แม่ทัพภาคที่ 1 น้อมรับกระแสรับสั่ง กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เร่งสร้างกำแพงรั้วชายแดน

มทภ.1 น้อมรับพระกระแสรับสั่งฯ “กรมพระศรีสวางควัฒนฯ“ ในฐานะกองทัพของทหารรักษาพระองค์ เร่งสร้างกำแพงรั้วชายแดนไทย-กัมพูชา
วันที่ 16 ต.ค.68 จากกรณีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงติดตามความคืบหน้าการสนับสนุนการดำเนินงาน “กองทุนหทัยทิพย์“ และทรงมีรับสั่งให้กองทัพบกเร่งสร้างกำแพง รั้วชายแดนไทย-กัมพูชา
ล่าสุดวันนี้ กองทัพภาคที่1(ทภ.1) โดย พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ มทภ.1 ลงพื้นที่จ.สระแก้วร่วมกับ กองกำลังบูรพา ฝ่ายปกครอง และทุกภาคส่วน ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย ก่อสร้างหลุมหลบภัยของประชาชน บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ตรวจพื้นที่ก่อสร้างหลุมบุคคล เพื่อแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อทหารและประชาชนชายแดนเป็นหลัก