“สม รังสี” ประกาศตั้งรัฐบาลอิสระ เดินเกมทั้งใต้ดินบนดินไล่ “ระบอบฮุน” พ้นแผ่นดินกัมพูชา

“สม รังสี” ประกาศตั้ง “รัฐบาลกัมพูชาอิสระ 23 ตุลาคม” เคลื่อนไหวทั้งใต้ดินบนดิน นำหลักการข้อตกลงสันติภาพปารีสปี 2534 มาปกครองกัมพูชา ขับไล่ “ระบอบฮุนเซน” ที่ทำลายประชาธิปไตย สมคบกับโจรเปลี่ยนกัมพูชาเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมระดับโลก ย้ำกัมพูชาต้องได้เอกราชโดยสมบูรณ์ เป็นกลาง ปิดฐานทัพเรือเรียมของจีนและฐานทัพต่างประเทศอื่นๆ ทั้งหมด
วันนี้(23 ต.ค.) สภาต่อต้านแห่งชาติกัมพูชา (CNRC) ที่นำโดยนายสม รังสี นักการเมืองฝ่ายค้านกัมพูชาที่ลี้ภัยอยู่ฝรั่งเศส ได้ออกแถลงการณ์ ประกาศเริ่มดำเนินบทบาท “รัฐบาลอิสระแห่งกัมพูชา 23 ตุลาคม” มีรายละเอียดเังนี้
เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี ข้อตกลงสันติภาพปารีส CNRC ได้ดำเนินบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลผ่านเครือข่ายทางการและเครือข่ายใต้ดิน เพื่อฟื้นฟูประชาธิปไตย ปกป้องเอกราชของชาติ และปราบปรามอาชญากรรมที่ได้รับการคุ้มครองโดยระบอบการปกครองพนมเปญในปัจจุบัน
ปารีส, 23 ตุลาคม 2568
เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี ข้อตกลงสันติภาพปารีสว่าด้วยกัมพูชา (23 ตุลาคม 2534) สภาต่อต้านแห่งชาติกัมพูชา (CNRC) ขอประกาศ ดำเนินบทบาทคณะรัฐมนตรีภายใต้ชื่อ “รัฐบาลอิสระแห่งกัมพูชา 23 ตุลาคม”
ความคิดริเริ่มนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ CNRC ที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศ และตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องอย่างเร่งด่วนของชาวเขมรที่ต้องการผู้นำที่ชอบธรรม
CNRC ก่อตั้งขึ้นจากพรรคกู้ชาติกัมพูชา (CNRP) ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากประชาชนในการเลือกตั้งปี 2556 และ 2560 ก่อนที่จะถูกยุบพรรคโดยพลการโดยรัฐบาลของฮุนเซน เนื่องจากเกรงว่าประชาชนทั้งประเทศจะตื่นตัวเรื่องประชาธิปไตย
CNRC ยืนยันว่ารัฐบาลฮุนเซน/ฮุน มาเนต ชุดปัจจุบันขาดความชอบธรรม เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์ของประชาชนชาวกัมพูชาที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้งเหล่านั้น
วัตถุประสงค์หลักของการริเริ่มนี้คือการส่งเสริมความปรารถนาของชาวเขมรในการนำข้อตกลงสันติภาพปารีส พ.ศ. 2534 กลับมาใช้อีกครั้ง ซึ่งเป็นรากฐานที่รับประกันความอยู่รอดของกัมพูชาในฐานะประเทศที่สงบสุข มีอธิปไตย และเป็นเอกราช ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบพหุนิยม และได้รับการคุ้มครองโดยพรมแดนที่ปลอดภัย
ข้อตกลงสันติภาพปารีสกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่ากัมพูชาต้องปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมและพหุนิยม CNRC ยืนยันว่าฮุนเซนได้ละเมิดหลักการเหล่านี้อย่างเป็นระบบ ทำลายโอกาสทางประชาธิปไตย และบ่อนทำลายหลักประกันระหว่างประเทศที่เคยคุ้มครองอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา
ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา กัมพูชาได้เปลี่ยนผ่านสู่รัฐมาเฟีย ซึ่งการหลอกลวงทางออนไลน์และการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายข้ามชาติ ได้แพร่หลายภายใต้การคุ้มครองของทางการ
CNRC เห็นว่าระบอบการปกครองในปัจจุบันเป็นระบบการปกครองที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรม ซึ่งคุกคามเสถียรภาพทั้งระดับชาติและระดับภูมิภาค
รัฐบาล 23 ตุลาคม ขอแสดงความขอบคุณต่อสหรัฐอเมริกาสำหรับการดำเนินการเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 ในการขึ้นบัญชีดำและตั้งข้อหาแก๊งอาชญากรข้ามชาติที่นำโดยเฉิน จื้อ พร้อมกับผู้สมรู้ร่วมคิดอีกหลายสิบคน รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาในครอบครัวและกลุ่มบริวารของฮุนเซน ผู้นำเผด็จการที่ไม่มีใครโค่นล้มได้ ซึ่งปกครองประเทศมานานกว่าสี่สิบปี
CNRC เรียกเหตุการณ์นี้ว่า “จุดเปลี่ยนสำคัญของโลกในการต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันและองค์กรอาชญากรรมที่รัฐให้การสนับสนุน” และเรียกร้องให้ทุกประเทศที่มีพลเมืองตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงทางออนไลน์หรือการค้ามนุษย์ในกัมพูชา สนับสนุนความพยายามในการรื้อถอนเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้
CNRC ย้ำว่าข้อตกลงสันติภาพปารีสเป็นกรอบเดียวที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับสันติภาพ อธิปไตย และประชาธิปไตยของกัมพูชา โดยเน้นย้ำหลักการสำคัญสามประการ ได้แก่
1. บูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชายังคงได้รับการรับประกันโดยสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ขจัดความจำเป็นในการเผชิญหน้าด้วยอาวุธ
2. กัมพูชาต้องกลับคืนสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงและการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกกัดกร่อนลงภายใต้การปกครองแบบเผด็จการมาหลายทศวรรษ
3. กัมพูชาต้องได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์ผ่านความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้ปิดฐานทัพเรือจีนที่เรียมและฐานทัพต่างประเทศอื่นๆ ทั้งหมด
“รัฐบาลกัมพูชาอิสระวันที่ 23 ตุลาคมจะฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้อตกลงสันติภาพปารีส สร้างสถาบันประชาธิปไตยขึ้นใหม่ รักษาหลักนิติธรรม และคืนอำนาจให้กับประชาชนกัมพูชา ซึ่งเป็นแหล่งที่มาที่แท้จริงของอำนาจอธิปไตยของชาติ” CNRC ประกาศ
ทั้งนี้ คำแถลงของ CNRC ดังกล่าว ถูกเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก Sam Rainsy ของนายสม รังสี โดยนายสม รังสี ได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมด้วยว่า “ตระกูลฮุนได้ร่วมมือกับโจรและไม่สามารถเป็นผู้นำประเทศได้อีกต่อไป หากพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) ไม่ต้องการถูกกล่าวหาว่าเป็นพรรคของโจร ก็ต้องปลดตระกูลฮุนออกจากตำแหน่งผู้นำ”