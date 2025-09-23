ผบ.ทร.แนะยื่นคำขาด กาสิโนเขมรล้ำเขตแดน เขาจะรื้อเอง-ให้เรารื้อ หรือจะยกให้เรา

ผบ.ทร.แนะยื่นข้อเสนอถึงกัมพูชาปมกาสิโนล้ำเขตแดน จะรื้อเอง หรือให้เรารื้อ หรือจะยกให้เราใช้ประโยชน์ ยัน พื้นที่ไทยไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิ์ ไม่ว่าเขาจะดีหรือไม่ดูอย่างไร เราต้องมีจุดหมายที่ชัดเจน
วันที่ 23 ก.ย.พลเรือเอก จิรพล ว่องวิทย์ ผู้บัญชาการกองทัพเรือ (ผบ.ทร.)ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพื้นที่พิพาทชายแดนจันทบุรี และตราด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ ที่มีการสร้างกาสิโนที่รุกล้ำพื้นที่อ้างสิทธิ์ของไทย ที่ประชาชนรู้สึกคับข้องใจอยู่ขณะนี้ว่า อย่าใช้คำว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์ และขอให้ไปเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราขีดเส้นเอาไว้และตนไม่อยากไปรื้อฟื้นว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีใด แต่สิ่งที่เราควรจะทำต่อหรือเดินหน้าต่อคือต้องทำให้มีความชัดเจน หากเราดูแล้วว่ามันรุกล้ำจริง เราก็ต้องไปถามคนที่เคยทำว่าที่ตรงนั้นเป็นของใคร
”คุณจะรื้อออกไปเอง หรือจะให้เรารื้อออกไปให้ หรือว่าหากเราเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วยกให้เราใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ “ พลเรือเอก จิรพล กล่าว
โดยพลเรือเอก จิรพล ระบุต่อว่า สิ่งที่ตนพูดมาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่ช่องทางและเสนอทางออกที่ควรจะได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายหากเขาเข้าใจว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่ของเขา ข้อตกลงก็จะง่ายขึ้นในการจัดการพื้นที่ดังกล่าว
เมื่อถามว่าในส่วนท่าทีของฝั่งประเทศกัมพูชาที่ผ่านมาเหมือนว่าจะไม่มีท่าทีจะเจรจากับไทยเราเลยนั้นรู้สึกลำบากใจหรือไม่ พลเรือเอก จิรพล บอกว่า ก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำงาน จะเป็นอย่างไรเรามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว เขาจะดีหรือไม่ดีอย่างไรเราก็ต้องพาไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้ให้ได้ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญ