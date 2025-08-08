แม่นายโดนแล้ว!! เขมรก็อปเพลง “ท้องไม่รับ” ดัง พันกรถาม ฟ้องศาลโลกได้มั้ย?

แม่นาย ดัง พันกร ฟาดแรงหลังถูกเขมรก็อปเพลงท้องไม่รับ พร้อมถามแบบนี้ฟ้องศาลโลกได้มั้ย? ด้านชาวเน็ตแห่แซว วิ่งกันเป็นเพลงอินเดีย
วันนี้ (8 ส.ค.) เพจ “ดัง พันกร - DK Official" ได้โพสต์คลิปวิดีโอมิวสิควิดีโอเพลงจากประเทศกัมพูชา แต่ทำนองของเพลงกลับคล้ายเพลง ท้องไม่รับ ศิลปิน ดัง พันกร โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “แม่ฟ้องศาลโลกได้มั้ย?“
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตคอมเมนต์แซวกันสนั่น เช่น หมดกัน เพลงพี่ดังกู ทั้งภาษาทั้งดนตรีวิบัติหมด , ฟ้องเลยค่ะแต่ศาลโลกน่าไม่ทันใจ เราต้องฟ้องศาลพระภูมิค่ะแม่นาย กระทรวงนี้ทำงานรวดเร็ว , วิ่งกันเป็นเพลงอินเดียเลย ,ล้ำมาก...............ล้ำเขตแดน
คลิก>>>ชมคลิป
คลิก>>>ชมวิดีโอต้นฉบับ