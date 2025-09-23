ททท. เตรียมพร้อมจัดเต็มทุกมิติใหม่การท่องเที่ยวผ่านงาน DNA Travel & Fair 2025 ที่สุดของงานมหกรรมท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

วันนี้ (23 กันยายน 2568) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงข่าวเปิดตัวงาน “DNA 2025 (Destination Navigator Assessment)” ภายใต้แนวคิด “Thailand’s Subculture: Decode Your Journey” เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ในวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น G ฮอลล์ 3 – 4 งานที่รวบรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมย่อย (Subculture) ของประเทศไทย จัดเต็ม 5 โซนกิจกรรม เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวไว้ในงานเดียว โดยมี นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. เป็นประธานในการแถลงข่าว ณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคาร ททท.
นายณัฐ ครุฑสูตร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม ททท. กล่าวว่า กลุ่มวัฒนธรรมย่อย (Subculture) ถือเป็นสิ่ง ที่สะท้อนตัวตนและความชอบเฉพาะกลุ่มของบุคคล ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าความชื่นชอบดังกล่าวเป็นสารตั้งต้นให้เกิดความหลากหลายในสังคมและพฤติกรรมการท่องเที่ยวตามไลฟ์สไตล์ที่เด่นชัด ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวคุณภาพที่แวดวงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ควรมองข้าม
จึงเป็นที่มาของการจัดงาน DNA 2025 (Destination Navigator Assessment) ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยมีเป้าหมายในการถอดรหัสความสนใจ ไลฟ์สไตล์ และตัวตนของนักเดินทาง เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคล (Personalized) ผ่านการจัดกิจกรรม “DNA Travel & Fair 2025” ที่สุดของงานมหกรรมท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ ทุกไลฟ์สไตล์ มุ่งนำเสนอเส้นทางและประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งผจญภัย วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ นำเสนอจัดเต็มผ่าน 5 โซนกิจกรรม พร้อมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และหน่วยงาน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
งาน DNA Travel & Fair 2025 ในปีนี้ได้จะเนรมิตให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ผ่าน “Immersive Room: Your DNA – The Black Box” ซึ่งเป็นห้องทดลองเสมือนจริงที่สะท้อนตัวตนและแนวทางการท่องเที่ยวของผู้เข้าร่วมงานตามเฉดสีของวัฒนธรรมย่อยต่าง ๆ ผ่าน 5 โซนหลักภายนงานที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
โซน THAI POP: เจาะลึกวัฒนธรรมสมัยนิยมที่ได้รับอิทธิพลทั้งจากประเทศไทยและกระแสโลก พบกับกิจกรรมน่าสนใจมากมาย อาทิ
POP Gallery จัดแสดงผลงาน Art Toy หาชมยากจาก Trendy Gallery, บูธ Official Merchandise จาก GMM TV พร้อมมาสคอตและกิจกรรมพิเศษ, Drag Room พื้นที่ให้คุณได้ปลดปล่อยตัวตนและแปลงโฉมกับ Drag Queen ชื่อดังและนักแสดงจาก Alcazar Cabaret Pattaya, House of Pop Market ตลาดที่รวบรวมร้านค้าจากศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง
โซน SIAM STYLE: สัมผัสวิถีคลาสสิกและมนต์เสน่ห์ของไทยในอดีตผ่านกิจกรรมและนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ, นิทรรศการของสะสมวินเทจหายากจากบ้านพิพิธภัณฑ์ คุณาวงศ์, โซนดูดวง Maison Divination & Mystique กับอาจารย์แห้ว ในวันที่ 9 ตุลาคม เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป รวมถึงกิจกรรมของคณะลิเก หมอลำ และลูกทุ่ง ที่เปิดโอกาสให้พบปะแฟนคลับอย่างใกล้ชิด
โซน WORK & PLAY: คอมมูนิตี้สำหรับนักเดินทางยุคใหม่ ที่สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ โดดเด่นด้วย Digital Tunnel ที่นำเข้าสู่วิถีเมืองดิจิทัล พร้อมกิจกรรมมากมาย อาทิ นิทรรศการภาพถ่าย “Next Destination” โดย Foto club BKK, TikTok LIVE Studio ที่เปิดโอกาสให้คุณได้ทดลองเป็นนักไลฟ์มืออาชีพ, พื้นที่ทำงานร่วมกับคาเฟ่บรรยากาศเก๋ไก๋จากกาแฟพันธุ์ไทย
พื้นที่ของฟรีแลนซ์ สร้างโอกาส สร้างรายได้ เชื่อมตรงสู่ Platform Fastwork
โซน LIFESTYLE & FAMILY: เพิ่มพลังชีวิต เติมเต็มความสุข และสร้างประสบการณ์การเดินทางสำหรับครอบครัว ผ่านกิจกรรมมากมาย อาทิ โซนถ่ายภาพและกิจกรรมจาก Jurassic World Experience, แลนด์มาร์คจำลองม้าหมุนบนหุบเขา พร้อมกิจกรรมจากฟาร์มต่างๆ พื้นที่ส่วนกลางสำหรับกิจกรรมหมุนเวียน เช่น การแสดงสัตว์เลี้ยงแสนรู้ และการให้ความรู้ ด้าน Wellness Tourism
โซน THAI TASTE: สวรรค์ของนักชิมที่รวบรวมร้านอาหารไทยชื่อดังจากทุกภาค ทั้งร้านดังจาก TikTok และร้านของดาราอินฟลูเอนเซอร์กว่า 95 ร้าน พร้อมกิจกรรม Chef Workshop ที่เชฟชื่อดังจะมาสาธิตการทำอาหาร Fine Dining จากวัตถุดิบท้องถิ่น
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมมากมายที่นักท่องเที่ยวสามารถร่วมสนุกได้ เพียงลงทะเบียนเข้างาน ฟรี! ผ่านระบบออนไลน์ โดยการสแกน QR Code กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่สะท้อนตัวตนของคุณ และทุกยอดใช้จ่ายภายในงาน ครบทุก 100 บาท รับ 10 คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัลและสิทธิ์ร่วมทำกิจกรรมสุด Exclusive อาทิ Personal Color ดูดวง Drag Makeover, Special Menu จากกาแฟพันธุ์ไทย Puppy Yoga และ Upcycling Workshop
รวมไปถึงกิจกรรมบนเวทีกลางตลอดทั้ง 4 วันของการจัดงาน อาทิ การแสดงจาก Fino the Ranad, เดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทย, กิจกรรมส่งเสริมการขาย Workation 100 เดียวเที่ยวได้งาน พร้อมจัดเต็มความบันเทิงจากศิลปินและนักแสดงชื่อดังตลอดการจัดงาน 9 ตุลาคม 2568 : เก่ง หฤษฎ์ และ น้ำปิง นภัสกร นักแสดงนำจากซีรีส์ “เขมจิราต้องรอด” 10 ตุลาคม 2568 : การแสดงจากคณะลิเกสองเทพบุตรสุดที่รัก และคอนเสิร์ตจาก PALMY 11 ตุลาคม 2568 : ยูกิ ไหทองคำ และ 12 ตุลาคม 2568 : ปิดท้ายความม่วนด้วยลำไย ไหทองคำ และวงหมอลำแห่งยุค ระเบียบวาทะศิลป์
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page : ThailandFestivalหรือ โทร. 1672 Travel Buddy