เครื่องบินหรือสนามมวย! 2 สาวตบตีกันบนเที่ยวบินจีน โวยวายเหม็นกลิ่นตัวของอีกฝ่าย(ชมคลิป)

อ้างอิงจากเว็บไซต์ข่าว Sing Tao Daily ผู้โดยสารรายหนึ่งเล่าว่าเหตุทะเลาะวิวาทเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งคร่ำครวญเกี่ยวกับกลิ่นตัวของผู้โดยสารหญิงอีกคน ไม่นานก่อนเครื่องบินจะทำการเทคออฟจากนั้นผู้โดยสารที่ถูกคว่ำครวญ ก็เริ่มเอาคืนด้วยการโวยวายเกี่ยวกับกลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงคู่กรณีเช่นกัน และไม่นานหลังจากนั้น ทั้งคู่ก็เข้าสู่การกระทบกระทั่ง ต่างเริ่มดึงผมของอีกฝ่าย กระตุ้นให้พวกพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินพยายามเข้าห้ามปรามอย่างไรก็ตามในระหว่างพยายามเข้าแยกผู้หญิงทั้งคู่ออกจากกันนั้น พนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินรายหนึ่งโดนลูกหลงถูกกัดไปที่แขนได้รับบาดเจ็บด้วยท้ายที่สุดแล้ว เหตุทะเลาะวิวาทก็นำไปสู่สถานการณ์ที่พวกผู้โดยสารทุกคนถูกพาตัวลงจากเครื่องบิน และต้องเดินทางล่าช้าเป็นเวลานานกว่า 2 ชั่วโมงในขณะที่พวกผู้โดยสารคนอื่นๆถูกพาตัวลงจากเครื่องบิน ผู้หญิง 2 คนได้ถูกส่งมอบตัวให้ตำรวจ ส่วนพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินที่โดนกัดแขนนั้น ถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระนั้นก็ตาม พนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินรายนี้ปลอดภัยดี ส่วนเที่ยวบินที่เดินทางล่าช้านั้น มีรายงานว่าได้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยแล้วในเวลาต่อมาผู้ใช้บัญชี "My Daily Life with the Flight Attendant" บนเว่ยปั๋ว สื่อสังคมออนไลน์จีน โพสต์ข้อความเล่าถึงเหตุการณ์นี้ว่า "เมื่อวันที่ 1 เมษายน บนเที่ยวบิน ZH9539 จากเซินเจิ้น ไปยังเมืองจิงเต๋อเจิ้น ก่อนออกเดินทาง มีผู้โดยสารหญิง 2 คน โต้เถียงกันอย่างดุเดือดเกี่ยวกับกลิ่นตัวกับกลิ่นน้ำหอม""ท้ายที่สุดแล้วการโต้เถียงได้แปรเปลี่ยนสู้การกระทบกระทั่งทางกาย และในระหว่างเข้าหยุดความขัดแย้ง พนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินรายหนึ่งโดนกัด ลูกเรือเข้าแทรกแซงและควบคุมสถานการณ์ได้ ต่อมา ผู้โดยสารทั้งหมดถูกพาตัวลงจากเครื่องบินและได้แต่รอ จนกระทั่งเที่ยวบินสามารถขึ้นบินได้ หลังจากดีเลย์หลายชั่วโมง" ข้อความระบุ(ที่มา:เวิลด์ออฟบัซ)