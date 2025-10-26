ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ถวายน้ำสรงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ร่วมในพิธี ท่ามกลางความโศกอาดูรของพสกนิกรที่เฝ้ารอถวายความอาลัย
เมื่อเวลา 17.05 น. วันที่ 26 ตุลาคม 2568 ขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพถึงพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรีประตูพิมานไชยศรี รถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพเทียบทางด้านซ้ายประตูพรหมโสภาคณะแพทย์และพยาบาลรอรับพระบรมศพและเชิญพระแท่นแท่นพยาล พระบรมศพลงจากรถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยมีเจ้าพนักงานภูษามาลา กำกับ
รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ข้างพระที่นั่งราชกรัณยสภา ทหารกองเกียรติยศถวายความารพ ดริยางค์บรรรรมพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระดำเนินตามพระบรมศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยา ในการนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รอเฝ้าฯ รับเสด็จ
เมื่อเชิญพระบรมศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยา ถึงที่พระแท่นสรงพระบรมศพ คณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระบรมศพขึ้นบรรรทมบนพระแท่น ซึ่งปูลาดด้วยพระยี่ภู่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายพระภูษาตาตระกำคลุมพระบรมศพเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระราชอาสน์ที่นอกพระฉาก
จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าในพระฉากทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระบรมศพบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พรมรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมศพทรงกราบ จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ ถวายน้ำสรงที่พระบาทพระบรมศพ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับขวดน้ำพระสุคนธ์จากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังทรงสรงที่พระบาทพระบรมศพ (เป็นการส่วนพระองค์) ทรงกราบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับหม้อทองคำลายกลีบบัวบรรรรง ผอบแก้วบรรจุน้ำขมิ้น และผอบแก้วน้ำพระสุคนธ์ จากเจ้าพนักงานสนมพลเรือน ทรงสรงที่พระอุระพระบรมศพ จากนั้นทรงหวีพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่ง หวีลงครั้งหนึ่งแล้วทวีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แล้วทรงพักพระสางนั้น วาไว้ในพานซึ่งเจ้าพนักงานเชิญอยู่ขณะนั้น เจ้าพนักงานประโคมสังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่กลองชนะ ปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารปืนใหญ่ยิงปืนถวายพระเกียรติ นาทีละ 1 นัดตลอดเวลา)
เสด็จ ฯ ไปประทับพระราชอาสน์ที่นอกพระฉาก ขณะนี้ เจ้าพนักงานสนมพลเรือนเชิญพระหีบพระบรมศพมาเทียบข้างพระแท่นด้านทิศใต้คณะแพทย์และพยาบาล เชิญพระบรมศพลงพระหีบโดยมีเจ้าพนักงานภูษามาลาถวายเครื่องพระสูกำพระบรมศพ เสร็จแล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าในพระฉาก ไปทรงวางซองพระศรีทองคำลงยาบรรจุดอกบัวตูม และธูปเทียน ที่พระอุระพระบรมศพทรงรับแผ่นทองคำจำจำหลักลายดุนมีพระกรรณ ปิดพระพักตร์ ทรงรับพระชฎาทองคำลงยาวางข้างพระเศียร ทรงคม แล้วเสด็จออกไปประทับพระราชอาสน์ที่นอกพระฉาก เจ้าพนักงานสนมพลเรือนปิดฝาพระหีบพระบรมศพเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ประทับยืนที่หน้าพระราชอาสน์
ขณะที่ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 10 นาย เชิญหีบพระบรมศพมีพระตำรวจหลวง 4 นาย นำไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เจ้าพนักงานประโคมสังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปีกลองชนะ ปี่พาทย์