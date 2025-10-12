ชาวเน็ตเสียงแตก ดรามาไรเดอร์นั่งในร้านสตาร์บัคส์ ถามโซนลูกค้าทำไมต้องปนกัน

ไวรัลสนั่นโซเชียลฯ ลูกค้าโพสต์ภาพเหยียดไรเดอร์ ถามร้านกาแฟดังทำไมถึงให้นั่งรอในร้านปนกับลูกค้า เสียงแตกกันสองมุม มุมหนึ่งเป็นตัวแทนลูกค้า คนโพสต์ภาพดัดจริต อีกมุมหนึ่งวิจารณ์เรื่องกลิ่นตัว กระทบบรรยากาศการรับประทานอาหารในร้าน
วันนี้ (12 ต.ค.) ชาวเน็ตวิจารณ์กรณีที่มีภาพจากชาวเน็ตรายหนึ่งแอบถ่ายไรเดอร์หรือพนักงานขับรถส่งอาหารค่ายหนึ่ง และชูใบเสร็จของตัวเอง ระบุข้อความว่า "ทำไมร้านหรู ระดับเดียวกับ Starbucks แก้วละ 200 ถึงให้ไรเดอร์เข้ามานั่งรอในร้านปนกับลูกค้าได้คะ ทำไมไม่ยืนรอข้างๆ ไม่ได้จะอะไรแต่นี่มันโซนลูกค้า" แม้จะไม่รู้ว่าคนที่ทำภาพนี้คิดแบบนั้นจริงๆ หรือเป็นเพียงแค่คอนเทนต์ แต่ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากตำหนิพฤติกรรมของผู้โพสต์ภาพดังกล่าว
เพจเฟซบุ๊ก "ผู้บริโภค" ระบุว่า "เห็นประเด็นนี้แล้วไม่ไหว ไรเดอร์ก็คือตัวแทนผู้บริโภคที่มารับของให้เพื่อส่งต่อให้กับผู้บริโภค พอเขาเลิกงานถอดชุดที่ทำงานออก เขาก็คือมนุษย์เหมือนกันกับเรานี่แหละ เดินเข้าร้านกาแฟก็คือลูกค้าคนหนึ่งเช่นกัน"
ด้านเพจเฟซบุ๊ก "ดัง พันกร - DK Official" ของ ดัง พันกร บุณยจินดา โพสต์ข้อความระบุว่า "พี่ไรเดอร์เขาก็ตัวแทนลูกค้า" โดยมีแฟนคลับแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เช่น ไรเดอร์ก็คือตัวแทนลูกค้านั่นแหละ ไรเดอร์เต็มร้านก็แสดงว่าลูกค้าเต็มร้าน, พวกคนชั้นสูง จิตใจต่ำตม, ความคิดดัดจริตมาก ฯลฯ
แต่เพจเฟซบุ๊ก "กองบัญชาการข่าวปด Plus+" ซึ่งเป็นเพจล้อเลียนสำนักข่าวแห่งหนึ่ง โพสต์ข้อความระบุว่า "อันนี้เห็นด้วยนะครับ ที่จะให้มีโซนแยกไรเดอร์กับลูกค้าในร้านที่เป็นห้องแอร์ เหตุผลนึงคือกลิ่นตัวไรเดอร์หลายคนตัวเหม็นจริงๆ แล้วคิดสภาพ ถ้ามีไรเดอร์ตัวเหม็นสิบคนนั่งกระจุกในร้าน โห อวสานอาหารเลย" ปรากฏว่ามีลูกเพจแสดงความคิดเห็น เช่น
- อันนี้จริงนะจากใจคนเคยเป็น rider คือบางคนแ...งก็โสโครกจริงๆ นั่นแหละ เสื้อคลุมแม่งดำเหมือนไม่เคยซักมาก่อนเลยไม่ดูแลความสะอาดตัวเอง จะไปบอกร้านเหยียดชนชั้นมึงก็ควรต้องดูตัวเองด้วย ขนาดเป็น rider ด้วยกันกูยังไม่อยากเข้าใกล้เลยแล้วมึงลองคิดถึงลูกค้ากับร้านค้าดู อย่างน้อยถอดเสื้อคลุม ถอดโม่งให้มันกลมกลืนกับลูกค้าปกติมันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะ แต่ก่อนที่วิ่งเสื้อคลุมผมมีเยอะไงใหม่ตลอด แต่ก็พยายามนั่งให้ห่างกับลูกค้าที่สุดให้รอข้างนอกก็ไม่เคยบ่นนะ แต่อย่างน้อยก็ต้องไม่ตากแดด แต่ถ้าให้ตากแดดนี่กูโวยวายแน่ๆ
- บางคนดูดบุหรี่ แล้วเดินเข้าลิฟต์เลย ผมอัวกจะแตก ขนาดผมคนดูดบุหรี่ผมยังเหม็นอะ นึกดูว่าคนไม่ดูดจะเหม็นขนาดไหน ของผมนะดูด ดูดที่โล่งๆ ไม่มีคน ดูดเสร็จต้องได้ขับรถสัก 2-3 กิโลฯ อะกลิ่นถึงจะซา
- ไม่ได้เหยียด แต่อยากให้ยอมรับความจริงครับ พวกพี่ไรเดอร์ขับรถตากแดดวันละกี่ชั่วโมง เหงื่อไหลไคลย้อยจนแห้งติดตัว มันก็มีกลิ่นเป็นเรื่องปกติ แถมบางคนเสื้อไม่ได้ซัก ใส่ซ้ำมากี่วัน ไหนจะตากฝนจนแห้ง อาบคราบเหงื่ออีก พวกพี่ไม่ได้กลิ่นเพราะพวกพี่ชินกลิ่นตัวเองแล้วยังไงล่ะ แต่คนอื่นเขาได้กลิ่นครับ
- ก็จริงนะบางร้านที่อยากจะมีระบบเดลิเวอรีควรที่จะมีพื้นที่ของ rider ที่เขาสามารถนั่งรอได้ไม่ใช่ไปกระจุกอยู่กับพื้นที่ที่มีแต่ลูกค้าที่เข้ามากินในร้าน ร้านอาหารจะได้ถูกมองในภาพลักษณ์ที่ดีด้วยว่าเออรู้สึกใส่ใจ ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ เวลารับอาหารรับออเดอร์มันจะได้ไม่เดินชนกัน ลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนด้วย rider เขาไปเจอมลภาวะทางถนนมาและมาเข้าในร้านปนอยู่กับลูกค้าตาย...าพอดี บางร้านที่เราต้องไปหยิบอาหารที่เราสั่งเองก็ต้องเดินฝ่าฝูงไรเดอร์ไปอย่างนี้มันดูไม่ดี มีเงินทำที่ให้ไรเดอร์นั่งรอติดแอร์เหมือนกับลูกค้าในร้านมันก็ไม่แปลกนะไม่ผิดอะไรด้วย
- แยกอะดีแล้ว ให้นั่งรวมกับลูกค้า บอกตามตรงว่าเกร็งชิบ... บางทีขี่รถเผลอจอดเหยียบพวกน้ำขยะแ...งเหม็นติดรองเท้าเลย แล้วยิ่งร้านห้องแอร์ บางทีต้องออกไปยืนนอกร้านรอ เกรงใจ แล้วก็ไม่อยากให้คนมองไม่ดีด้วย
- อันนี้เห็นด้วย ผมที่เป็นไรเดอร์มา 6 ปี เจอไรเดอร์บ้างคนเสื้อเหม็นอับ ไม่ซัก แถมเพิ่งสูบบุหรี่มา และมาเข้าห้องแอร์ บอกเลยกลิ่นนี้หอมฉุย ขนาดผมที่เป็นไรเดอร์ด้วยกันยังเอือม และลูกค้าที่กำลังรับประทานข้าวอยู่จะเป็นยังไง เป็นมื้ออาหารที่อร่อยไปเลย
- ผมก็เป็นไรเดอร์นะ และเข้าใจดี ไม่เคยเรียกร้องเรื่องให้รอนอกร้านเลย เพราะเห็นเพื่อนๆ อาชีพเดียวกัน บางทีเขาไปนั่งในร้านหลายๆ คน นอกจากกลิ่น ยังพูดคุยกันเสียงดัง เพียงแต่พนักงานต้องมีวิธีการบอกกล่าวที่ดี ที่ไม่แสดงถึงการเหยียดกัน
- เคยไปกินข้าวที่ร้านมีพัดลม ไรเดอร์ไปนั่งจ่อพัดลม ขวางไว้ โอ้ยเหม็นเปรี้ยวจะเป็นลม เวียนหัวไปหมด กินข้าวไม่ลง ต้องเช็กบิล ไปกินร้านไหนลูกค้าตัวเหม็นไม่เคยเจอหรอก เคยเจอแต่ไรเดอร์ คือเข้าใจนะว่าร้อนแต่ดมตัวเองสักนิดเถอะ ไปบอกร้านร้านก็ไม่รู้จะทำไง เขาบอกให้ไปนั่งที่อื่นก็โกรธไปโพสต์ด่าในโซเชียลอีกหาว่าแบ่งชั้นวรรณะ
แต่โพสต์ดังกล่าวก็มีบางคนเห็นแย้ง เช่น ทีลูกค้าบางคนตัวเหม็นชิบหายยังไม่มีโซนแยกให้เลย ทีงี้จะสนับสนุนให้มีโซนแยกไรเดอร์, ไม่อยากให้ไรเดอร์ไปที่ร้านก็ไม่ต้องเข้าร่วมแอปฯ, คงต้องแยกแยะครับ เหมารวมไม่ได้ ทุกที่ทุกอาชีพเหมือนกันหมด มีทั้งคนดีและไม่ดี แต่ก็แปลกนะต่างชาติถอดเสื้อ กลิ่นตัวแรง ไม่มีใครว่าอะไร เป็นต้น