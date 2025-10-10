McLaren Racing ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Motul ในฐานะ Official Supplier ของทีม McLaren Formula 1

McLaren Racing จับมือ Motul ในฐานะ Official Supplier ทีม Formula 1 ตั้งแต่ฤดูกาล 2026
McLaren Racing ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Motul บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการคิดค้น ผลิต และจัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะสูง โดยแต่งตั้งให้ Motul เข้าร่วมเป็น Official Supplier ของทีม McLaren Formula 1 ตั้งแต่ฤดูกาล 2026 เป็นต้นไป
ภายใต้ความร่วมมือนี้ Motul จะสนับสนุนทีม McLaren Formula 1 ด้วย น้ำมันหล่อลื่นระบบเกียร์สมรรถนะสูง ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความท้าทายในสนามแข่งระดับโลก ตอกย้ำความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
Motul ในฐานะแบรนด์ที่ยืนหยัดด้านนวัตกรรมและสมรรถนะทางเทคนิคมาอย่างยาวนาน มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับ McLaren Formula 1 ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาไม่หยุดยั้ง ทั้งสองแบรนด์จึงพร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือ ความเป็นเลิศทั้งในด้านเทคโนโลยีและผลลัพธ์ในสนามแข่ง
การประกาศความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงศักยภาพของ Motul ในฐานะผู้เชี่ยวชาญระดับโลก แต่ยังเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่า นวัตกรรมและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสู่ความสำเร็จในโลกของ Formula 1
คุณนิค มาร์ติน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ร่วม (Co-Chief Commercial Officer) ของ McLaren Racing กล่าวว่า: “เรารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Motul เข้าสู่ครอบครัว McLaren Formula 1 ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางเทคนิค Motul ถือเป็นพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับค่านิยมและมรดกของ McLaren ได้อย่างใกล้ชิด เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์ความสำเร็จภายใต้ความร่วมมืออันน่าตื่นเต้นครั้งนี้”
คุณแอนดรีอา คุลเซีย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์และสื่อสารองค์กร (Chief Brand and Communications Officer) ของ Motul กล่าวว่า: “ความร่วมมือครั้งนี้กับ McLaren ถือเป็นการกลับเข้าสู่เวที Formula 1 ของ Motul อีกครั้ง ในประเภทการแข่งขันที่เราสร้างช่วงเวลาอันน่าจดจำที่สุดไว้ในประวัติศาสตร์ของแบรนด์ นี่คือโอกาสอันยอดเยี่ยมในการผสานความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนไปสู่สมรรถนะและนวัตกรรมขั้นสูงสุด และเราภูมิใจอย่างยิ่งที่ผลิตภัณฑ์ของเราได้มีส่วนช่วยเสริมศักยภาพให้กับหนึ่งในทีมแข่งที่ทรงเกียรติที่สุดของโลก”
เกี่ยวกับ McLaren Racing
McLaren Racing ก่อตั้งโดยนักแข่งรถ บรูซ แมคลาเรน ในปี 1963 ทีมลงแข่ง Formula 1 ครั้งแรกในปี 1966 ตั้งแต่นั้นมา McLaren คว้าแชมป์โลก Formula 1 ไปแล้ว 21 สมัย ชนะการแข่งขัน Formula 1 Grands Prix กว่า 200 ครั้ง คว้าแชมป์ Indianapolis 500 สามครั้ง และชนะ Le Mans 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงแข่ง
McLaren Racing ลงแข่งขันในทั้งหมด 4 รายการแข่ง โดยทีมเข้าร่วม FIA Formula 1 World Championship กับนักขับ McLaren F1 อย่าง แลนโด นอร์ริส และ ออสการ์ ปิแอสตรี ใน NTT INDYCAR SERIES กับนักขับ Arrow McLaren ได้แก่ ปาโต้ โอ’วาร์ด, โนแลน ซีเกล และ คริสเตียน ลุนด์การ์ด รวมถึง F1 Academy กับสมาชิก Driver Development Programme อย่าง เอลล่า ลอยด์ ทีมยังเข้าร่วมแข่งขันใน F1 Sim Racing Championship ในชื่อ McLaren Shadow
McLaren เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในวงการกีฬามอเตอร์สปอร์ตและเป็นผู้ลงนามในข้อตกลง UN Sports for Climate Action Commitment ทีมมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2040 พร้อมสร้างวัฒนธรรมที่หลากหลายและครอบคลุมในอุตสาหกรรมมอเตอร์สปอร์ต
McLaren Racing – Official Website
เกี่ยวกับ Motul
Motul เชี่ยวชาญด้านการคิดค้น ผลิต และจัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง ที่ช่วยยกระดับสมรรถนะในหลากหลายการใช้งาน ตั้งแต่พาวเวอร์สปอร์ต รถยนต์โดยสาร รถบรรทุกหนัก ไปจนถึงการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม Motul เป็นผู้บุกเบิกน้ำมันสังเคราะห์ด้วยผลิตภัณฑ์เรือธง 300V น้ำมันหล่อลื่นกึ่งสังเคราะห์ตัวแรกของโลก บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญระยะยาวนี้ Motul ขยายความเชี่ยวชาญไปสู่ผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และจักรยาน
รวมถึงของเหลวขั้นสูงสำหรับการจัดการความร้อนของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างดิจิทัล เช่น ศูนย์ข้อมูล (data centers) เพื่อตอบโจทย์ทั้งสมรรถนะและความยั่งยืนในอนาคต
Motul ก่อตั้งในปี 1853 เป็นบริษัทระดับโลกที่มีตัวแทนอยู่ใน 160 ประเทศ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา แบรนด์สร้างชื่อเสียงมั่นคงในฐานะพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจ สนับสนุนสมรรถนะของผู้ผลิตชั้นนำ ทีมมอเตอร์สปอร์ตชั้นยอด และรายการแข่งขันสำคัญต่างๆ เช่น 24 Hours of Le Mans, WEC, MotoGP, Dakar, Goodwood และ UCI Mountain Bike World Series