ศิลปินวัยรุ่นตัวท็อป ตบเท้าร่วมงาน ! ฟรีคอนเสิร์ตใหญ่เล่นน้ำกลางเมือง “FWD Music Live Fest 3#TimeToPlaySongkran” โดย FWD ประกันชีวิต

บริเวณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ลงทะเบียนรับสิทธิ์หน้างาน เริ่มตั้งแต่เวลา 13:01 น.และคอนเสิร์ตเริ่มเวลา 14:00 น.เป็นต้นไป จำนวนจำกัด 800 ท่าน / วัน (ลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้างานวันต่อวันเท่านั้น) เปิดให้เข้าพื้นที่ร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.





กระแสตอบรับท่วมท้น กับกิจกรรม ฟรีคอนเสิร์ตใหญ่เล่นน้ำกลางเมืองโดย FWD ประกันชีวิต ที่ขนทัพศิลปินวัยรุ่นตัวท๊อปเบอร์ต้นของประเทศ Palmy TATTOO Color, POLYCAT , SARAH SALORA, ร่วมด้วยศิลปิน วัยรุ่นตัวท็อป อาทิ Rooftop, Slapkiss, Chili Fish Cigarettes Summer George, Sauce, LYKN, Perses, Atlas, URBOY TJ และ Tillybird AGAIN, BAMM, NaNon, 4EVE, PSYCHIC FEVER, Proxie มาสร้างความสุข ระเบิดความมันส์ และเปิดเวทีให้น้องๆ School Bands ปล่อยพลังโชว์ความสามารถทางดนตรีพร้อมชวนทุกคนร่วมเล่นน้ำ เติมความสุข สนุกกับการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ กับกิจกรรมตลอด 3 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 19-21 เมษายน 2567 ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์หลังประสบความสำเร็จกับการจัดงานฟรีคอนเสิร์ตทั้ง 2 ครั้ง เมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคม และตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 6,500 คนจากทั้งสองงานที่จัดไป โดย FWD ประกันชีวิต ยังคงเดินหน้าสร้างการรับรู้และการจดจำแบรนด์ผ่านการใช้กลยุทธ์ Brand Experience โดยใช้Music Experience เป็นสื่อกลางในการคอนเนคกลุ่มYoung Gen ที่ชื่นชอบดนตรีได้มารวมตัวกัน นอกจากนี้ เราได้ทำการสำรวจผู้บริโภค จากการวัดผลโดย Blackbox Research บริษัทชั้นนำด้านงานวิจัยและสำรวจข้อมูลทางการตลาดจากประเทศสิงคโปร์ พบว่า เราสามารถผลักดัน Brand Performance ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ โดยผลสำรวจด้าน Brand Awareness เพิ่มขึ้น 5% จากการจัด ฟรีคอนเสิร์ตครั้งที่ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน”“FWD Music Live Fest 3 #TimeToPlaySongkran” มีแนวคิดการจัดงานที่ถูกพัฒนาต่อยอดจาก Brand Campaign ในปีนี้คือ ชีวิตคิดแล้วต้องใช้ โดย FWD ประกันชีวิต อยากให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตให้เต็มที่ โดยเฉพาะความสนุกระดับประเทศที่เป็นสีสันของหน้าร้อนในประเทศไทยกับเทศกาลมหาสงกรานต์ 2567 ซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานวันไหลครั้งแรกในกรุงเทพฯ โดยการจัดงานครั้งนี้ยังคงคอนเซ็ปท์ในรูปแบบของฟรีคอนเสิร์ตใหญ่กลางเมืองที่จัดต่อเนื่อง 3 วันเต็ม และเพิ่มเติมด้วยการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมCelebrate living ด้วยกันมากขึ้น ควบคู่ไปกับการรับรู้ สัมผัส และมีประสบการณ์กับแบรนด์ FWD ประกันชีวิต นอกจากนี้ FWD ประกันชีวิต ยังเปิดโอกาสสร้างพื้นที่เปิดเวทีให้น้องๆ School Bands ได้แสดงความสามารถด้านดนตรีบนพื้นที่เดียวกับศิลปินชั้นนำ อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งจุด Check-in ของการเล่นสงกรานต์ที่ทุกคนไม่ควรพลาด”กิจกรรม “FWD Music Live Fest 3 #TimeToPlaySongkran” จัดขึ้นทั้งหมด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-21 เมษายน 2567ภายในงานพบกับ DJ P-U ดีเจชื่อดังจาก EFM94 ที่จะมาร่วมเปิดแผ่นสร้างสีสันตลอด 3 วันเต็ม และเตรียมพบกับศิลปินนักร้องชื่อดัง ได้แก่วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 พบกับ AGAIN, BAMM, NaNon, 4EVE, PSYCHIC FEVER, Proxie และ Palmyวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 พบกับ Cigarettes Summer George, SARAH SALORA, Rooftop, Slapkiss, TATTOO Color และ POLYCATวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 พบกับ Chili Fish Sauce, LYKN, Perses, Atlas, URBOY TJ และ Tillybird