ลูกค้าทิ้งสัญญา-ไม่จ่าย 1 แสน "นารา เครปกะเทย" อ้างคอนเทนต์ไม่ได้คุณภาพ-ซ้ำแนวเดิม แถมโดนด่ากลับ "อีหน้าตึง"

ลูกค้าฉะเดือด! เบี้ยวสัญญาไม่จ่าย 1 แสนให้ “นารา เครปกะเทย” อ้างคอนเทนต์ไร้คุณภาพ ซ้ำแนวเดิม สุดท้ายโดนเจ้าตัวสวนกลับแรง “อีหน้าตึง”
วันนี้ (27 ก.ย.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ”Praew Patchakul” ได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังตัดสินใจยกเลิกสัญญางานที่เหลืออีก 15 คลิป และไม่จ่ายเงินส่วนที่เหลืออีก 100,000 บาทให้กับ "นารา เครปกะเทย" โดยทางผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“ขอเหตุผลที่ทำไมถึงยกเลิกงานที่เหลือไม่ได้คะ นารา เครปกะเทย
ในเมื่อจ่ายเงินไปแล้ว 250,000 ที่โอนเข้าบัญชีม้าไป
เหลืออีก 1 แสน ยังไม่ได้จ่าย
แต่เราไม่ได้รับงานครบ เหลืออีก 15 คลิป
หลังเกิดเหตุ บอกจะส่งงานทุก 2-3 วัน
และปรับคอนเทนต์
แต่คุณภาพงานที่ได้รับ ก็ยังเป็นคอนเทนต์แนวเดิม
ที่ทำไป คือทเลาะกันในตลาดบ้าง รถล้มบ้าง
ซึ่งก็เคยทำไปหมดแล้ว
เลยปรึกษากับผู้จัดการว่า มีคอนเทนต์แนวอื่นอีกไหม
เพราะเห็นทำให้แบรนด์ล่าสุด ที่อาจจะจ่ายหนักกว่า
คอนเทนต์ค่อนข้างแปลกใหม่ และแมส ในเพจ
ลองเปลี่ยนมาลงเป็นรูปแบบสตอรี่บ้าง
ทดแทนคลิปไปก็ไม่ติดอะไร รูปกับคลิป
งานรูปมันง่ายกว่าอยู่แล้ว
แต่ผจก.บอกไม่สามารถโพสให้ได้
เพราะติดสัญญา แล้วสินค้าคนละไลน์กัน
ของกิน กับยาสระผม สัญญาอะไรเอ่ย กางมาเลยจ๊ะ
คลิปก็ไม่ได้แมสสักคลิป เหมือนทำส่งๆให้จบๆไป
ไม่มีใครเลื่อนผ่านแล้วเจอ
ตอนเกิดเหตุ หล่อนบอก
หล่อนรู้ว่าทำคอนเทนต์ไหนมา จะปังหรือไม่ปัง
อย่ามาเร่ง อย่ามาคาดหวัง คิดเองทำเองได้
พอฉันปล่อยจอย จะดูคุณภาพผลงาน
ทำไมคลิปไม่ได้แมสสักคลิปเลยล่ะ
แล้วบอกตัวเองเป็น No.1 เรื่องคอนเทนต์
คือถ้าพูดแบบนี้แปลว่ารู้อยู่แล้วสิ
ว่าคอนเทนต์นี้จะแมส แต่ไม่เลือกทำให้เรา
เราเลยเลือกไม่ไปต่อ กับเงินที่เหลือ 100,000
และเลือกทิ้ง 15 คลิปที่เหลือไปเลย
ยังไงเราขาดทุนอยู่แล้ว
เพราะเหมือนเอาเงินไปละลายแม่น้ำเล่นอ่ะค่ะ
แล้วโพสกัดด่าลูกค้าฉ่ำ
แต่เอาจริงมาบอกไม่ได้หมายถึงเรา
แชทไม่ตอบนะ แต่เอาเรื่องเท็จไปเล่าให้เพจจ๊อกจ๊อกฟัง
ทั้งหมดให้เค้าโพสเป็นฉากๆ
และมาโพสด่าว่าเงิน1แสน ถือว่าทำบุญ
“ มีปัญหาก็ทักมาอีหน้าตึง ” 😆
ตอบแชทก่อนเนาะ ก่อนให้ทักไป
ลูกค้าคือศัตรูของเธอที่จะโพสด่าใคร
ตอนไหนก็ได้งั้นหรอ ที่ร้องห่มร้องไห้
บอกจะปรับปรุงตัว ลืมหน้าตัวเองไปแล้วหรอจ๊ะ
หรือแสดงตลอดเวลา พลิกลิ้นไปมา
และเอาฉันไปพูด ไปด่าฉ่ำในไลฟ์สินค้าของฉัน
ว่าเพราะเราทำให้ไม่มีงาน ไม่มีใครกล้าจ้าง
ของานหน่อย ตอนนี้มีคนเริ่มจ้าง เริ่มมั่นอีกแล้วหรอคะ
ถ้าเป็นทุกคนจะไปต่อกับคนประเภทนี้มั้ยคะ
ขอถามหน่อยจ่ะ ขอเงินคืนแต่แรกก็ไม่ให้
หล่อนไม่อยากทำคลิป ฉันไม่อยากจ้างต่อ
ก็แค่คืนตัง ทุกอย่างก็จบ แต่มาทำแบบนี้
ก็มักง่ายไปนะคะ จะเอาแต่เงินอย่างเดียว
เดี๋ยวแปะตัวอย่างให้ดูใต้เม้นนะคะ
* แล้วอีกอย่างนะคะ ไม่ใช่เราคนเดียวที่โดนแบบนี้ แค่เรื่องไม่ดังพอและเค้าไม่ได้ออกมาพูด คนทักมาหาดิฉันเป็น10คน โดนแบบเดียวกันหมด แบรนด์ไหนไม่ดัง เจ้าเล็กๆ ฟาดงวงฟาดงา เทเค้าหมด อย่ามารับบทเหยื่อค่ะ“