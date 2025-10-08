xs
ไม่เหมือนใคร !! ชาวไทยเบิ้งลพบุรีตักบาตรเทโวฯ ด้วยลูกอม ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก สืบทอดกว่า 100 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ลพบุรี - แปลกไม่เหมือนใคร! ชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง จ.ลพบุรี สืบสานประเพณี “ตักบาตรเทโวโรหณะ” ด้วยลูกอมแทนข้าวปลาอาหาร ถือเป็นพิธีเก่าแก่กว่าศตวรรษ สะท้อนภูมิปัญญาและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง

วันนี้ ( 8 ต. ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดโคกสำราญ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ชาวไทยเบิ้งนับร้อยคนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ร่วมพิธี ตักบาตรเทโวโรหณะวันออกพรรษา ซึ่งแตกต่างจากที่อื่น เพราะใช้ “ลูกอม” เป็นเครื่องใส่บาตรแทนอาหารคาวหวาน

ประเพณีนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังวันออกพรรษา 1 วัน และถือเป็น ประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยเบิ้งที่สืบทอดมากว่า 100 ปี โดยลูกอมที่ใช้ตักบาตรมีทั้งแบบนมสดที่ชาวบ้านช่วยกันกวนเอง และลูกอมสำเร็จรูปจากตลาด

สำหรับที่มาของการตักบาตรลูกอม มีความเชื่อว่าในอดีตกาล หลังออกพรรษา พระสงฆ์จะออกธุดงค์เพื่อปฏิบัติธรรม แต่ด้วยเส้นทางที่กันดาร พระที่ได้รับบาตรลูกอมจึงนำติดตัวไปใช้ระหว่างเดินทาง หากหิวน้ำก็อมลูกอมแทนน้ำ หรือเมื่ออาพาธจากการฉันยาลูกกลอนรสขม ก็ใช้อมลูกอมเพื่อแก้ขมได้

พระครูผาสุกพัฒนสุนทร เจ้าอาวาสวัดโคกสำราญ รองเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม เปิดเผยว่า ประเพณีนี้มีที่มาสืบทอดจากพุทธกาล เดิมชาวบ้านนำน้ำผึ้งหรือน้ำอ้อยที่กวนจนเหนียวมาปั้นเป็นก้อนเล็ก ๆ ถวายพระพุทธองค์และพระภิกษุ เพื่อใช้ฉันแก้กระหายน้ำเวลาธุดงค์ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป น้ำผึ้งหายาก ชาวบ้านจึงปรับมาใช้ลูกอมแทน ซึ่งสะดวกและหาง่ายกว่า

จนถึงปัจจุบัน ประเพณีตักบาตรเทโวด้วยลูกอมของชาวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง ยังคงดำรงอยู่และถือเป็น “หนึ่งเดียวในโลก” ที่จัดขึ้นเฉพาะช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้น








