ตะพานหินอ่วม! น้ำป่าเพชรบูรณ์ทะลักท่วม รพ.-ตลาด ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก ชี้สิ่งกีดขวางทำน้ำระบายช้า วอน เร่งแก้ปัญหา "ทางน้ำ" ที่เปลี่ยนไป

"ตะพานหิน" อ่วม! โรงพยาบาล ตลาด และชุมชนจมน้ำ ชาวบ้านโวยทางระบายน้ำเปลี่ยนไปอย่างไม่ถูกต้อง มีสิ่งกีดขวางเพียบ ทำน้ำท่วมซ้ำซาก เรียกร้องเทศบาลฯ ตั้งโต๊ะแก้ปัญหาด่วนที่สุด หลังชีวิตความเป็นอยู่ลำบากหนัก
วันนี้ (9 ต.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Duriyathep Panwised” ได้ออกมาโพสต์ข้อความ สรุปสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เกิดจากมวลน้ำป่าที่ไหลมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมวลน้ำก้อนนี้ได้สร้างความเสียหายในหลายพื้นที่ รวมถึงอำเภอวังทรายพูนด้วย สำหรับพื้นที่ตะพานหินที่ได้รับผลกระทบหนัก ได้แก่ การเอ่อล้นเข้าท่วมโรงพยาบาลพระยุพราชตะพานหิน, ตลาดตะพานหิน, ชุมชนบ้านพร้อมใจ, บ้านร่มเกล้า, ตำบลหนองพยอม และ ตำบลงิ้วราย
สาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำท่วมรุนแรงและระบายได้ช้าคือ การมีสิ่งกีดขวางทางน้ำหลายจุด ซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยมีทางระบายน้ำจำนวนมาก ผลกระทบจากการระบายน้ำที่ติดขัดนี้รุนแรงมาก โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลพระยุพราชตะพานหิน ทำให้การเข้าออกของผู้ป่วยเป็นไปอย่างยากลำบาก ขณะที่ชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก ขาดแคลนทั้งที่นอน ที่กิน รวมถึงสุขอนามัยพื้นฐาน
เจ้าของโพสต์ในฐานะผู้ที่อยู่ในพื้นที่และเห็นความเปลี่ยนแปลงของทางระบายน้ำที่ไม่ถูกต้องมาตลอด จึงเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้จัดการปัญหาอย่างเร่งด่วน ตรงจุด และถูกต้อง โดยขอให้ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ เทศบาลเมืองตะพานหิน (ทบ. ตะพานหิน) และ เทศบาลตำบลหนองพยอม (ทบ. หนองพยอม) ตั้งโต๊ะหาทางออกที่ถูกต้อง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด