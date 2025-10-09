ททท. เปิดตัวงาน DNA Travel & Fair 2025 รวบรวม Subculture ให้ทุกคนค้นหาสไตล์การท่องเที่ยวตัวเอง

วันนี้ (9 ตุลาคม 2568) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวงาน DNA Travel & Fair 2025 โดยมี นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวตามไลฟ์สไตล์ของตนเองกับ 5 โซนกิจกรรมที่รวบรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมย่อย (Subculture) ของประเทศไทยไว้แบบจัดเต็ม ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น G ฮอลล์ 3 – 4
นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว ตั้งเป้าหมายชัดเจนในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว หรือ Tourism Hub ของโลก ซึ่งไม่ใช่เพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงการเดินทาง วัฒนธรรม และประสบการณ์อย่างไร้รอยต่อ การจัดงาน DNA Travel & Fair 2025 ในครั้งนี้ จึงถือเป็นอีเวนต์สำคัญที่ได้นำแนวคิด Subculture หรือ วัฒนธรรมย่อย มาผนวกกับการท่องเที่ยวตามความสนใจ เพื่อสร้างประสบการณ์ ที่แตกต่างให้แก่นักท่องเที่ยวได้ค้นหาสไตล์การท่องเที่ยวที่เข้ากับตนเอง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทาง ที่ตรงใจมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้นำเสนอสินค้าบริการและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย อันนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
นายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่าพฤติกรรมการเดินทาง ของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันไม่ได้มองหาเพียงแค่การเยี่ยมชมสถานที่สวยงาม แต่มุ่งค้นหาประสบการณ์ที่มีความหมาย เน้นความเป็นส่วนตัว และตอบสนองต่อความสนใจเฉพาะด้านของตนเองอย่างแท้จริง (Personalized Experience) ทำให้การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ททท. จึงได้จัดงาน DNA Travel & Fair 2025 ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้โครงการ “DNA 2025 (Destination Navigator Assessment)” นำเสนอผ่านแนวคิด “Thailand’s Subculture: Decode Your Journey” เพื่อเป็นหนึ่งในอีเวนต์ที่ตอบโจทย์การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านความชอบส่วนบุคคล พร้อมทั้งนำเสนอเส้นทางและประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งผจญภัย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ จัดเต็มผ่าน 5 โซนกิจกรรม ทั้งนี้ ททท. คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานตลอด 4 วันกว่า 100,000 คน และสร้างรายได้ตลอดการจัดงานกว่า 400 ล้านบาท
ภายในงาน DNA Travel & Fair 2025 ททท. ได้จัดแบ่งเป็น 5 โซนหลักที่รวบรวมความสนใจของนักเดินทางไว้ด้วยกัน ดังต่อไปนี้
โซน THAI POP: รวบรวมวัฒนธรรมสมัยนิยม ทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ และดนตรี ที่จะกลายเป็นแรงบันดาลใจในการเดินทาง โดยมีไฮไลต์ที่น่าสนใจ อาทิ การจัดแสดง Art Toy จาก Trendy Gallery พบกับกองทัพศิลปินจาก GMMTV อาทิ มิลค์-เลิฟ, จิมมี่-ซี และ fandom characters อาทิ Polcasan, Demier และ Muv muv และ บูท Official Merchandise จาก GMMTV
โซน SIAM STYLE: พาทุกท่านย้อนมนต์เสน่ห์ของไทยในอดีตผ่านกิจกรรมและนิทรรศการต่าง ๆ โดยมีไฮไลต์ที่น่าสนใจ คือ นิทรรศการชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ กิจกรรมดูดวงกับอาจารย์แห้ว ศาลเจ้าพ่อนาคราช และการออกร้านขายสินค้าของศิลปินหมอลำลูกทุ่งชื่อดัง
โซน WORK & PLAY: คอมมูนิตี้สำหรับนักเดินทางยุคใหม่ที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ และเทคโนโลยี ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และวิถีการทำงานแบบ Workation โดยมีไฮไลต์สำคัญ อาทิ นิทรรศการภาพถ่ายจาก “Fotoclub BKK” บูทกิจกรรมจาก Fastwork รวมโอกาสสร้างรายได้และไอเดียสุดครีเอทีฟในที่เดียว และ TikTok Live Studio
โซน LIFESTYLE & FAMILY: ตอบโจทย์ทุกความชอบที่หลากหลาย เพิ่มพลังชีวิต เติมเต็มความสุข สำหรับครอบครัว พบกับ Jurassic World Experience การแสดงสัตว์เลี้ยงแสนรู้ และกิจกรรมนวดผ่อนคลาย
โซน THAI TASTE: สวรรค์ของนักชิมรวบรวมสุดยอดร้านอาหารชื่อดังในกระแส เพื่อสร้างสุดยอดประสบการณ์ด้านอาหารมาให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัส พร้อมกิจกรรม Chef Workshop จากเชฟภูมิ เชฟชื่อดังของเมืองไทย
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานห้ามพลาดชมการแสดงจากศิลปินชื่อดังได้ทุกวัน ได้แก่ 9 ตุลาคม 2568 : เก่ง หฤษฎ์ และ น้ำปิง นภัสกร นักแสดงนำจากซีรีส์ “เขมจิราต้องรอด”เวลา 19.30 น. 10 ตุลาคม 2568 : การแสดงจากคณะลิเกสองเทพบุตรสุดที่รัก เวลา 13.00 น. และ คอนเสิร์ตจาก PALMY เวลา 18.00 น. 11 ตุลาคม 2568 : ยูกิ ไหทองคำ เวลา 13.00 น. และ 12 ตุลาคม 2568 : ปิดท้ายความม่วน ด้วย ลำไย ไหทองคำ เวลา 13.00 น. การแสดงจากศิลปิน FELIZZ เวลา 14.00 น. และ วงหมอลำแห่งยุค ระเบียบวาทะศิลป์ เวลา 15.00 น.
พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ร่วมสะสมแต้มจากการซื้อสินค้าและบริการภายในงาน โดยทุก ๆ 100 บาท จะได้รับ 10 แต้ม สำหรับนำไปแลกและลุ้นรับสิทธิพิเศษจากบูทต่าง ๆ ภายในงาน
ทั้งนี้ งาน DNA Travel & Fair 2025 จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ - 12 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 – 21.00 น.
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น G ฮอลล์ 3 – 4 ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีตลอดทั้งงาน โดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page: Thailand Festival หรือ โทร. 1672 Travel Buddy