กรรมติดจรวด! หนุ่มใจโหด"เตะแมว"โดนไล่ออกจาก "ร้านเจ้เล้ง" อัพเดทแมวปลอดภัยแล้ว

จากกรณี ชายเตะแมวจนกระเด็นตกพื้น ล่าสุดถูกพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานร้าน “เจ้เล้ง” แล้ว ด้านทางมูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์ อัพเดทแมวปลอดภัยแล้ว
วันนี้ (10 ต.ค.) โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปสุดสะเทือนใจที่ชายคนหนึ่งตั้งกล้องถ่ายขณะเตะแมวด้วยความรุนแรงจนแมวกระเด็นตกพื้น กลายเป็นที่วิจารณ์สนั่นโซเชียลฯถึงพฤติกรรมของชายรายนี้
ต่อมา เพจ “รักหมาจัง” ได้โพสต์อัพเดทอาการเจ้าเหมียวตัวดังกล่าวระบุว่า “น้องแมวตัวที่โดนเตะปลอดภัยดีค่ะ ตอนนี้แม่ของน้องได้รับน้องทั้งคู่ออกมาดูแลแล้วค่ะ แม่ของน้องบอกว่าน้องยังคงมีอาการตกใจอยู่“
ล่าสุด บริษัท เอ แอนด์ เจ บิวตี้โปรดักส์ (ร้านเจ้เล้ง) ได้ออกแถลงการณ์ ขอแจ้งให้ทราบถึงการดำเนินการต่อกรณีการทารุณสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของบริษัทฯ ว่า “เรื่อง : การพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของ นายสรุศักดิ์ (สงวนนามสกุล) พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงบริษัท เอ แอนด์ เจ บิวตี้โปรดักส์ จำกัด (ร้านเจ้าลัง) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับทราบและตรวจสอบกรณีการกระทำอันโหดร้ายหารุณต่อสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นแมวของกรรยาของ นายสรุศักดิ์ ศรีขันชมา พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงของบริษัทฯ
บริษัทฯ ขอเรียนยืนยันว่า บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อสิ่งมีชีวิตใดๆ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น และถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดต่อคุณธรรมและจริยธรรมที่บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด อาศัยอำนาจและเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า นายสรุศักดิ์ (สงวนนามสกุล) พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง ได้พ้นสภาพจากการเป็นหนักงานของ บริษัท เอ แอนด์ 19 บิวดี้โปรดักส์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
นับจากวันที่พันสภาพการเป็นพนักงาน การกระทำใดๆ ของนายสรุศักดิ์ (สงวนนามสกุล) จะไม่มีผลผูกพันหรือเกี่ยวข้องใดๆ กับ บริษัท เอ แอนด์ เจ บิวตี้โปรดักส์ (ร้านเจ้เล้ง) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ ยึดมันในความรับผิดชอบต่อสังคมและจะดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานและจริยธรรมขององค์กร จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
โดย ทางมูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์ ได้ออกมาอัปเดตอาการของน้องแมวตัวดังกล่าวว่า ปลอดภัยแล้วไม่เป็นอะไร ความว่า “แฟนที่เลิกกันแล้วของคนเตะแมว พาน้องแมวไปหาหมอแล้ว น้องปลอดภัยไม่เป็นอะไรและแฟนสาวจะเป็นผู้เลี้ยงแมวต่อไป คนเตะแมวกำลังขึ้นศาลดอนเมืองวันนี้”