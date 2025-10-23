xs
xsm
sm
md
lg

“สม รังสี” ประกาศตั้งรัฐบาลอิสระ เดินเกมทั้งใต้ดินบนดินไล่ “ระบอบฮุน” พ้นแผ่นดินกัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“สม รังสี” ประกาศตั้ง “รัฐบาลกัมพูชาอิสระ 23 ตุลาคม” เคลื่อนไหวทั้งใต้ดินบนดิน นำหลักการข้อตกลงสันติภาพปารีสปี 2534 มาปกครองกัมพูชา ขับไล่ “ระบอบฮุนเซน” ที่ทำลายประชาธิปไตย สมคบกับโจรเปลี่ยนกัมพูชาเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมระดับโลก ย้ำกัมพูชาต้องได้เอกราชโดยสมบูรณ์ เป็นกลาง ปิดฐานทัพเรือเรียมของจีนและฐานทัพต่างประเทศอื่นๆ ทั้งหมด


วันนี้(23 ต.ค.) สภาต่อต้านแห่งชาติกัมพูชา (CNRC) ที่นำโดยนายสม รังสี นักการเมืองฝ่ายค้านกัมพูชาที่ลี้ภัยอยู่ฝรั่งเศส ได้ออกแถลงการณ์ ประกาศเริ่มดำเนินบทบาท “รัฐบาลอิสระแห่งกัมพูชา 23 ตุลาคม” มีรายละเอียดเังนี้

เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี ข้อตกลงสันติภาพปารีส CNRC ได้ดำเนินบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลผ่านเครือข่ายทางการและเครือข่ายใต้ดิน เพื่อฟื้นฟูประชาธิปไตย ปกป้องเอกราชของชาติ และปราบปรามอาชญากรรมที่ได้รับการคุ้มครองโดยระบอบการปกครองพนมเปญในปัจจุบัน

ปารีส, 23 ตุลาคม 2568

เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี ข้อตกลงสันติภาพปารีสว่าด้วยกัมพูชา (23 ตุลาคม 2534) สภาต่อต้านแห่งชาติกัมพูชา (CNRC) ขอประกาศ ดำเนินบทบาทคณะรัฐมนตรีภายใต้ชื่อ “รัฐบาลอิสระแห่งกัมพูชา 23 ตุลาคม”

ความคิดริเริ่มนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ CNRC ที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศ และตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องอย่างเร่งด่วนของชาวเขมรที่ต้องการผู้นำที่ชอบธรรม

CNRC ก่อตั้งขึ้นจากพรรคกู้ชาติกัมพูชา (CNRP) ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากประชาชนในการเลือกตั้งปี 2556 และ 2560 ก่อนที่จะถูกยุบพรรคโดยพลการโดยรัฐบาลของฮุนเซน เนื่องจากเกรงว่าประชาชนทั้งประเทศจะตื่นตัวเรื่องประชาธิปไตย

CNRC ยืนยันว่ารัฐบาลฮุนเซน/ฮุน มาเนต ชุดปัจจุบันขาดความชอบธรรม เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์ของประชาชนชาวกัมพูชาที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้งเหล่านั้น

วัตถุประสงค์หลักของการริเริ่มนี้คือการส่งเสริมความปรารถนาของชาวเขมรในการนำข้อตกลงสันติภาพปารีส พ.ศ. 2534 กลับมาใช้อีกครั้ง ซึ่งเป็นรากฐานที่รับประกันความอยู่รอดของกัมพูชาในฐานะประเทศที่สงบสุข มีอธิปไตย และเป็นเอกราช ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบพหุนิยม และได้รับการคุ้มครองโดยพรมแดนที่ปลอดภัย

ข้อตกลงสันติภาพปารีสกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่ากัมพูชาต้องปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมและพหุนิยม CNRC ยืนยันว่าฮุนเซนได้ละเมิดหลักการเหล่านี้อย่างเป็นระบบ ทำลายโอกาสทางประชาธิปไตย และบ่อนทำลายหลักประกันระหว่างประเทศที่เคยคุ้มครองอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา

ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา กัมพูชาได้เปลี่ยนผ่านสู่รัฐมาเฟีย ซึ่งการหลอกลวงทางออนไลน์และการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายข้ามชาติ ได้แพร่หลายภายใต้การคุ้มครองของทางการ

CNRC เห็นว่าระบอบการปกครองในปัจจุบันเป็นระบบการปกครองที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรม ซึ่งคุกคามเสถียรภาพทั้งระดับชาติและระดับภูมิภาค

รัฐบาล 23 ตุลาคม ขอแสดงความขอบคุณต่อสหรัฐอเมริกาสำหรับการดำเนินการเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 ในการขึ้นบัญชีดำและตั้งข้อหาแก๊งอาชญากรข้ามชาติที่นำโดยเฉิน จื้อ พร้อมกับผู้สมรู้ร่วมคิดอีกหลายสิบคน รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาในครอบครัวและกลุ่มบริวารของฮุนเซน ผู้นำเผด็จการที่ไม่มีใครโค่นล้มได้ ซึ่งปกครองประเทศมานานกว่าสี่สิบปี

CNRC เรียกเหตุการณ์นี้ว่า “จุดเปลี่ยนสำคัญของโลกในการต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันและองค์กรอาชญากรรมที่รัฐให้การสนับสนุน” และเรียกร้องให้ทุกประเทศที่มีพลเมืองตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงทางออนไลน์หรือการค้ามนุษย์ในกัมพูชา สนับสนุนความพยายามในการรื้อถอนเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้

CNRC ย้ำว่าข้อตกลงสันติภาพปารีสเป็นกรอบเดียวที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับสันติภาพ อธิปไตย และประชาธิปไตยของกัมพูชา โดยเน้นย้ำหลักการสำคัญสามประการ ได้แก่

1. บูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชายังคงได้รับการรับประกันโดยสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ขจัดความจำเป็นในการเผชิญหน้าด้วยอาวุธ

2. กัมพูชาต้องกลับคืนสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงและการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกกัดกร่อนลงภายใต้การปกครองแบบเผด็จการมาหลายทศวรรษ

3. กัมพูชาต้องได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์ผ่านความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้ปิดฐานทัพเรือจีนที่เรียมและฐานทัพต่างประเทศอื่นๆ ทั้งหมด

“รัฐบาลกัมพูชาอิสระวันที่ 23 ตุลาคมจะฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้อตกลงสันติภาพปารีส สร้างสถาบันประชาธิปไตยขึ้นใหม่ รักษาหลักนิติธรรม และคืนอำนาจให้กับประชาชนกัมพูชา ซึ่งเป็นแหล่งที่มาที่แท้จริงของอำนาจอธิปไตยของชาติ” CNRC ประกาศ

ทั้งนี้ คำแถลงของ CNRC ดังกล่าว ถูกเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก Sam Rainsy ของนายสม รังสี โดยนายสม รังสี ได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมด้วยว่า “ตระกูลฮุนได้ร่วมมือกับโจรและไม่สามารถเป็นผู้นำประเทศได้อีกต่อไป หากพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) ไม่ต้องการถูกกล่าวหาว่าเป็นพรรคของโจร ก็ต้องปลดตระกูลฮุนออกจากตำแหน่งผู้นำ”









“สม รังสี” ประกาศตั้งรัฐบาลอิสระ เดินเกมทั้งใต้ดินบนดินไล่ “ระบอบฮุน” พ้นแผ่นดินกัมพูชา
“สม รังสี” ประกาศตั้งรัฐบาลอิสระ เดินเกมทั้งใต้ดินบนดินไล่ “ระบอบฮุน” พ้นแผ่นดินกัมพูชา
“สม รังสี” ประกาศตั้งรัฐบาลอิสระ เดินเกมทั้งใต้ดินบนดินไล่ “ระบอบฮุน” พ้นแผ่นดินกัมพูชา
“สม รังสี” ประกาศตั้งรัฐบาลอิสระ เดินเกมทั้งใต้ดินบนดินไล่ “ระบอบฮุน” พ้นแผ่นดินกัมพูชา
“สม รังสี” ประกาศตั้งรัฐบาลอิสระ เดินเกมทั้งใต้ดินบนดินไล่ “ระบอบฮุน” พ้นแผ่นดินกัมพูชา
กำลังโหลดความคิดเห็น