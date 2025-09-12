โซเชียลฯไต้หวันระอุ! หลังสาวไทยในไถจงกดหนูแฮมสเตอร์ลงชักโครกแถมโพสต์คลิปประชดแฟน

ทารุณสัตว์สุดสะเทือนใจ! โลกโซเชียลไต้หวันระอุหลังหญิงไทยวัย 27 ปีในเมืองไถจงก่อเหตุจับหนูแฮมสเตอร์ 10 ตัวทิ้งลงชักโครกพร้อมโพสต์คลิปประชดแฟนหนุ่ม กลายเป็นคลิปฉาวที่ถูกประณามสนั่น ชาวเน็ตพากันรุมสาปแช่งว่าเป็นพฤติกรรมโหดร้ายไร้มนุษยธรรม หลายเสียงเรียกร้องให้ดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด และถึงขั้นตะโกนขับไล่ให้ส่งตัวกลับประเทศไทย
วันนี้ (12 ก.ย.) เกิดเหตุสะเทือนใจที่ประเทศไต้หวัน เมื่อหญิงไทยวัย 27 ปี ที่พำนักอยู่ในเมืองไถจง ก่อเหตุสุดโหดจับหนูแฮมสเตอร์จำนวน 10 ตัว ทิ้งลงโถส้วมแล้วกดชักโครก พร้อมถ่ายคลิปวิดีโอเผยแพร่ลงโซเชียล เพื่อประชดแฟนหนุ่มหลังมีปัญหาทะเลาะกัน
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจอย่างกว้างขวางในสังคมไต้หวัน และกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์อย่างร้ายแรง ล่าสุด อัยการเขตไถจงได้ตั้งข้อหาฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 2 ปี และปรับเป็นเงินหลายแสนถึงล้านดอลลาร์ไต้หวัน
นอกจากนั้น ในโลกออนไลน์ของไต้หวันยังเกิดกระแสตีกลับอย่างรุนแรง ชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความโกรธแค้น พร้อมพากันคอมเมนต์โจมตีว่าเป็นการกระทำที่ “โหดร้ายและไร้มนุษยธรรม” บางส่วนเรียกร้องให้ ไล่หญิงไทยรายนี้กลับประเทศ โดยระบุว่า “คนที่มีจิตใจโหดร้ายแบบนี้ไม่ควรอยู่ในไต้หวัน” ขณะที่อีกหลายเสียงย้ำว่า ควรลงโทษให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
เจ้าหน้าที่ระบุว่า พฤติกรรมดังกล่าวไม่เพียงเป็นการทำร้ายสัตว์อย่างโหดร้าย แต่ยังแสดงถึงความไม่สำนึกผิด เนื่องจากผู้ก่อเหตุยังนำคลิปมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์ โดยคดีนี้อยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนและพิจารณาโทษตามกฎหมาย