ติดหล่มกลางป่า 4 ชั่วโมง! ทีมแพทย์อุ้มผางลุยภารกิจช่วย “ทารก 5 เดือน” หอบรุนแรง

สพฉ.เผยเหตุสะท้อนชีวิตจริงทีมแพทย์พื้นที่ห่างไกล ภารกิจส่งต่อผู้ป่วยทารกวัย 5 เดือนจากอุ้มผางสุดระทึก รถฉุกเฉินติดหล่มกลางป่า สัญญาณโทรศัพท์-วิทยุขาดหาย 4 ชั่วโมง ต้องอาศัยรถไถและชาวบ้านช่วยจนพาเด็กถึงโรงพยาบาล ใช้เวลารวมกว่า 9 ชั่วโมง
วันนี้ (12 ต.ค.) เพจ “สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ-สพฉ.1669“ ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ทีมพยาบาลกำลังนำคนไข้ส่งต่อจากพื้นที่ห่างไกล แต่ระหว่างทางรถเกิด ติดหล่มนานกว่า 4 ชั่วโมง สัญญาณโทรศัพท์และวิทยุขาดหาย ติดต่อขอความช่วยเหลือไม่ได้ ท่ามกลางสภาพอากาศและเส้นทางที่ยากลำบาก“
โดยระบุข้อความว่า “ภารกิจนี้สะท้อนชีวิตจริงของบุคลากรการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลได้เป็นอย่างดี สพฉ.ขอชื่นชม คุณวรนุช พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่านจากโรงพยาบาลอุ้มผางและผู้ที่ช่วยเหลือในเหตุการณ์นี้ทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิตเด็กน้อยอายุ 5 เดือนมีอาการหอบอย่างรุนแรง แต่รถฉุกเฉินติดหล่มกลางป่านาน 4 ชั่วโมง จนสามารถเข้ารับการรักษาจาก โรงพยาบาลได้ ใช้เวลา 9 ชั่วโมง
โดยพบว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Woranuch Konthanaphat“ ได้โพสต์ระบุข้อความว่า ”บันทึกไว้วันที่ 8/10/2568 ส่งคนไข้เด็ก 5 เดือนหอบเหนื่อย รถติดนาน 4 ชั่วโมง สัญญานโทรศัพท์ไม่มี สัญญาณวิทยุไม่มี ติดต่อใครไม่ได้ มีรถมอไซต์ขับผ่านมาให้พี่กันยาขี่ม้าขาวไปหม่องกั๊วะเพื่อหาคนมาช่วยดึงรถ (ไปรพ.สต.หม่องกั๊วะ) ทางนี้ก็รอพ่นยาเด็ก แล้วอยู่ๆระบบไฟดันมาเสีย ใช้งาน HFNC ไม่ได้ เด็กเริ่มงอแงเพราะรถติดนานมากแล้ว ยิ่งร้องให้งอแงยิ่งเหนื่อย เลยให้พ่อเด็กอุ้มลงจากรถให้อารมณ์ดีหน่อย สรุปแล้วเด็กเหนื่อยเยอะขึ้นระหว่างทาง
พี่จากรพ.สต.ห่อข้าว ซื้อขนมมาให้ นำรถไถมาดึง (พี่นพพี่มุข)ก็ดึงไม่ได้อยู่ดี รถไม่ขยับเลย จึงตัดสินใจนำเด็กขึ้นรถพี่ใจดีคนหนึ่ง เขาจะลงไปแม่จันทะ ให้พี่เขาย้อนกลับมาส่งให้ที่รพ.สต.หม่องกั๊วะ เพราะรถโรงพยาบาลมารอเราแล้ว ขอบคุณทุกคน ทุกหน่วยงาน เพื่อนร่วมทางที่น่ารักทุกๆคนที่ได้ช่วยเหลือคนไข้ในครั้งนี้“