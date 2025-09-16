กองทัพบกชี้แจงปมทหารเขมรค้นตัวทหารไทย อ้างแค่เข้าใจผิด-สุดท้ายร่วมสังเกตการณ์ได้ตามปกติ

เหตุการณ์ทหารกัมพูชาเข้าตรวจค้นตัวทหารไทยบริเวณช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี จนเกิดความขัดแย้งถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย ล่าสุด โฆษกกองทัพบก ได้ออกมาชี้แจงว่า เป็นความเข้าใจผิดระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) โดยระบุว่าหลังการเจรจา ทั้งสองฝ่ายได้กลับมาประสานงานกันตามปกติแล้ว
จากกรณี เฟซบุ๊กเพจ “ไทอีสานมักม่วน” โพสต์คลิปวิดีโอทหารเขมรค้นตัวทหารไทย ขัดขวางและกระทบกระทั่งกัน ที่ช่องอานม้า โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"ทหารไทยไล่ทหารเขมรนำกำลังพลขึ้นมาที่ช่องอานม้า ขัดกับข้อตกลงที่คุยกันไว้ มีการค้นตัวทหารไทยเป็นพฤติกรรมที่เหิมเกริมมาก ทำไมเราไม่ยื่นคำขาดเข้ามายิงทันที"
ล่าสุด วันนี้ (16 ก.ย.) มีรายงานว่า พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ภาพเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 68 ซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้นำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) - กัมพูชา ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ชายแดนกัมพูชา–ไทย ในพื้นที่ช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี
ทางฝ่ายไทยได้เข้าไปประสานงานเพื่อร่วมสังเกตการณ์ตามที่เคยประสานตกลงกันไว้ แต่ฝ่ายกัมพูชากลับเข้ามาแสดงท่าทีขัดขวาง จึงได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกัน หลังจากนั้นก็สามารถเข้าสังเกตการณ์ได้ตามปกติ