ในหลวง ร.9 พระราชาผู้ขนทั่งขึ้นภูเขา

วันที่ 13 ต.ค.2568 ในเฟซบุ๊ก “Mee Nabon” ของนายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที พิธีกรรายการ “ชัดเจนเปลี่ยน by สภากาแฟ” มีการโพสต์ภาพและข้อความ ว่า “#เข็นครกขึ้นภูเขานั้นยังง่ายกว่า
แต่ประเทศนี้ด้วยความเพียรและตรากตรำในปี 2518 พระองค์ไปดอยผาหมีถึงสองครั้ง ครั้งแรกสำรวจครั้งที่สองกำหนดการพัฒนาให้ปราชญ์ชาวเขารักษาภูมิปัญญาทักษะการพึ่งตนเอง พระราชาองค์นี้จึงขนทั่งขึ้นภูเขา!"
นายยุทธิยง เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “เรื่องเล่านี้เกิดจากลุงวสิษฐ เดชกุญชร เปรยขึ้นบนโต๊ะอาหารริมน้ำเจ้าพระยา ที่อาคารบ้านเจ้าพระยา ท่านเล่าให้ผมฟัง เพียงสั้นๆ ว่า "คุณหมีรู้ไหม..ในหลวง ร.9 ขนทั่งขึ้นภูเขา" พลตำรวจเอก วสิษฐ เปรยปริศนาธรรมการพัฒนาของในหลวง ร.9ไว้เพียงแค่นี้
“ผมเก็บเรื่องนี้ไว้สามปี มันผ่านมาเกือบห้าสิบปีแล้วจึงสืบค้น กำหนดเป้าหมายว่า ในหลวงเสด็จไปภาคเหนือที่ไหนบ้าง ชวนเครือข่ายการข่าวสืบไปถึงหมู่บ้านบนดอยผาหมี สุดท้ายจึงพบความจริงและทั่งตีเหล็ก.. มันอยู่ในหมู่บ้าน” นายยุทธิยงกล่าว