"วีระ" เตรียมแจ้งความเอาผิด "พ.อ.ชัยณรงค์" หากล้อมลวดหนามตามเส้นเขมรขีด

"วีระ สมความคิด" เตรียมแจ้งความเอาผิด ป.อาญา มาตรา 157 "พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี" หากล้อมรั้วลวดหนามตามเส้นสีแดงที่เขมรขีด ทำไทยเสียเปรียบ
จากกรณี พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ กองกำลังบูรพา ชี้เเจง การวางลวดหนามตามเเนวเส้นสีแดง ซึ่งเป็นเส้นที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ โดยอ้างว่าหากล้อมที่หลักเขตจะผิด MOU 43
ทางด้านพ่อเลี้ยงเจระบุว่า ทหารกองกำลังบูรพาก็ยังไม่กล้ายืนยันเส้นเขตแดน ไปยอมเสียเปรียบให้เขมร หากทหารนายนี้ไปล้อมรั้วลวดหนามที่เส้นสีแดงตามความต้องการของเขมร นายวีระ สมความคิด จะไปทำการร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีตาม ป.อาญา มาตรา 157