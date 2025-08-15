ตร.ไซเบอร์ส่งสำนวนให้อัยการ สั่งฟ้อง 3 ผู้ต้องหาคดีขโมยข้อสอบจุฬาฯ

ผบก.สอท.1 เผยคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนส่งสำนวนให้อัยการเห็นควรสั่งฟ้อง 3 ผู้ต้องหาคดีขโมยข้อสอบจุฬาฯ
วันนี้ (15 ส.ค.) พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกรณี เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำความผิด ในความผิดฐาน “ร่วมกันเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188
ต่อมา คณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ของ บก.สอท.1 ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐาน จนนำไปสู่การออกหมายจับและจับกุมผู้ต้องหาจำนวน 1 คน รวมทั้งการแจ้งข้อกล่าวหาให้กับผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด อีกจำนวน 2 คน ซึ่งในปัจจุบัน
ซึ่งการสอบสวนได้เสร็จสิ้นแล้ว ทางคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอเชื่อได้ว่าผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ได้ร่วมกันกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริง
โดยในวันนี้ (15 ส.ค.) คณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ของ บก.สอท.1 จึงได้ส่งสำนวนการสอบสวน พร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ให้กับพนักงานอัยการ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป