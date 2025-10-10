สระแก้วตึงเครียด! ครบเส้นตาย 10 ต.ค. ผลักดันเขมรรุกพื้นที่ ”หนองจาน“ ไร้ท่าทีตอบรับ พบชาวกัมพูชาเริ่มแห่เข้าพื้นที่แนวชายแดนเกือบร้อยคน

ครบกำหนดเส้นตาย 10 ต.ค. สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาตึงเครียด หลังผู้ว่าฯ สระแก้วยื่นคำขาดให้ชาวกัมพูชาที่รุกล้ำพื้นที่ บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว อพยพออก แต่ไร้สัญญาณตอบรับจากฝ่ายกัมพูชา! ล่าสุด เพจ สวท.สระแก้ว เผยภาพความเคลื่อนไหวฝั่งเขมร พบประชาชนเริ่มแห่เข้าพื้นที่แนวชายแดน บ้านเปรยจันเกือบหนึ่งร้อยคน ท่ามกลางรายงานจากสื่อกัมพูชาว่าชาวบ้านจะไม่ยอมออกจากพื้นที่พิพาท จับตามาตรการต่อไปของไทยหลังสิ้นสุดกำหนดเส้นตายวันนี้
สถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่จังหวัดสระแก้ว ยังคงเป็นที่จับตาอย่างใกล้ชิด หลังถึงเส้นตายในวันที่ 10 ต.ค. นี้ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ยื่นคำขาดให้ทางการกัมพูชาส่งแผนอพยพชาวกัมพูชาที่เข้ามาก่อสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ำเขตแดนไทย ในพื้นที่บ้านหนองจาน–บ้านหนองหญ้าแก้ว ออกไป
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าทางการกัมพูชายังไม่มีท่าทีตอบรับต่อการผลักดันดังกล่าวอย่างชัดเจน อีกทั้งสื่อกัมพูชายังรายงานว่า ชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พิพาทจะยังคงปักหลักและไม่ออกจากพื้นที่รุกล้ำ
ล่าสุด วันนี้ (10 ต.ค.) เพจ “สวท.สระแก้ว” ได้โพสต์ภาพบรรยากาศฝั่งประเทศกัมพูชา พบว่ามีประชาชนชาวกัมพูชาเริ่มทยอยเดินทางเข้าไปในพื้นที่บ้านเปรยจัน บริเวณแนวชายแดนแล้ว เกือบหนึ่งร้อยคน ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงตึงเครียดและต้องจับตามาตรการของฝ่ายไทยต่อไป