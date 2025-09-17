กมธ.ท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุสิงโตรุมขย้ำ จนท.ดับ ตร.สอบพยานแล้ว 9-10 ปาก

กมธ.ท่องเที่ยวและกีฬา พร่อมหน่งยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่ซาฟารีเวิล์ด ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุสิงโตรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่เสียชีวิต ส่วนความคืบหน้าทางคดีสอบพยานแล้ว 9-10 ปาก
วันนี้ (17 ก.ย.) พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ประธานคณะอนุกรรมาธิการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและกีฬา วุฒิสภา พร้อมด้วยอธิบดีกรมการท่องเที่ยว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตำรวจ สน.คันนายาว และเลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมกันลงพื้นที่ซาฟารีเวิลด์ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีที่สิงโตรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เสียชีวิต เมื่อวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา
โดยกลุ่มคณะดังกล่าวได้ทยอยเดินทางมาถึงยังซาฟารีเวิลด์ตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมา ก่อนเข้าไปในบริเวณสำนักงานของซาฟารีเวิลด์ โดยมีการพูดคุยหารือกับผู้บริหารซาฟารีเวิล์ด จากนั้นเข้าไปสำรวจตรวจสอบภายในพื้นที่ซาฟารีโซนสัตว์ดุร้าย เพื่อตรวจสอบความเป็นอยู่ของสิงโตที่เกิดประเด็น จากนั้นพล.ต.ต.อังกูร พร้อมด้วยคณะหน่วยงานที่เดินทางมาร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ดังกล่าวได้ทยอยเดินทางกลับออกไปทันที
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า การหารือในวันนี้เป็นเพียงแค่การพูดคุยเกี่ยวกับการทบทวนมาตรการความปลอดภัยเท่านั้น ส่วนรายละเอียดต่างๆ จะมีการไปหารือเพิ่มเติมที่รัฐสภาในช่วงบ่ายวันนี้
สำหรับคืบหน้าทางคดี ขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุไปแล้ว 9-10 ปาก โดยเป็นทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและครอบครัวผู้เสียชีวิต แต่รายละเอียดทางคดียังไม่สามารถเปิดเผยได้ ส่วนการสรุปข้อหานั้น ขอให้ทางพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนก่อน ถึงคอยพิจารณาในเรื่องของข้อหาความผิดต่อไป