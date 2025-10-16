ทัพภาคที่ 1 สนองพระปณิธาน เร่งสำรวจพื้นที่สร้างบังเกอร์-หลุมหลบภัยชายแดนสระแก้ว

แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อม กกล.บูรพา ลงสำรวจพื้นที่สร้างบังเกอร์สำหรับกำลังพล และหลุมหลบภัยสำหรับประชาชน ที่บ้านหนองจาน-บ้านหนองหญ้าแก้ว สนองพระปณิธาน กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ซึ่งทรงห่วงใยความปลอดภัยของทหารและประชาชนในพื้นที่ชายแดน
เช้าวันนี้(16 ต.ค.) พลโท วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่1/ผบ.ศปก.ทภ.1 พร้อมด้วยกองกำลังบูรพา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ชายแดน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว (บ้านหนองจาน และ บ้านหนองหญ้าแก้ว) เพื่อเร่งสำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการก่อสร้างบังเกอร์ (ที่มั่นกำบังกำลังพล) และหลุมหลบภัยสำหรับประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบของ กกล.บูรพา
การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการ สนองพระกระแสรับสั่ง หลังจากเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ ผบ.ทบ. และคณะ ถวายรายงานโครงการสนับสนุน “กองทุนหทัยทิพย์” กองทัพบก ซึ่งทรงห่วงใยความปลอดภัยของทหารและประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
กองทัพภาคที่ 1 ในฐานะกองทัพของทหารรักษาพระองค์ จึงน้อมรับพระราชปณิธาน เร่งเดินหน้าตามแผนงานของโครงการสนับสนุน “กองทุนหทัยทิพย์” โดยจะมีการจัดสร้าง หลุมบุคคล (บังเกอร์) สำหรับเป็นที่มั่นกำบังของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่
หลุมหลบภัยสำหรับประชาชน (ความจุ 40 คน) จำนวนรวม 6 แห่ง ในพื้นที่ 3 อำเภอชายแดนของสระแก้ว ได้แก่
-อ.โคกสูง 2 แห่ง (บ้านหนองจาน และ บ้านหนองหญ้าแก้ว)
-อ.ตาพระยา 2 แห่ง
-อ.อรัญประเทศ 2 แห่ง
“กองทุนหทัยทิพย์” ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมบริจาค เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชาติในการสนับสนุนด้านความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับประเทศอย่างยั่งยืน
กองทัพภาคที่ 1 น้อมรับสนองพระราชปณิธาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนและประเทศชาติ ด้วยความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้