สะพัด! สิ้นคุณหมอเหยื่อไฟไหม้คอนโดฯ เสียชีวิตเพราะ "มีคนเปิดประตูหนีไฟค้างไว้"

คนไทยมักง่าย ชอบเปิดประตูหนีไฟทิ้งไว้ตามคอนโดมิเนียมโปรดอ่าน เพจ "ประชาคมแพทย์" ระบุ แพทย์ระดับรองศาสตราจารย์ สำลักควันไฟในบันไดหนีไฟ คอนโดมิเนียมตรงข้ามพาต้าปิ่นเกล้าเมื่อวันพฤหัสบดี (9 ต.ค.) ก่อนเสียชีวิต เหตุเพราะเคยมีคนเปิดประตูหนีไฟค้างไว้ก่อนหน้านี้
วันนี้ (13 ต.ค.) เฟซบุ๊ก "ประชาคมแพทย์" โพสต์ข้อความระบุว่า "คุณหมอไม่ควรต้องจบชีวิต...เพราะความประมาทของผู้อื่น
รองศาสตราจารย์ท่านหนึ่ง — แพทย์ผู้เปี่ยมความรู้ ความสามารถ และยังเป็นพลังสำคัญของวงการแพทย์ไทย — ต้องจากไปอย่างไม่สมควร
เพียงเพราะ สำลักควันไฟในบันไดหนีไฟ ของอาคารพักอาศัย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ตรงข้ามห้างพาต้า ปิ่นเกล้า
อาคารมีทั้ง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) และ พัดลมอัดอากาศ (Pressurized Fan) ติดตั้งครบถ้วน
แต่กลับไม่สามารถช่วยชีวิตผู้อยู่อาศัยได้
ระบบมี — แต่ “ใจคน” ไม่มี
เสียงไซเรนดังขึ้นตามหน้าที่
พัดลมอัดอากาศถูกออกแบบมาอย่างดี
แต่ทุกอย่างล้มเหลว...เพียงเพราะ เคยมีคนเปิดประตูหนีไฟค้างไว้ก่อนหน้านี้
เมื่อประตูหนีไฟไม่ปิดสนิท
ควันไฟก็ไหลย้อนเข้ามาในช่องบันไดหนีไฟ
ระบบที่ออกแบบมาเพื่อชีวิต กลับกลายเป็น “ปล่องควันมรณะ” เราพบว่าสาเหตุของผู้เสียชีวิตจากเพลิงไหม้มากกว่า 90% เกิดจาก suffocation หรือการขาดอากาศหายใจ แต่สำหรับการเสียชีวิตของคุณหมอท่านนี้ ยังต้องรอการสอบสวนหาสาเหตุที่แน่นอนต่อไป
---
คุณหมอทำถูกทุกขั้นตอน
ท่านหนีออกทางบันไดหนีไฟ — เส้นทางที่ควรปลอดภัยที่สุด
แต่กลับต้องจบชีวิตอยู่ตรงนั้น
อาจเพราะความละเลยของใครบางคน
เพราะการไม่ใส่ใจสิ่งเล็กน้อยที่อาจพรากชีวิตผู้อื่นได้
---
ถ้าเราไม่เริ่มเปลี่ยน...จะมี “ ผู้เคราะห์ร้าย คนต่อไป” อีกกี่คน?
โศกนาฏกรรมนี้ไม่ควรเกิดซ้ำอีก
เพราะยังมีอาคารอีกนับพันทั่วประเทศ — โรงแรม โรงพยาบาล สำนักงาน หอพัก — ที่อาจมี “ประตูหนีไฟเปิดค้างไว้” อยู่ในขณะนี้
คำถามคือ...
เราจะรอให้ใครอีกคนต้องตายก่อนหรือ ถึงจะลงมือจริงจัง?
---
กรอบข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพื่อไม่ให้ “บันไดหนีไฟ” กลายเป็น “ทางตันของชีวิต”
1. ตรวจสอบระบบความปลอดภัยเชิงรุก (Proactive Audit)
บังคับให้อาคารสูงทุกแห่งต้องตรวจสอบระบบ Pressurized Fan, Fire Door และ Fire Alarm ทุก 6 เดือน
ผลตรวจต้องเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมโยธาฯ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้
2. เพิ่มโทษผู้ละเลยหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
หากนิติบุคคล/ผู้จัดการอาคารละเลยการดูแลระบบป้องกันอัคคีภัยจนเกิดความเสียหายแก่ชีวิต
→ ให้ถือว่าเป็น “การกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย”
3. สร้างช่องทางร้องเรียน FireCheck Platform
จัดตั้งระบบร้องเรียนออนไลน์สำหรับประชาชน แจ้ง “ประตูหนีไฟเปิดค้าง” หรือ “ระบบอัดอากาศไม่ทำงาน” ได้โดยตรง
มีทีมตรวจสอบเฉพาะกิจในแต่ละเขต เพื่อเข้าตรวจภายใน 48 ชั่วโมง
4. รวมข้อมูลระบบหนีไฟไว้ในทะเบียนกลางอาคาร (Building Safety Registry)
ให้หน่วยงานท้องถิ่นบันทึกข้อมูลระบบความปลอดภัยของอาคารทุกแห่ง และเปิดให้ตรวจสอบผ่าน QR Code บริเวณทางเข้าอาคาร"