปูลาดด้วยพระยี่ภู่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายพระภูษาตาตระกำคลุมพระบรมศพเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระราชอาสน์ที่นอกพระฉาก
จากนั้นเวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าในพระฉากทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระบรมศพบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พรมรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมศพ ทรงกราบ จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ ถวายน้ำสรงที่พระบาทพระบรมศพ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับขวดน้ำพระสุคนธ์จากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังทรงสรงที่พระบาทพระบรมศพ เป็นการส่วนพระองค์ ทรงกราบ
ทรงสรงพระอุระ-หวีพระเกศา-หักพระสาง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับหม้อทองคำลายกลีบบัวบรรจุน้ำสรง ผอบแก้วบรรจุน้ำขมิ้น และผอบแก้วน้ำพระสุคนธ์ จากเจ้าพนักงานสนมพลเรือน ทรงสรงที่พระอุระพระบรมศพ จากนั้นทรงหวีพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่ง หวีลงครั้งหนึ่ง แล้วหวีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แล้วทรงหักพระสางนั้น วางไว้ในพานซึ่งเจ้าพนักงานเชิญอยู่ขณะนั้น เจ้าพนักงานประโคมสังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่กลองชนะ ปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารปืนใหญ่ยิงปืนถวายพระเกียรติ นาทีละ 1 นัดตลอดเวลา
เสด็จฯ ไปประทับพระราชอาสน์ที่นอกพระฉาก ขณะนี้ เจ้าพนักงานสนมพลเรือนเชิญพระหีบพระบรมศพมาเทียบข้างพระแท่นด้านทิศใต้ คณะแพทย์และพยาบาล เชิญพระบรมศพลงพระหีบโดยมีเจ้าพนักงานภูษามาลาถวายเครื่องพระสุกำพระบรมศพ เสร็จแล้ว
ถวายหน้ากากทองคำปิดพระพักตร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าในพระฉาก ไปทรงวางซองพระศรีทองคำลงยาบรรจุดอกบัวตูม และธูปเทียน ที่พระอุระพระบรมศพ ทรงรับแผ่นทองคำจำหลักลายดุนมีพระกรรณ ปิดพระพักตร์ ทรงรับพระชฎาทองคำลงยาวางข้างพระเศียร ทรงคม แล้วเสด็จออกไปประทับพระราชอาสน์ที่นอกพระฉาก เจ้าพนักงานสนมพลเรือนปิดฝาพระหีบพระบรมศพเรียบร้อยแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์
ประทับยืนที่หน้าพระราชอาสน์
ขณะที่ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 10 นาย เชิญหีบพระบรมศพมีพระตำรวจหลวง 4 นาย นำไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เจ้าพนักงานประโคมสังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่กลองชนะ ปี่พาทย์
เชิญหีบพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าทอง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระดำเนินตาม และประทับยืนหน้าพระราชอาสน์ และหน้าพระเก้าอี้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์เชิญพระหีบพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าทอง พระตำรวจหลวงคลุมผ้าเยียรบับบนพระหีบพระบรมศพ
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ คลุมพระหีบพระบรมศพด้วยธงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงใหญ่ เสร็จแล้วทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กราบพระบรมศพ ทหารปืนใหญ่หยุดยิง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศทองใหญ่ ภายใต้พระเศวตฉัตร 9 ชั้น แวดล้อมด้วยเครื่องสูง หักทองขวางมีชุมสาย ฉัตร 5 ชั้น บังแทรก ต้นไม้ทองเงิน ซึ่งประดิษฐาน ณ มุกตะวันตก พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศ ขณะนั้น เจ้าพนักงานประโคมสังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่กลองชนะ ปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญ พระบารมี เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ 11 รูปในจำนวน 93 รูปเท่าพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตร 11 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอติเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ 11 รูป จำนวน 22 เที่ยว และเที่ยวละ 10 รูป จำนวน 6 เที่ยว ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ เสด็จ ฯ ไปทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนเที่ยวสุดท้าย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ผ่านแถวข้าราชการผู้มาเฝ้าฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออก และด้านตะวันตก ณ มุขเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงคม ประทับพระราชอาสน์ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม เมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ครบ 4 จบ เจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ 1 รูป ที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 8 รูป นั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปทรงทอดผ้าไตรประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปที่หน้าพระโกศ ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี จากพระนั่งดุสิตมหาปราสาท ลงทางมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา เสด็จ ฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกรัณยสภา เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวัน กลางคืน รับพระราชทานฉันเช้า วันละ 8 รูป เพลวันละ 8 รูปและประโคมย่ำยามกำหนด 100 วัน